Протесты из-за платежек. Получится ли у Медведчука «тарифный майдан»

Юрий Вишневский / Деловая столица

Программа действий ОПЗЖ на ближайшие месяцы: "тарифный майдан" с политическими требованиями, внеочередные парламентские выборы, формирование правительства ОПЗЖ.

В Харькове (и еще 15 населенных пунктах Харьковщины), Кривом Роге, Полтаве, Николаеве, Черновцах и других городах начались акции протеста против новых тарифов. Митингующие перекрывают трассы и требуют снижения цен на жилищно-коммунальные услуги. И это при том, что люди еще не видели платежек за январь (которые придут в феврале), где повышение тарифов покажет себя в полной мере.

При чем тут Медведчук

Хотя эти акции протеста якобы вспыхивают стихийно и проходят вроде бы «вне политики», нетрудно догадаться, что организуются они по одному шаблону. В целом ряде областей в местных пабликах появились призывы «выходить на улицу», и количество их нарастает.

Телеграмм-каналы, близкие к Банковой, рассказывают, что СБУ передала в офис Владимира Зеленского информацию о подготовке массовых акций протеста на площади Независимости и под стенами парламента на конец января. Сейчас по всей стране идет подготовка к уличным акциям с блокировкой дорог и административных зданий, а вылиться все это должно в «тарифный майдан», который может стать для власти гораздо более серьезной проблемой, чем протесты ФОПов.

Источники с Банковой сообщают, что якобы там мониторят ситуацию с акциями протеста против повышения тарифов на ЖКУ. И хвастаются, что офис Зеленского будто бы обладает всей информацией об инициаторах и организаторах уличных акций, которые оппозиция будет использовать против власти для провоцирования политического кризиса. Распространяются слухи о том, что то ли финансируют, то ли помогают организовать протесты против повышения тарифов деятели ОПЗЖ. В этом контексте в слухах фигурируют два видных нардепа от ОПЗЖ: глава политсовета ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук и глава исполкома ОПЗЖ Сергей Левочкин.

Зачем это Путину

Если посмотреть на публичные заявления, то действительно именно ОПЗЖ наиболее активно эксплуатирует тему тарифов. И действительно ее цель - спровоцировать политический кризис. 10 января ОПЗЖ выступила с заявлением, где прямо сформулировала планы взять власть в свои руки.

«Правительство и парламентское большинство до сих пор не имеют ни стратегии, ни программы, ни плана помощи экономике. Они просто взвинчивают коммунальные тарифы для населения, давят на предпринимателей, раздают бюджетные деньги финансовым спекулянтам, чиновникам, силовикам и ждут новых указаний от МВФ и иностранных кредиторов», - как видим, ОПЗЖ очень старательно приплела сюда МВФ. И далее она потребовала от Зе-команды «выйти с придуманных каникул, вернуться из жарких стран, горнолыжных курортов, один день отдыха на которых стоит больше, чем средняя пенсия в Украине. Необходимо собирать парламент и срочно вносить изменения в принятый "под елочку" антинародный бюджет. Помочь людям, повысить зарплаты и пенсии, увеличить финансирование медицины, поддержку отечественной экономики и украинских регионов. Работайте или уходите. Освободите место тем, кто принесет стране мир, покончит с бедностью и обеспечит развитие экономики».

11 января со специальным заявлением на тарифную тему выступил нардеп из фракции ОПЗЖ Юрий Солод (он был избран в парламент на Донетчине в 47-м округе с центром в Славянске). «Власть, прекрасно понимая ситуацию в социальной сфере, объявляет о повышении цен на газ, электроэнергию и ЖКХ тарифы. Это цинизм высшей пробы, который красноречиво свидетельствует о том, как на самом деле власть относится и к стране, и к людям», - заявил нардеп и подчеркнул, что ОПЗЖ «требует установить мораторий на повышение стоимости тарифов ЖКХ, цены газа и электроэнергии. Кроме того, мы настаиваем на возврате механизма государственного регулирования цен на лекарства и товары первой необходимости. Сегодня надо дать людям возможность ощутить хоть какую-то стабильность, защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Эта власть на такое не способна, поэтому мы будем добиваться досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства. Дальше тянуть нельзя!»

Собственно, это и есть программа действий ОПЗЖ на ближайшие месяцы: «тарифный майдан» с политическими требованиями, внеочередные парламентские выборы, формирование правительства ОПЗЖ.

У Солода хватило ума на этом остановиться и сделать фигурой умолчания интерес Путина. Но не смог сдержать себя Медведчук. В тот же день он красочно рассказал, какую политику намерена проводить ОПЗЖ после прихода к власти: «Мы последовательно выступаем за пересмотр кабальных условий участия Украины во Всемирной торговой организации и так называемой углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским Союзом, которые напрямую противоречат национальным экономическим интересам, а также прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ».

Кто кого переиграет

Телеграмм-каналы, близкие к ОП, говорят, что по заказу Банковой проводился закрытый социологический замер: что больше всего интересует украинцев. Лидерами стали тарифы, локдаун и мир. Однако по всем этим кейсам ОП информационно проигрывает.

Нардеп Александр Дубинский, возглавляющий Киевскую областную организацию партии «Слуга народа», уже придумал объяснение. Оно тютелька-в-тютельку повторяет тезисы Кремля и ОПЗЖ о «внешнем управлении Украиной со стороны Запада». «Справедливые протесты людей против безудержного роста тарифов - это только начало политического кризиса 2021 года, причиной которого является полная и безоговорочная передача страны во внешнее управление», - заявил Дубинский и призвал «слуг народа»: «Необходимо оперативно принимать решения, направленные на стабилизацию социальной политики, искать пути для снижения тарифов, уменьшения фискального и силового давления на бизнес. Для чего, в первую очередь, нужно начать демонтаж системы внешнего управления». Фактически это предложение «слугам» лечь под ОПЗЖ.

В то же время источники с Банковой анонсировали встречу Зеленского с и.о. министра энергетики Юрием Витренко. Дескать, они будут думать, как снизить тарифы на 30%. Сначала подняли в несколько раз, а теперь будут думать, как снизить. В принципе, это нужно обоим - и Зеленскому, который на тарифах теряет рейтинг, и Витренко, который метит в премьеры и хочет создать себе позитивный образ.

Наверное, в ближайшие дни Банковая постарается создать информационную волну с целью убедить общество в том, что в ОП и Кабмине днем и ночью работают над тем, чтобы снизить тарифы. На завтра уже запланировано совещание фракции «слуг народа» с премьером Денисом Шмыгалем. И даже готовится «план антикризисных мер для решения проблем». Возможно, какое-то снижение тарифов действительно будет, но главным фактором должно стать отвлечение внимания от акций протеста, чтобы сбить негативную медийную волну - в надежде, что к весне уже все привыкнут к новым тарифам и негатив сам по себе спадет. В связи с этим можно сделать два прогноза: о действиях ОПЗЖ и о действиях Банковой.

Что касается ОПЗЖ, то она реально имеет шанс раскачать ситуацию до массовых протестов с политическими требованиями. Если Зеленский подарит Медведчуку внеочередные парламентские выборы, это откроет перед ОПЗЖ перспективу премьерства Медведчука и перехода к парламентской республике. А Медведчуку это нужно не только для себя: он очень заинтересован показать Путину свою полезность (и он настолько старается, что даже этого не скрывает). И это многократно повышает цену вопроса.

В то же время возглавить «тарифный майдан» - это для ОПЗЖ едва ли не единственный способ вырваться из маргинальной ниши сугубо прокремлевской партии и нарастить свой электорат в разных регионах. А это для ОПЗЖ крайне важно как раз в ожидании досрочных выборов.

Словом, в этой игре ставки очень высоки. Поэтому вряд ли ОПЗЖ откажется от попыток выжать из ситуации с тарифами максимальные политические дивиденды для себя.

Другое дело, что ОПЗЖ в целом и Медведчук в частности не могут похвастаться убедительными примерами действительно успешных политических кампаний. Напомним, что ОПЗЖ не смогла выиграть выборы мэра ни в одном областном центре. Ну и вообще «майдан» под предводительством ОПЗЖ - это тот еще оксюморон.

Что касается Банковой, то ее попытки удержать ситуацию под контролем наверняка потерпят провал. Ибо власть демонстрирует полную неспособность просчитывать на два шага вперед. Иначе она не показывала бы народу после повышения тарифов, как президент с приближенными «слугами народа» шикарно отдыхает в Буковеле.

И сейчас она будет воевать не с Медведчуком, а с Порошенко. Ибо так уж устроен нынешний коллективный мозг офиса Зеленского.

