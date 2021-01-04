Позитив недели. Сверхмощными патронами от «Маяка» можно подбивать танки с 3 км

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Позитив недели. Сверхмощными патронами от «Маяка» можно подбивать танки с 3 км

10:03 04.01.2021 |

Политика

На заводе "Маяк" разработали и внедрили мелкосерийное производство новых высокоточных дальнобойных патронов 12,7х114 HL, способные пробить броню БТР или повредить гусеницу танка на расстоянии до 3 км. Как сообщает Defense Express, в основу разработки легла идея использовать пулю .510" калибра (12,95 мм) в гильзе от патрона 14,5х114, что дает возможность совместить высокую точность 12,7 мм пули с большой дальностью и бронебойностью.

Новые патроны изготавливаются в двух вариантах: антиматериальном - 12,7х114 HL (пуля БС, 55г) и высокоточном, снайперском - 12,7х114 HL (пуля 750gr Solid Match). Оба боеприпаса предназначены для использования в высокоточном снайперском мультикалиберном комплексе "Властелин горизонта".

Использование новых патронов дает возможность украинской снайперской винтовке иметь значительно меньшую, чем в крупнокалиберных аналогах (14,5 мм) массу (до 15 кг) и длину (до 1,6 м общая, при длине ствола до 1000 мм). При этом "Властелин горизонта" имеет на 30% меньший импульс отдачи и на 40% увеличенную настильность и бронепробиваемость на всех дистанциях стрельбы.

Использование высококачественных матчевых стволов, пуль и современных видов винтовочных порохов ведущих американских компаний позволило добиться стабильной кучности менее 1 МОА.

Как отметил главный конструктор завода "Маяк" Александр Гордеев, мультикалиберная винтовка "Властелин горизонта" и патрон 12,7х114 НL разработаны при участии ведущих снайперов Украины, инженеров компании "Властелин горизонта", завода "Маяк", зарубежных компаний Bartlein Barrels Inc. (USA) и АRC Ballistics (UK).

На предприятии считают, что по совокупности боевых характеристик их патроны 12,7х114 HL являются самыми мощными снайперско-антиматериальными патронами современности.

В Украине создана "Пехотная пушка "Ночной хищник" (ППНХ)

Элементы конструкции были изготовлены на обычных универсальных токарных и фрезерных станках без специальной оснастки и обычными инструментами, обеспечивает низкую себестоимость изделия.


Тактико-технические характеристики винтовки "Ночной Хищник": вес, кг - 32,96; вес без глушителя, кг - 22,29; вес глушителя, кг - 10,67; длина без глушителя, со сложенным прикладом, м - 1,7; длина с глушителем, с разложенным прикладом м - 2,47; калибр, мм - 14,5; боеприпас - 14,5х114, максимальная прицельная дальность, м - 4000; кучность, угловых минут - 1,0; прицел - любой, что обусловлено отсутствием сильной отдачи.

"Учитывая то, что данная разработка начала воплощаться по просьбе наших воинов, принимавших участие в боевых действиях против российской армии, было принято решение назвать ее "Пехотная пушка "Ночной хищник", сокращенно - ППНХ", - отмечает пресс-служба "Маяка".

В 2021 г. наши войска получат береговые ракетные комплексы "Нептун"

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войска в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун". Об этом сообщают в "Укроборонпроме".

 

Согласно контракту в украинскую армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

"Нептуны" оснащены крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией "Мотор Сич". Головку самонаведения для ракеты разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс".

Напомним, первым зарубежным покупателем "Нептуна" может стать Индонезия. С этой страной подписан Меморандум о заключении контракта на поставку украинских ракетных комплексов.

Одесские авиаторы передали в ВСУ модернизированный учебный самолет Л-39М1

"Одесский авиационный завод" передал Воздушным Силам ВСУ отремонтированный и модернизированный учебно-тренировочный самолет Л-39М1. Это уже второй самолет этого типа, модернизированный в текущем году на этом авиазаводе и переданный военным летчикам.

 

На самолетах установлены модернизированные авиационные двигатели АИ-25ТЛШ с улучшенными техническими характеристиками, что позволяет в совокупности с установленной современной системой объективного контроля БУР-4-1-07 расширить диапазон учебных работ и значительно повысить безопасность летной подготовки.

Наряду с модернизированным двигателем и бортовым универсальным регистратором на Л-39М установлен современный самолетный бортовой тренажерный комплекс БТК-39, при этом органы управления самолетом, прицельная головка, и отдельные элементы кабины изготовлены таким образом, чтобы максимально приблизить информационное поле кабины к информационному полю боевых самолетов-истребителей и штурмовиков.

Новый разведывательный корабль ВМС Украины назвали в честь столицы украинского Крыма

Новейший средний разведывательный корабль ВМСУ получил имя. Как сообщили "Думской" источники в Минобороны, его назвали "Симферополь" - в честь столицы оккупированной Автономной Республики Крым.

 

Корабль построили на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" на основе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ. На воду его спустили 23 апреля 2019 года, а через полгода, 21 октября, отбуксировали в Одессу на предприятие "Судоверфь Украина" для установки оборудования и проведения испытаний.

"Симферополь" оснащен новейшей украинской станцией радиотехнической разведки "Мельхиор", созданной специалистами ГП "НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация". Она работает в пассивном режиме и остается незамеченной, анализируя радиочастотный спектр, излучаемый кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами. Максимальная дальность обнаружения целей РЛС "Мельхиор" - до 450 км, однако все характеристики радиоэлектронной аппаратуры остаются секретными.

Первый выход в море новый СРК совершил 30 января этого года. Длина 55 метров, ширина 10, водоизмещение 1200 тонн, скорость до 12 узлов.
 

ПО РУБРИКАМ

10:47 Остаток средств на корсчетах банков 01.01.21

10:42 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 31.12.2020

09:52 Binance US приостановит торговлю токеном Ripple в январе

09:48 Платформа eToro закроет торговлю XRP пользователям из США

09:43 Биткойн в воскресенье поставил очередной рекорд, преодолев отметку в $34000

09:35 Доллар дешевеет 4 января на фоне оптимизма трейдеров в отношении перспектив мировой экономики

09:25 Фондовые индексы АТР растут 4 января, акции китайских операторов связи падают на новости о делистинге бумаг с NYSE

08:04 Котировки акций на Токийской бирже упали на фоне возможной ЧС

07:59 В Украине вступил в силу новый закон о микрокредитах

07:45 НБУ в декабре купил на межбанке $378 6 миллиона

30.12 Скупщики доллара подняли межбанковский курс «под елочку»

30.12 Депозитные ставки для физлиц 30.12.20

30.12 Объем выполненных стройработ в Украине в ноябре-2020 увеличился на 9,3% к ноябрю-2019 - Госстат

30.12 НБУ в 2021г. проведет плановые инспекционные проверки в 43 банках и 32 небанковских финучреждениях

30.12 Объем безналичных расчетов клиентов ПриватБанка в 2020 году возрос на 31%

• дальше…

08:31 ОБСЕ возглавила представительница Швеции, дружественная Украине

08:27 Конгресс США преодолел вето Трампа по оборонному бюджету

08:21 Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток - 2»

30.12 Турция отправила генерала и 35 офицеров контролировать мир в Карабахе

30.12 Палата общин Великобритании одобрила сделку об отношениях после "Брекзита"

30.12 ЕС и Китай договорились об основных пунктах инвестиционного соглашения

30.12 Британия заключила торговое соглашение с Турцией на 20,5 млрд евро

30.12 В Германии новая мутация коронавируса была уже в ноябре

29.12 Страны ЕС одобрили применение соглашения по «Брекзиту» с 1 января

29.12 Зачем Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание?

