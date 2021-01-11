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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Тарифы, Донбасс, амнистия. Топ-7 невыполненных обещаний Зеленского

09:12 11.01.2021 |

Политика

Украинские политики всегда была щедры на невыполненные обещания, особенно это касается президентов. Владимир Зеленский в 2020 году решил не изменять традиции.

Вместо снижения тарифов - резкое повышение

В конце 2019 года Владимир Зеленский записал видосик из спортзала. В нем он заявил, что власть якобы нашла интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину. "Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", - сказал президент. Впрочем, вместо снижения тарифов в декабре 2020 года Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг, приняла решение о пересмотре тарифов на тепло в большую сторону. Оно действует для 23 ТЭЦ и когенерационных установок, и в большинстве случаев тепло подорожает на 10-30%.

Теплом дело не ограничилось, ведь с 1 января в Украине отменили льготный тариф на электричество. Теперь вместо 90 копеек за кВт в час на первые 100 кВт/час для бытовых потребителей в месяц придется платить по 1,68 грн за кВт*час. Подорожала с января и доставка голубого топлива, тарифы выросли в среднем на 50-80%. Словом, как и хотел президент, украинцы получили "интересные решения".

Год переговоров не принес мир на Донбасс

В интервью The Guardian президент Владимир Зеленский заявил, что после встречи "нормандской четвертки" в декабре 2019-го есть год на то, чтобы достичь результата. "Правительство может потратить один год на выполнение всего соглашения. Тогда это должно быть реализовано. Больше запрещено. Если это продлится дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию", - сказал он. Тогда президент отказался говорить, какой может быть запасная стратегия, после этого несколько раз шла речь о загадочных "планах В,С" и подобном, но в чем же они состоят, никому узнать так и и не удалось.

Вместо конца войны или изменения формата переговоров Украина просто зашла в "Минский тупик", но Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак этого не признают и устами Михаила Подоляка продолжают говорить о комбинировании каких-то стратегий по Донбассу. То есть, свое главное обещание Зеленский не выполнил.

Вместо амнистии капиталов - "нулевые" инвестняни

Еще в мае 2020 года президент Зеленский пообещал в том же году ввести амнистию капиталов: "Амнистию введем в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям". Налоговую амнистию уже провели в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Италии. В этих странах долгое время процветала теневая экономика и гражданам предложили узаконить все, что они заработали, без уплаты налогов, но при этом отдать государству несколько процентов.

Но Зеленский и тут не сдержал обещание: вместо амнистии капиталов ввели институт т.н. "инвестнянь", которые бы помогали крупным инвесторам (сумма вложений - от $100 млн) продираться сквозь дебри украинской бюрократии. Правда, проголосовал парламент за этот закон только со второй попытки и в середине декабря. В прошлом году ни об одном крупном украинском или международном инвестпроекте услышать так и не довелось.

"Большая приватизация" превратилась в сверхмалую

Еще одно из обещаний президента и по совместительству разочарований года - проведение приватизации госпредприятий. Осенью 2019 года Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время власть планирует продать десятки объектов. Соответственно, в государственном бюджете на 2020 год был заложен ожидаемый доход от приватизации на уровне 12 млрд грн, но до конца года ни один большой объект так и не был продан - приватизацию крупных объектов запретили из-за карантина. В скорректированной версии бюджета прибыль от приватизации снизили до 500 млн грн. Самым крупным успехом оказалась продажа отеля "Днепр" за 1,1 млрд. грн. Новые собственники заявили, что планируют организовывать в отеле киберспортивные ивенты, однако в конце года подали заявки на регистрацию торговых марок казино.

Тарифы, Донбасс, амнистия. Топ-7 невыполненных обещаний Зеленского

 

Служба финрасследований так и не появилась

Еще одно обещание, перешедшее к Зеленскому от предшественников, - запуск Службы финансовых расследований. Обещание президент дал, но точных сроков не назвал, сказал - "скоро". В результате, в октябре 2019 года соответствующий законопроект в первом чтении одобрила Верховная рада, но в марте 2020 года его уже сняли с рассмотрения.

Вместо этого у Зеленского предложили создать Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. Соответствующий законопроект 3 сентября прошел в Раде первое чтение и буквально "утонул" в количестве поправок к чтению второму. Таким образом расследовать экономические преступления вместо специально созданного для этого органа продолжают СБУ, МВД и другие силовики.

Больше денег на прокуратуру и Офис президента, меньше на науку

В марте 2020 года, во время корректирования госбюджета из-за пандемии коронавируса, президент пообещал, что расходы на научную деятельность и образование сокращать не будут. Слова главы государства в Кабмине восприняли по-своему: статью бюджета по финансированию научной и научно-технической деятельности вузов и научных учреждений сократили на 11,5 млн грн, Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта программу поддержки приоритетных направлений научных исследований полностью лишили финансирования. Кроме того, на 225,5 млн грн сократили обеспечение деятельности Национального фонда исследований.

Еще рельефнее смотрятся цифры госбюджета 2021 года. В нем расходы на образование уменьшили на почти на 4 млрд грн, из них местных субвенций на образование 2,9 млрд грн. Зато нашлись деньги на увеличение расходов на содержание Офиса президента на 39%, Офиса генпрокурора - на 46%, Государственного бюро расследований - на 67% к 2020 году.

"Справедливость" для "своих"

В конце 2019 года партия "Слуга народа" крупно оскандалилась: стало известно, что у депутата Романа Иванисова, избранного в округе на Ровенщине, есть судимость за изнасилование. В случае подтверждения информации Зеленский пообещал исключить "слугу" из партии и выгнать из Рады. Информацию о судимости подтвердили в Генеральной прокуратуре, Иванисова исключили из фракции и партии. Но лишить мандата его не удалось: президент был не в курсе, что по закону Иванисова нельзя выгнать из парламента - сейчас он внефракционный беспартийный народный депутат.

Провалил тест на справедливость Зеленский и в еще одном случае. Сотрудники НАБУ поймали на крупной взятке помощника "слуги" Александра Юрченко, которого считают причастным к преступной схеме. Правоохранители говорят, что депутат якобы взял $13 тыс из $200 тыс взятки за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов. Юрченко отделался внесением залога в 3 млн грн и продолжает работать в парламенте дальше, став доказательством "бескомпромиссной" борьбы с коррупцией во власти, о которой не единожды говорил Зеленский.
 

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