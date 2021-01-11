Позитив недели. Тяжелый мультикоптер «Аэроразведки» научили сбрасывать «минибомбы»

Завод "Маяк" и ОО "Аэроразведка" совместно разработали боеприпас для применения с мультикоптера ударного типа. Первым носителем "минибомб" стал один из тяжелых мультикоптеров "Аэроразведки", который переоборудовали для сброса боеприпасов.

Как сообщает Defense Express, ударный "дуэт" испытан на базе 235-го Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений (полигон "Широкий Лан") во время командно-штабных учений. БПЛА скидывал боеприпасы по целям и успешно их поразил.

На Фейсбук-странице завода «Маяк» также указывается, что вскоре состоятся испытания ударного БПЛА квадракоптерного типа с искусственным интеллектом, производства этого предприятия с участием специалистов Житомирского военного института имени С. Королева, в рамках испытаний проекта "Жнец".

Кроме того, завод приступил к разработке нового, точного и мощного пулемета "УКР" под снайперско-антиматериальный патрон 12,7х114 HL.

Минобороны США заказало два Mark VI для Украины

Как стало известно на этой неделе, Минобороны США заказало два новых патрульных катера типа Mark VI для Военно-Морских Сил Украины. На сайте Пентагона отмечается, что производством катеров займется компания SAFE Boats International LLC с Брементона в Вашингтоне.

Финансирование осуществляется по программе содействия усилению обороноспособности Украины, и уже было осуществлено по этой статье за 2020 г. в сумме $5 млн 463500 тыс. В целом же на это предусмотрено выделена сумма в размере $19 млн 969119 тыс., все работы завершат к декабрю до декабря 2022 года.

Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем.

Полицейские получили более 30 новых БПЛА

Управление авиации и полиции на воде получило новые беспилотные летательные аппараты для выполнения полицейских функций. Как сообщается на Фейсбук-странице Управления, это позволит специалистам Национальной полиции эффективно проводить воздушную рекогносцировку при сопровождении специальных операций, обеспечении общественной безопасности и порядка, а также для поиска пропавших.

В частности, украинские правоохранители получили более трех десятков беспилотников. В основном это беспилотники DJI Mavic 2.

Внедрение технологий мультиспекрального анализа и 3д моделирования, указывают в Нацполиции, значительно улучшит документирование и фиксацию уголовных преступлений, а также послужит источником информации при расследовании особо тяжких преступлений.

Пограничники получат 10 вертолетов Airbus Н125

Госпогранслужба в этом году получит еще 10 вертолетов Airbus Н125. Планируется, что они прибудут с оптико-электронным оборудованием для мониторинга границы и морской экономической зоны Украины. Об этом сообщает пресс служба МВД Украины.

Первые два вертолета H125, которые прибыли в Украину 3 января 2020, в течение года налетали почти 460 часов. В ведомстве отмечают, что эти машины в 4-5 раз экономичнее Ми-8, которые стоят на вооружении Государственной пограничной службы. В общем ГПСУ получит 24 таких машины в разной комплектации, их сведут в две эскадрильи.

"В настоящее время в Госпогранслужбе уже подготовлены 6 специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механика, способных обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации. В 2020 году для Н125 обустроили два ангара в Харьковской области, по одному ангару в Сумской области и Киеве. Продолжаются подготовительные работы по сооружению ангара в Черниговской области", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

На вооружение ВСУ приняты винтовки Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR

На вооружение Вооруженных Сил Украины приняты дальнобойные крупнокалиберные винтовки для высокоточной стрельбы Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR калибра 14,5х114 мм. Как сообщает Ukrainian military pages, новые винтовки разработаны харьковским концерном "ХАДО" (XADO Chemical Group).

Однозарядная дальнобойная крупнокалиберная винтовка Snipex T-REX предназначена для поражения подвижных и неподвижных целей, в том числе легко бронированных. Сконструирована с учетом всех требований к оружию для высокоточной стрельбы. Это простой и безотказный т.н. "болтовик". Меткость обеспечивается за счет плавающего ствола, который находится в момент вылета пули в свободном откате. На кучность влияют еще некоторые конструкционные особенности. Эффективная дальность стрельбы до 2000 метров, максимальная дальность полета пули - 7000 м. Длина собранной винтовки - 1800 мм, длина ствола - 1200 мм. Вес - 25 кг.

Snipex ALLIGATOR - многозарядная дальнобойная крупнокалиберная винтовка с магазинным питанием (магазин съемный, на пять патронов). Ее вес 25 кг, длина собранной винтовки - 2000 мм, длина ствола - 1200 мм. Начальная скорость пули - 980 м/с. Эффективная дальность стрельбы до 2000 метров, максимальная дальность полета пули - 7000 м. Винтовка легко разбирается. Складывается в обычный оружейный кейс.