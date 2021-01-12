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АНАЛИТИКА

Доллар резко опустили после праздников. Иностранцы сдают валюту под покупку ОВГЗ

22:51 11.01.2021 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

11 января безналичный курс доллара рухнул на 12 копеек, и межбанк финишировал в диапазоне 28,14-28,16 грн/$. Наличка подешевела меньше - только на 5 копеек. После чего средние курсы в кассах банков оказались в рамках:

* 28,30-28,50 грн/$ - на продаже;
* 28,05-28,20 грн/$ - на покупке.

Люди продолжают сдавать доллар, но делают это не в очень больших объемах. Настроения населения отличаются от декабрьских, когда Нацбанк зафиксировал рост спроса на валюту со стороны физлиц - купили ее на $85 млн больше, чем продали: приобрели на $1,71 млрд, а продали - на $1,62 млрд.

Наличный валютный рынок в Украине 11 января 2021 года.

Безналичный рынок начал оживать: сумма сделок подросла с рождественских $82 млн до $111 млн. Однако еще не вышла на привычные средние объемы ($150-180 млн).

Потому гривна продолжает укрепляться. Сделок не очень много, и большинство направлено на продажу доллара. Импортеры пока выжидают.

"Валютный рынок постепенно активизируется после новогодних праздников, но еще не вышел на полную мощность. Сегодня ощущалось легкое преобладание предложения над спросом, потому гривна укреплялась. С 28,26-28,26 грн/$ котировки переместились на 28,21-28,23 грн/$, а после того, как прошли 28,19-28,20 грн/$ ушли более существенно вниз. В принципе это привычная история для января, и пока нельзя говорить о трендах. Деловая активность будет постепенно увеличиваться, полагаю, валютный спрос еще подрастет", - рассказал "Стране" казначей крупного банка.

Другие казначеи сообщили о небольших валютных продажах со стороны Ситибанка и Райффайзен Банка Аваль. Считают, что доллар конвертировали под завтрашний аукцион Минфина по размещению новых выпусков облигаций внутреннего госзайма.

"Ожидается, что нерезиденты возьмут гривневых ОВГЗ на несколько миллиардов гривен. Общая сумма размещения бумаг прогнозируется в районе до 5 млрд грн. Это приблизительная оценка в послепраздничный период", - заметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На завтра, 12 января, Министерство финансов анонсировало размещение 6 выпусков ОВГЗ. Один - в долларе (на 12 месяцев) и пять - в гривне: на 6, 12 месяцев, а также на 1,5 года, 2 года, 3,5 года

Национальный банк сегодня решил не выходить на межбанк под иностранцев.

"Думал, что межбанк удержит уровень 28,2 грн/$, но Нацбанк не вышел с покупкой, и не вмешивался в рынок", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Если иностранцы и правда прикупят себе ОВГЗ, то казначеи допускают новое укрепление гривны. Открытие межбанка 12 января ждут 28,13-28,17 грн/$, с возможным движением на 28,15 грн/$. А может и ниже.

"Вероятность активизации нерезидентов есть. Если она будет ощутимой, то не исключается укрепление даже до 28,0 грн/$", - допустил Шевчишин.

Однако казначеи все же верят в активизацию импортеров, то есть в рост валютного спроса. Предполагается, что активнее закупать "американца" должны начать супермаркеты и крупные магазины, которые захотят пополнить свои товарные запасы после новогодних и рождественских распродаж.
 

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