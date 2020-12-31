Скупщики доллара подняли межбанковский курс «под елочку»

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Доллар подорожал "под елочку": последние валютные торги 2020 года на межбанке завершились ростом валютного курса на 9 копеек, 30 декабря торги закрылись в рамках 28,34-28,35 грн/$.

В кассах цены выросли на 10 копеек, и средние наличные курсы вышли на следующие диапазоны:

* 28,45-28,55 грн/$ - на продаже;

* 28,0-28,20 грн/$ - на покупке.

При этом в кассах банков продолжала доминировать валютная продажа. Люди сдавали доллар накануне новогодних праздников.

Межбанк сегодня всех удивил. Ожидалась малоактивная или даже вялая торговля на крошечных объемах, спокойное закрытие торгов на укреплении гривны, как обычно бывает под занавес года. Но все случилось наоборот.

Безмятежная валютная торговля на небольших оборотах наблюдалась с утра и где-то до 11:30-12:00. В это время экспортеры постарались продать основную часть валютной выручки, и на этом планировали закрыть год. Однако после полудня неожиданно активизировались покупатели доллара. Поначалу они брали совсем мало - порядка $5-10 млн. Но когда на небольшом объеме котировки чуть приподнялись - с 28,22-28,25 грн/$ до 28,26-28,29 грн/$, их было уже не остановить.

Во второй половине торгов резко активизировались скупщики доллара, и взвинтили котировки до 28,38 грн/$, серьезно переполошив рынок. Настолько, что в последний валютный день 2020 года защищать гривну вышел Национальный банк. Ему пришлось активно распродавать доллар из своих золотовалютных резервов.

По разным оценкам, Нацбанк сегодня продал около $60 млн. Это самая массированная распродажа регулятора за весь этот год (из расчета одних суток). Если учесть, что весь объем торгов на Bloomberg был на уровне $115 млн, то можно понять, что $60 млн - это очень много. Все сделки Центробанка проходили по единому курсу - 28,35 грн/$.

НБУ четко дал всем понять, каким должен быть "курс под елочку" в конце 2020-го, и рынок подчинился. На этом значении произошло закрытие валютного года.

"Неожиданный поворот в конце года. Валютных продавцов не было, потому курс лихо рванули. В Нацбанке быстро ориентировались, и поняли, что покупатели могут сильно наверх утянуть курс своими приобретениями, потому регулятор и вышел с продажей. При дефиците валютного предложения это было единственно верным решением. Иначе сложно представить, где бы мы сегодня остановились. Курс доллара мог бы вырасти даже на 50 копеек", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Валютный переполох объяснили совпадением двух факторов:

* Крупными бюджетными выплатами в последние рабочие дни декабря на компании, обслуживающие госзаказы в разных отраслях. Минфин активно латал "бюджетные дыры", и, например, вчера одолжил для этого при помощи размещения ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) 23,6 млрд грн. А когда получал деньги, старался быстрее рассчитаться по той очереди неплатежей, которая накопилась на едином казначейском счете. Вчера-сегодня компании также получали от него крупные суммы в гривне. И вот сегодня, когда курс доллара немного поднялся наверх, кинулись скупать за эту гривну доллар.

* Желанием валютных продавцов живее закрыть все сделки на межбанке, и скорее закончить свой межбанковской день и год.

"Крупные экспортеры завершили свои сделки еще с утра, а некоторые - даже вчера. Продались, и хотели скорее завершить рабочий день. В банках были такие же настроения, на активную торговлю на межбанке никто не был настроен. Там заканчивали закрывать сделки, формировать резервы, выполняли нормативы и готовили свои бюджеты и отчеты на переходящие даты. То есть год, считай, закончили. А тут такой неожиданный спрос на доллар. Конечно, к нему не были готовы. Потому регулятору пришлось подстраховать рынок", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

После столь активного закрытия 2020 валютного года, казначеи ждут любых сюрпризов в начале 2021-го. Напомним: 30 декабря - состоялись последние межбанковские торги этого года, а первые следующего должны начаться 4 января, в понедельник. Новый старт прогнозируют в очень широком диапазоне и с валютным подорожанием - 28,25-28,40 грн/$. Если бизнес продолжит скупать доллар, допускается движение на 28,45 грн/$.

"В январе рынок будет оставаться тонким. "За" валютные покупки будут компании с госзаказами, а "против" - локдаун. Валютные продавцы могут вяло входить в 2021 год. Потому цель на уровне 28,5 грн/$ - еще остается", - считает Андрей Шевчишин.