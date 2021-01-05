Курс доллара на межбанке в первый валютный день 2021 года взвинтили госбанки и супермаркеты

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новый 2021 год начался на межбанке с подорожания доллара на 11 копеек: 4 января безналичный рынок закрылся в рамках 28,44-28,46 грн/$. В кассах цены тоже подросли, но не так существенно - на 5 копеек, в итоге средние наличные курсы оказались в следующих диапазонах:

28,45-28,60 грн/$ - на продаже;

28,10-28,25 грн/$ - на покупке.

Банкиры говорят о повышении спроса на валюту со стороны представителей мелкого бизнеса, в основном в регионах.

Первая безналичная торговля нового года оказалась малообъемной - около $76 млн на площадке Bloomberg (против $115 млн 30 декабря 2020-го), что нормально для такого периода.

Рынок открывался широко - 28,30-28,40 грн/$, и под давлением спроса поднимался до 28,45-28,47 грн/$, а скорректироваться смог лишь благодаря поддержке Национального банка.

НБУ продал 4 января около $20 млн по 28,45 грн/$.

"Раскачка котировок - это привычное явление для низколиквидных торгов. Объем сделок совсем небольшой в начале года, а потому даже небольшая покупка/продажа может сдвинуть курс в любую сторону. Так что новых трендов в межпраздничный период не увидим", - прокомментировал ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

Казначеи отметили слабые валютные продажи экспортеров, и активизировавшиеся покупки доллара госбанками, а также розничными предприятиями. В основном операторов крупных супермаркетов, которые совершали проплаты по импортным закупкам. Также они сообщили о продолжающихся покупках валюты компаний-подрядчиков, которые получили бюджетные платежи по совершенным работам в 2020 году.

"В целом на межбанке ощущалась низкая активность всех участников. Но покупателей доллара было в целом больше, чем продавцов. Потому они доминировали на рынке", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Обычно по понедельникам финансисты строят прогнозы по покупкам иностранцами новых выпусков гривневых облигаций внутреннего госзайма и по заводу под них доллара. Но не сегодня. Эксперты уверены, что нерезиденты не будут завтра, 5 января, участвовать в аукционе Минфина. На нем чиновники предложат 4 выпуска ОВГЗ: на 3 месяца, а также на 1, 2 и 3,5 года.

"В лучшем случае, гособлигации выйдут покупать наши госбанки. Не иностранцы", - считает Шевчишин.

Но в том, что правительство будет стараться одолжить побольше, можно не сомневаться. Ведь, хотя в декабре оно активно наращивало госдолг (разместило ОВГЗ на 115,8 млрд грн), однако большую часть средств уже потратило. К началу января у него осталось немного: остаток средств на едином казначейском счете составил лишь 12 млрд грн, это на 40% меньше декабрьского показателя и на 30% - января 2020 года.

Активизации покупок ОВГЗ иностранцами ждут лишь после окончания рождественских каникул в Европе и США. Причем при условии сохранения высоких ставок по гривневым гособлигациям - 11-12% годовых.

Кстати, аналитики Bank of America на днях спрогнозировали очень активные покупки нерезидентами наших ОВГЗ (увеличение их портфеля с $2,6 млрд до $5 млрд) при условии сохранения у Украины хороших отношений с МВФ, и, как следствие, - резкое укрепление гривны. Аж до 26-26,5 грн/$.

"Этот сценарий весьма вероятен. Такие продажи доллара не могут быть покрыты действующим спросом. Но Нацбанк заявил, что желает поддерживать и наращивать свои золотовалютные резервы. Потому будет выкупать переизбыток валюты. Выгодно ли такое укрепление гривны Украине? Думаю, нет. И обратное движение капитала приведет к девальвации украинской валюты. Такие качели никому не нужны", - полагает Андрей Шевчишин.

Впрочем, на этой неделе укрепление гривне не грозит. Завтра, 5 января, казначеи ждут открытие межбанка в рамках 28,45-28,48 грн/$. Экспортеры могут тянуть курс на 28,50 грн/$, а Нацбанк может продавать доллар из своих резервов, чтобы котировки не пошли выше.

"При этом наличный доллар в банках может торговаться около 28,3-28,5 грн/tiny_mce_markerquot;, - считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.