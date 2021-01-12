Вадим Денисенко: У нас есть десяток «детей лейтенанта Шмидта», которые говорят Зеленскому, что решат все вопросы с Байденом

О вероятности досрочных выборов, последствиях слива Сытником своего свидетеля Микитася и о том, кто стоит за антитарифными протестами Depo.ua пообщался с директором Института будущего Вадимом Денисенко.

- Сейчас по стране катятся антитарифные протесты, причем их волна нарастает. Кто может стоять за этими акциями, кому из политических игроков они выгодны?

Скорее всего, эти выступления организуются централизованно. За ними стоят определенные силы. Однако сейчас сложно говорить, что это какие-то условные россияне, условные люди Коломойского или еще кто-то. Но к Майдану эти протесты не приведут. Их цель - расшатывать ситуацию и еще больше ослаблять роль центральной власти и лично Зеленского во внутренней политике страны.

Хотя мне кажется, что причиной тарифного майдана является премьериада, и по тому, кто первый скажет, что я снижу тарифы, мы можем сказать, под кого организуется тарифный майдан.

- На фоне протестов снова звучат заявления про "внешнее управление" ...

История "внешнего управления" запущена исключительно россиянами и качалась каналами Медведчука в течение последних 14-16 месяцев. Они поняли, что поймали тему, которая затронет значительные массы людей. Это так и есть: тема уже живет своей жизнью, обрастает своей мифологией и начинает внедряться в массовом сознании.

Вся проблема в том, что люди, которые должны были выступить против - с одной стороны власть, с другой те, кого называют соросятами - отмахивались, говорили, мол, ничего страшного не будет. Позиция "не обращаем внимания, и тема сама рассосется" привела к тому, что та часть людей, которая ходит на выборы, в основной своей массе верит в существование в нашем государстве если и не полного внешнего управления, то его элементов.

- Как эта тема будет разворачиваться в контексте смены главы Белого дома?

Прежде всего следует отметить: сейчас появились "дети лейтенанта Шмидта", которые рассказывают о наличии у них прямых выходов на Джо Байдена, и именно они порешают с ним необходимые для Украины вещи. Это - ложь, которая может привести к плохим последствиям, ведь американцы просто не будут понимать, с кем говорить в Украине.

Говоря об Америке, должны понимать: главной проблемой США в этом году будет внутренний конфликт. Также стоит отметить, что Украина никогда не имела собственной внешней политики в отношении США и не предложила ничего такого, что было бы интересно этому государству. Штаты рассматривают Украину как небольшой безопасностный элемент в соотношении с россиянами. А мы, к сожалению, живем в мифологии, что Байден - антикремлевский, следовательно будет помогать Украине. Это не совсем соответствует действительности по нескольким причинам.

Первая: ключевая угроза для США - Китай, а Россия является одним из важных элементов сдерживания Китая в определенных моментах. Поэтому Байден будет искать многовекторные истории в отношениях с Россией. Вторая причина - мы ничего США не предлагали и не предлагаем. Вся наша политика относительно Штатов сводится к одному: сохраним или не сохраним Сытника.

- Сейчас много разговоров вокруг поездки Зеленского на инаугурацию Байдена. Станет ли такой визит прорывным?

У Зеленского было несколько фетишей о личных встречах. Надеюсь, за это время они поняли, что от того, состоится или не состоится рукопожатие, ничего не изменится. Когда ты приезжаешь на инаугурацию к Байдену без дорожной карты на несколько лет, никакого смысла в такой встрече нет. Поэтому если у Зеленского будет трехминутная встреча с рукопожатием - это будет просто вояж в Вашингтон, и не более того.

- Вы уже упоминали Сытника. Такое впечатление, что у нас вообще борьба с коррупцией не ведется ...

Да, не ведется. Мы вошли в абсолютный клинч: у нас СБУ занимается сохранением за собой борьбы с экономическими преступлениями, это их основная задача, к сожалению; Генпрокуратура в слабом состоянии, ГБР - в полукоматозном. Собственно, и дело Татарова связано не с борьбой с коррупцией, а с тем, что он мог возглавить ГБР, а НАБУ было категорически против этого. Само же НАБУ сейчас занимается исключительно одним: сохранением на должности Артема Сытника.

Здесь очень важный момент для всех: Сытник персонально виновен в том, что не уберег своего ценного свидетеля Микитася. После того, как его забрали в СИЗО, ни один человек в своем уме не пойдет на сотрудничество со следствием, потому что все понимают: слово, которое дает Сытник или НАБУ, не стоит ничего. Микитась находился под защитой Сытника, поэтому тот должен был дать указание своим спецназовцам, чтобы они были постоянно со свидетелем, не отходили от него. Но он не дал указания. Теперь такой опции, как сотрудничество со следствием, в Украине не существует.

- И последний вопрос: стоит ли ожидать в этом году досрочных выборов?

Как говорил один политолог, все, что можно сделать плохого, это власть обязательно сделает. Поэтому предсказать хаос очень сложно. Но, согласно анализу Института будущего, вероятность досрочных парламентских или президентских выборов очень низка. А вот попытки новой премьериады весной будут. Будут качать Шмыгаля, чтобы поставить другого. Но и говорить о том, что вопрос смены правительства уже решен, также рано.