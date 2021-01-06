Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

5 января безналичный курс доллара упал на 11 копеек, и межбанк закрылся в рамках 28,2650-28,35 грн/$. Средние наличные курсы изменились совсем немного (поднялись на 5 копеек на выкупе у населения), и в кассах зафиксировались такие средние значения:

* 28,40-28,60 грн/$ - на продаже;

* 28,10-28,30 грн/$ - на покупке.

Безналичный рынок сегодня раскачали. Объем сделок, по Bloomberg, подрос со вчерашних $76 млн до $139 млн.

При этом ценовой разброс на сделках был очень широким. Начиналась торговля с резкого валютного подорожания: котировки взметнулись с 28,44-28,46 грн/$ до 28,50-28,52 грн/$. Вовсю орудовали спекулянты, которые старались максимально загнать котировки наверх. Но после того как пошли продажи доллара, цены скатились на 28,44-28,46 грн/$, а затем на 28,38-28,40 грн/$ и еще ниже.

Минимум сегодняшнего дня - 28,28 грн/$. По этой цене доллар выкупал Национальный банк, взял около $20 млн. Можно говорить, что НБУ неплохо заработал за два дня: вчера регулятор продал на межбанке ровно столько же ($20 млн), но намного дороже - по 28,45 грн/$. Сегодня Нацбанк скупал валюту уже под закрытие торгов, около 15:30. Говорят, что сделки заключались с одним из госбанков.

"Довольно активно валюту сегодня продавал наш агросектор, а также "Укртрансгаз" (входит в НАК "Нафтогаз"), который, по-видимому, переводил в гривню валютную выручку, полученную за газовый транзит. Еще иностранцы понемногу продавали доллар", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Говорят, что нерезиденты постепенно готовятся к новым размещениям нашим Минфином гривневых облигаций внутреннего госзайма. Казначеи считают, что сегодня они ОВГЗ не покупали. Правительство продало долговых бумаг на 8,7 млрд грн, и больше всего продало краткосрочных облигаций. Структура размещения по срокам ценных бумаг была следующая:

* на 7,9 млрд грн - 3 месяца под 10% годовых;

* на 698,6 млн грн - 1 год под 11,67% годовых;

* на 103,8 млн грн - 2 года под 11,85% годовых;

* на 7,3 млн грн - 3,5 года под 12,5% годовых.

Значительную часть ОВГЗ скупили госбанки.

"Как для межпраздничного периода - весьма крупное, удачное размещение. Ведь на финансовом рынке еще слабая активность, многие в отпусках", - объяснил Невмержицкий.

Завтра, 6 января, на межбанке будет короткий день. Поэтому раскачка курса доллара может быть еще более существенная.

"Многие старались еще сегодня провести сделки по максимуму, чтобы завтра не работать, поэтому общий объем межбанковских торгов и подрос. Так что завтра на безналичном рынке может быть немного сделок, причем разносторонних - и на покупке, и на продаже. Поэтому котировки могут двигаться в широком диапазоне", - спрогнозировал финансовый эксперт Владислав Кравец.

Открытие межбанка ожидается в рамках 28,28-28,37 грн/$. Если продолжатся валютные продажи, то котировки могут двигаться на 28,30 грн/$.