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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Гривню на межбанке укрепили после крупной выплаты Минфина по госдолгу

21:51 06.01.2021 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

6 января безналичный доллар подешевел на 7 копеек, и межбанковская торговля завершилась в рамках 28,25-28,28 грн/$. Средние наличные курсы потеряли 5 копеек, и в кассах банков зафиксировались следующие цены:

28,40-28,55 грн/$ - на продаже;
28,10-28,25 грн/$ - на покупке.

Финансисты отмечали слабый спрос на валюту со стороны населения.

На межбанке заметно сократились объемы торгов: со $139 млн до $82 млн на площадке Bloomberg. Большинство сделок было завершено еще вчера. Утром спекулянты пытались задрать котировки на 28,32-28,34 грн/$, однако те не удержались на высоком уровне.

"Торговля была не очень активной: короткий день на межбанке и сделок было немного. Привычная история перед Рождеством. Вся активность начнется уже с понедельника, тем более что в этот день возобновляется работа миссии МВФ в Украине", - объяснил настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Нацбанку не пришлось выходить на торги, он следил за происходящим со стороны.

Минфин сегодня провел крупные выплаты по валютным облигациям внутреннего госзайма:

* $187 млн - погашение ОВГЗ;
* $499 млн - проценты по ОВГЗ.

"Не думаю, что у власти были проблемы с этими выплатами. Благодаря размещению в декабре нескольких долларовых выпусков внутренних гособлигаций и доразмещению евробондов была создана неплохая подушка безопасности. Плюс Нацбанк выкупал доллар, который заходил на покупку гривневых ОВГЗ от нерезидентов", - сказал финансовый эксперт Владислав Кравец.

Нацбанк сегодня отчитался об увеличении в декабре 2020 года своих золотовалютных резервов на 11,5% (на $3 млрд) - до $29,1 млрд. Хотя все понимают, что это в основном не экспортная валюта, а долговая. Не самый лучший вариант поступлений, поскольку он не стимулирует рост промпроизводства и ВВП. Но все же лучше, чем ничего.

Вот от чего поступила большая часть валюты, оказавшаяся в резервах Нацбанка:

* $1 млрд - от размещения валютных ОВГЗ;
* $670,2 млн - от размещения еврооблигаций;
* $378,6 млн - от нерезидентов, скупавших гривневые ОВГЗ (правда, $89,4 млн пришлось НБУ продать в конце декабря).

Финансисты рассчитывают, что большая часть доллара и дальше будет поступать в Украину от иностранцев под наши гособлигации. Сегодня казначеи гадали, будут ли нерезиденты раскупать новые ОВГЗ уже в ближайший вторник или дождутся 19 января, когда Минфин будет размещать 6-летние гривневые гособлигации.

На 12 января чиновники анонсировали размещение 6 выпусков ОВГЗ. Один - в долларе (на 12 месяцев) и пять - в гривне: на 6, 12 месяцев, а также на 1,5 года, 2 года, 3,5 года.

Если нерезиденты будут покупать новые бумаги, то точно укрепят гривну. В понедельник, 11 января, открытие межбанка ждут в рамках 28,25-28,30 грн/$ и допускают движение на 28,20 грн/$.

"Посмотрим, как западные рынки и игроки будут с понедельника выходить с новогодних каникул. От активности нерезидентов на покупке ОВГЗ может зависеть курсовая динамика. Одновременно будем наблюдать за тем, как локдаун скажется на активности украинских экспортеров и импортеров", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
 

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