29.12 Санду в ближайшие дни планирует начать процедуру роспуска парламента Молдовы

29.12 НАТО активизирует усилия по защите от угрозы биооружия

29.12 Alibaba признала, что разработала технологию распознавания лиц для выявления угнетенного уйгурского меньшинства в Китае

29.12 Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

28.12 Послы 27 стран ЕС запустили процедуру одобрения сделки Брюсселя и Лондона

• дальше…

08:17 Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса по цене американской вакцины для Бельгии

28.12 Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Зеленский, Янык, Лимон, Князь, Принц, Империя и Хрусталина - Минюст

24.12 В Киеве снова отложили полный переход на е-билет

24.12 Кабмин Украины разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

23.12 В Украине торговым сетям во время локдауна разрешается продавать только товары первой необходимости и продукты

22.12 Число умерших в Украине в октябре-2020 к октябрю-2019 возросло на 17,5%, но за 10 мес. сократилось на 0,2% – Госстат

21.12 Епифаний допустил возможную легализацию медицинского каннабиса с определенными условиями

21.12 ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний

17.12 Еврокомиссия внесла Украину в список наблюдения за подделками и пиратством

17.12 Открытые данные в Украине развиты на 6% лучше, чем в среднем по ЕС - рейтинг

16.12 Кабмин увеличил сроки строительства столичного метро на Виноградарь

16.12 Школы на период локдауна 8-24 января могут объявлять каникулы – Минобразования

16.12 Тергромадам уже передали более 1,2 миллиона земель сельхозназначения

15.12 Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - «Трансгрупп»

09.12 Украина перейдет к переписи населения по реестрам вместо бумажной через 10 лет, – Немчинов

• дальше…

10:03 Позитив недели. Сверхмощными патронами от «Маяка» можно подбивать танки с 3 км

08:31 ОБСЕ возглавила представительница Швеции, дружественная Украине

30.12 Экватор Зеленского. Чего нам ждать от Банковой в 2021 году

30.12 Изгнание Кривоноса. Почему у Зеленского победила концепция сделать украинцев пушечным мясом

30.12 Лица, разместившие заявления о неконституционности отстранения Тупицкого на сайте КС, должны быть привлечены к ответственности - ОПУ

30.12 Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом Украины в США – Енин

30.12 В КС заявляют: Тупицкий обязан продолжать выполнять обязанности, а Зеленский - немедленно отменить свой указ

30.12 Виталий Портников: Зеленский наступает на грабли Ельцина

30.12 В президентском рейтинге лидирует Зеленский, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос КМИС

30.12 Америка-2021: чего ждать Украине от отношений с США в новом году

29.12 Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Тупицкого

29.12 Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО Украины

29.12 Власть на троих. Как Ахметов, Коломойский и Пинчук будут делить Зеленского

29.12 Еще один год войны на Донбассе. Почему Зеленский не смог вернуть мир

29.12 Шпаргалка для правительства: чем полезны для Украины условия «развода» Британии и ЕС

• дальше…

30.12 Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot

29.12 Система идентификации дронов станет обязательной для их эксплуатации в США

29.12 Каждый пятый BMW оснастят электромотором

29.12 Alibaba признала, что разработала технологию распознавания лиц для выявления угнетенного уйгурского меньшинства в Китае

28.12 Ноутбуки на Windows 10X смогут моментально выходить из спящего режима

28.12 У VW готов прототип робота для зарядки электромобилей

28.12 Специалисты не советуют переводить автомобили на водород

28.12 В Италии предлагается ввести стимулы для перевода автомобилей на автогаз

28.12 На фоне налогового скандала Facebook закрывает свои компании в Ирландии

28.12 Toyota выпустила крошечный электрокар. Он меньше, чем Smart

28.12 США расследует использование телевизоров TCL для слежки за пользователями

28.12 Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft

28.12 Huawei придумала свой метод устранения царапин на экране и заднем стекле смартфона

24.12 Китайский холдинг Alibaba стал объектом антимонопольного расследования

23.12 Xiaomi уже стоит более 100 млрд долларов

• дальше…

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно