Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию

23:55 05.01.2021 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

5 января безналичный курс доллара упал на 11 копеек, и межбанк закрылся в рамках 28,2650-28,35 грн/$. Средние наличные курсы изменились совсем немного (поднялись на 5 копеек на выкупе у населения), и в кассах зафиксировались такие средние значения:

* 28,40-28,60 грн/$ - на продаже;
* 28,10-28,30 грн/$ - на покупке.

Безналичный рынок сегодня раскачали. Объем сделок, по Bloomberg, подрос со вчерашних $76 млн до $139 млн.

При этом ценовой разброс на сделках был очень широким. Начиналась торговля с резкого валютного подорожания: котировки взметнулись с 28,44-28,46 грн/$ до 28,50-28,52 грн/$. Вовсю орудовали спекулянты, которые старались максимально загнать котировки наверх. Но после того как пошли продажи доллара, цены скатились на 28,44-28,46 грн/$, а затем на 28,38-28,40 грн/$ и еще ниже.

Минимум сегодняшнего дня - 28,28 грн/$. По этой цене доллар выкупал Национальный банк, взял около $20 млн. Можно говорить, что НБУ неплохо заработал за два дня: вчера регулятор продал на межбанке ровно столько же ($20 млн), но намного дороже - по 28,45 грн/$. Сегодня Нацбанк скупал валюту уже под закрытие торгов, около 15:30. Говорят, что сделки заключались с одним из госбанков.

"Довольно активно валюту сегодня продавал наш агросектор, а также "Укртрансгаз" (входит в НАК "Нафтогаз"), который, по-видимому, переводил в гривню валютную выручку, полученную за газовый транзит. Еще иностранцы понемногу продавали доллар", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Говорят, что нерезиденты постепенно готовятся к новым размещениям нашим Минфином гривневых облигаций внутреннего госзайма. Казначеи считают, что сегодня они ОВГЗ не покупали. Правительство продало долговых бумаг на 8,7 млрд грн, и больше всего продало краткосрочных облигаций. Структура размещения по срокам ценных бумаг была следующая:

* на 7,9 млрд грн - 3 месяца под 10% годовых;
* на 698,6 млн грн - 1 год под 11,67% годовых;
* на 103,8 млн грн - 2 года под 11,85% годовых;
* на 7,3 млн грн - 3,5 года под 12,5% годовых.

Значительную часть ОВГЗ скупили госбанки.

"Как для межпраздничного периода - весьма крупное, удачное размещение. Ведь на финансовом рынке еще слабая активность, многие в отпусках", - объяснил Невмержицкий.

Завтра, 6 января, на межбанке будет короткий день. Поэтому раскачка курса доллара может быть еще более существенная.

"Многие старались еще сегодня провести сделки по максимуму, чтобы завтра не работать, поэтому общий объем межбанковских торгов и подрос. Так что завтра на безналичном рынке может быть немного сделок, причем разносторонних - и на покупке, и на продаже. Поэтому котировки могут двигаться в широком диапазоне", - спрогнозировал финансовый эксперт Владислав Кравец.

Открытие межбанка ожидается в рамках 28,28-28,37 грн/$. Если продолжатся валютные продажи, то котировки могут двигаться на 28,30 грн/$.
 

ПО РУБРИКАМ

05.01 Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию

05.01 Золото 5 января торгуется у максимумов с ноября на ослаблении доллара

05.01 Минфин на первых в 2021г. аукционах сохранил ставки и привлек 7,7 млрд грн

05.01 Депозитные ставки для физлиц 05.01.20

05.01 За год украинцы продали валюты на 1,1 млрд долларов больше, чем купили

05.01 Доллар 5 января дешевеет к мировым валютам на оптимизме вокруг вакцины

05.01 Фондовые биржи АТР 5 января закрылись в основном ростом

05.01 Справочный курс гривны 4 января повышен на 2,98 коп до 28,2480 грн/$1

05.01 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.01.20

05.01 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.01.2021

05.01 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.01.21

05.01 Остаток средств на корсчетах банков 05.01.21

05.01 Шэньчжэнь повторно массово протестирует цифровой юань

05.01 НБУ предоставил трем банкам свыше 3,5 миллиарда «рефинанса»

05.01 Биржевые индексы США 5 января упали в первый день торгов в 2021 году

• дальше…

05.01 Золото 5 января торгуется у максимумов с ноября на ослаблении доллара

05.01 Минфин на первых в 2021г. аукционах сохранил ставки и привлек 7,7 млрд грн

05.01 Разработка сайтов и сервисов может освобождаться от уплаты НДС - Минфин

05.01 В Украине в прошлом году создали Национальный орган интеллектуальной собственности

05.01 Продажа земли иностранцам: в министерстве обещают референдум в течение трех лет

05.01 Госзаимствования в общий фонд госбюджета в 2020 составили 621,5 млрд гривен, — Минфин

05.01 Цены на нефть растут 5 января в ожидании итогов встречи ОПЕК+

05.01 Рынок новых коммерческих авто в Украине в 2020г сократился на 6%

05.01 В 2020 украинцы приобрели и зарегистрировали на 3% меньше автомобилей, чем в прошлом году

05.01 Аграрии получили 99,3% средств, выделенных в прошлом году на господдержку

• дальше…

05.01 Суд в США заблокировал санкции Трампа против Международного уголовного суда

05.01 Иран с пятой попытки передал Украине окончательный отчет по сбитому самолету МАУ

05.01 Шэньчжэнь повторно массово протестирует цифровой юань

05.01 США на постоянной основе разместили в Румынии разведывательно-ударные беспилотники

05.01 После трех лет блокады Саудовская Аравия откроет границу с Катаром

05.01 В Чехии запустили продолжение «Северного потока - 2»

04.01 Суд в Лондоне отказался экстрадировать Джулиана Ассанжа в США

04.01 Иран заявил о резком повышении уровня обогащения урана

04.01 Норвегия усилила ограничения: запрет на алкоголь в ресторанах и никаких гостей дома

04.01 Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США

04.01 Великобритания и Испания уладили спор о статусе Гибралтара

04.01 США не поддержали бюджет ООН на 2021 год

04.01 Брексит стал реальностью: Британия окончательно вышла из ЕС

04.01 Турция возглавила силы быстрого реагирования НАТО

04.01 Санду назначила Молдове временного премьера

• дальше…

05.01 Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает

04.01 Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля

04.01 Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса по цене американской вакцины для Бельгии

28.12 Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Зеленский, Янык, Лимон, Князь, Принц, Империя и Хрусталина - Минюст

24.12 В Киеве снова отложили полный переход на е-билет

24.12 Кабмин Украины разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

23.12 В Украине торговым сетям во время локдауна разрешается продавать только товары первой необходимости и продукты

22.12 Число умерших в Украине в октябре-2020 к октябрю-2019 возросло на 17,5%, но за 10 мес. сократилось на 0,2% – Госстат

21.12 Епифаний допустил возможную легализацию медицинского каннабиса с определенными условиями

21.12 ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний

17.12 Еврокомиссия внесла Украину в список наблюдения за подделками и пиратством

17.12 Открытые данные в Украине развиты на 6% лучше, чем в среднем по ЕС - рейтинг

16.12 Кабмин увеличил сроки строительства столичного метро на Виноградарь

16.12 Школы на период локдауна 8-24 января могут объявлять каникулы – Минобразования

16.12 Тергромадам уже передали более 1,2 миллиона земель сельхозназначения

• дальше…

05.01 Иран с пятой попытки передал Украине окончательный отчет по сбитому самолету МАУ

04.01 Позитив недели. Сверхмощными патронами от «Маяка» можно подбивать танки с 3 км

04.01 ОБСЕ возглавила представительница Швеции, дружественная Украине

30.12 Экватор Зеленского. Чего нам ждать от Банковой в 2021 году

30.12 Изгнание Кривоноса. Почему у Зеленского победила концепция сделать украинцев пушечным мясом

30.12 Лица, разместившие заявления о неконституционности отстранения Тупицкого на сайте КС, должны быть привлечены к ответственности - ОПУ

30.12 Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом Украины в США – Енин

30.12 В КС заявляют: Тупицкий обязан продолжать выполнять обязанности, а Зеленский - немедленно отменить свой указ

30.12 Виталий Портников: Зеленский наступает на грабли Ельцина

30.12 В президентском рейтинге лидирует Зеленский, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос КМИС

30.12 Америка-2021: чего ждать Украине от отношений с США в новом году

29.12 Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Тупицкого

29.12 Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО Украины

29.12 Власть на троих. Как Ахметов, Коломойский и Пинчук будут делить Зеленского

29.12 Еще один год войны на Донбассе. Почему Зеленский не смог вернуть мир

• дальше…

05.01 Владельцы электромобилей не хотят назад к ДВС

05.01 Ученые осуществили квантовую телепортацию на 44 км

05.01 Представлен обновленный гибрид Bentley Bentayga

04.01 Microsoft подтвердила, что взломщики SolarWinds получили доступ к её исходному коду

30.12 Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot

29.12 Система идентификации дронов станет обязательной для их эксплуатации в США

29.12 Каждый пятый BMW оснастят электромотором

29.12 Alibaba признала, что разработала технологию распознавания лиц для выявления угнетенного уйгурского меньшинства в Китае

28.12 Ноутбуки на Windows 10X смогут моментально выходить из спящего режима

28.12 У VW готов прототип робота для зарядки электромобилей

28.12 Специалисты не советуют переводить автомобили на водород

28.12 В Италии предлагается ввести стимулы для перевода автомобилей на автогаз

28.12 На фоне налогового скандала Facebook закрывает свои компании в Ирландии

28.12 Toyota выпустила крошечный электрокар. Он меньше, чем Smart

28.12 США расследует использование телевизоров TCL для слежки за пользователями

• дальше…

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно