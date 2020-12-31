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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Экватор Зеленского. Чего нам ждать от Банковой в 2021 году

23:29 30.12.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Чтобы перебить эффект от невыполненных обещаний Зеленского, ему нужны новые инициативы, которые могли бы вызвать всеобщий энтузиазм. Но их на Банковой пока что так и не придумали.

В ноябре 2021 г. минует половина пятилетней каденции Владимира Зеленского. Даже если забыть о катастрофических сценариях, типа внеочередных выборов президента, у него есть две системные проблемы, которые порождают множество других.

Незабываемые обещания

Первая системная проблема - это невыполнимость его громких обещаний, на которые он был так щедр в 2019-м. Хуже того, они выполняются с точностью до наоборот. И речь не о случайных фразах, «оброненных по неосторожности» и «вырванных из контекста», о которых помнят лишь его конкуренты да дотошные журналисты, а о тех обещаниях, которые воистину незабываемы, ибо крепко въелись в память украинцев усилиями прежде всего самой Зе-команды.

В частности, это те лозунги, на которых строилась вся предвыборная риторика Зеленского и которые стали важнейшей компонентой его имиджа как кандидата на президентский пост. Например, все помнят обещания скорого конца войны и знаменитую фразу Зеленского «Просто перестать стрелять». Став президентом, Зеленский продолжал раскручивать эту тему в ходе предвыборной кампании своей партии «Слуга народа». В июле 2019-го за несколько дней до парламентских выборов он обратился к народу с видосиком, в котором рассказал: «Если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела это делать».

Зеленский занимает пост президента уже более полутора лет, но войну так и не остановил. И под занавес 2021-го он уже стал признавать, что причина - в России, которая, как он витиевато выразился, «не очень спешит заканчивать войну». Естественно, у украинцев теперь накапливается подозрение, что их грубо обманули в корыстных политических целях - дабы обеспечить победу сначала самому себе, а затем и своей партии.

Также все помнят те феерические слоганы, которые весной 2019-го вбивались людям в мозги со всех билбордов Зе-команды. Обещания эти были заведомо лживы хотя бы по той простой причине, что их невозможно было реализовать в заявленные сроки. Например, как можно было обеспечить обещанный на билбордах «Конец эпохи бедности 21 апреля 2019»? Раздать всем украинцам 22 апреля по миллиону денег или, для гарантии, по миллиарду? Или возьмем билборды со слоганом «Весна придет - сажать будем». Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая, а до конца весны, то есть до 31 мая, он уже должен был начать посадки? В самом деле?

Но именно благодаря этим невыполнимым обещаниями Зеленский получил свои знаменитые 73%. Если бы он обещал что-то мелкое, типа «повышу пенсии на 5% больше, чем обещают конкуренты», то и результат был бы мелким. А грандиозное вранье сумело поразить воображение украинцев и обеспечило грандиозную поддержку Зеленскому на выборах президента и затем «слугам народа» на выборах в парламент.
Пенсионеры прекрасно помнят, как за несколько дней до парламентских выборов Зеленский пообещал в своем видосике, что малообеспеченные пенсионеры в возрасте от 70 лет смогут вообще не платить за коммунальные услуги. «Сегодня наши ребята находят экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, не платить коммуналку. Это именно для малообеспеченных людей», - рассказывал Зеленский. И пенсионеры шли и голосовали за свое счастливое будущее. У них многое могло выветриться из памяти, но обещание бесплатной коммуналки - нет, это незабываемо.

Зеленский и впредь баловался подобными забавами. Именно для поддержания своего рейтинга. 2 декабря 2019 г. в очередном видосике он анонсировал снижение тарифов на отопление почти вдвое. «Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства», - пообещал он украинцам.

Опять же, такое обещание забыть трудно. К тому же видосик Зеленского со сказкой об «интересном решении» сейчас опять стал хитом в соцсетях. И люди сравнивают полученные декабрьские платежки с прошлогодними - и в упор не видят обещанного 50%-ного снижения. А в новостях с изумлением слышат о новом существенном повышении тарифов на тепло. И "благодарят" Зеленского, особо не подбирая выражений.

Сейчас именно невыполнение всех этих невыполнимых обещаний, которые оказались незабываемыми, тянет рейтинг Зеленского все ниже и вздымает ввысь его антирейтинг (рейтинг недоверия). Причем самыми ярыми ненавистниками Зеленского становятся те, кто в 2019-м были его самыми ярыми приверженцами. То есть те, кто истово верил в быстрый конец войны и снижение тарифов на коммуналку. И они совершенно правы. Их доверие купили именно за подобные обещания. И они теперь преисполнены желанием отомстить тому, кто их обманул.

Проблема второго срока

Вторая системная проблема - это проблема второго срока. Зеленский обещал в предвыборной программе, что на второй срок не пойдет. «Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков», - с большим пафосом пообещал он.

Однако уже через год после инаугурации, на пресс-конференции 20 мая 2020 г., он дал понять, что на второй срок пойти хочет. «Я подумаю. Как скажет народ Украины», - сказал он. «Если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом подумать», - повторил он и попытался оправдаться тем, что для выполнения всего перечня обещаний одного срока может не хватить.

В данном случае мы имеем дело не просто с очередным обещанием, которое Зеленский не собирается выполнять. Тут ситуация несколько иная.

Обещание Зеленского «передать Украину в руки нового поколения политиков» было, по сути, обещанием передать власть в Украине в руки партии «Слуга народа». Но эта партия, как и вся Зе-команда, сейчас расколота множеством внутренних конфликтов, и ее единство держится исключительно на Зеленском.

Никакого преемника Зеленский себе не нашел - да и не искал. Но если бы он сейчас подтвердил, что не идет на второй срок, то вся его команда и все «слуги народа» сразу стали бы подыскивать себе новых лидеров, как внутри своей среды (например, спикера парламента Дмитрия Разумкова), так и вне ее (некоторые уже сейчас ориентируются на главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, многие ждут подсказок от Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука). Это чревато всеобщим хаосом, особенно если учесть, что у Банковой и без того тотальная потеря управляемости.

Поэтому Зеленский обязан (если не хочет получить досрочных перевыборов) уверенно заявлять о своем втором сроке. Именно поэтому подобные заявления уже неоднократно звучали и от него самого, и от людей из его окружения. Но еще более важно подкреплять эти заявления какими-то убедительными проявлениями воли к победе. А вот этого как раз нет. И по растерянности его команды четко видно, что она не имеет ни малейшего представления, каким образом Зеленский собирается выигрывать выборы. Ну за исключением туманных надежд, выражаемых фразами «поможет админресурс», «политтехнологи придумают» и «нужно договориться с Кремлем».

Энергия выдохлась

Выход из обеих этих проблем возможен в новых обещаниях, которые могли бы вызвать всеобщий энтузиазм и лечь в основу общественного договора. Но таких системообразующих инициатив у Банковой нет.

Складывается впечатление, что вся энергия ушла в проект «Большое строительство», который не сработал. Судя по масштабности этого проекта и вбуханных в него деньгах, на Банковой действительно искали что-то грандиозное, что могло бы перебить эффект от невыполненных обещаний Зеленского 2019 года. Но в итоге Банковая даже не смогла выдать желаемое за действительное и была вынуждена исправлять манипулятивную информацию о якобы массовой поддержке президентской программы «Большое строительство» украинцами.

Никакой новой задумки у Банковой нет. То есть пока мы видим лишь как Зеленский действует вдогонку событиям, как это получилось с вакциной от коронавируса: во всех странах Евросоюза уже началась вакцинация, а Украина оказалась в последней очереди, и сейчас наша власть пытается утешить нас красивыми планами, которые еще даже не подкреплены контрактами.

Такое положение дел означает, что обе системные проблемы, описанные выше, будут нарастать. А поиск их решения пока представляется безнадежным делом. Хотя именно от этого, по большому счету, зависит вся дальнейшая судьба самого Зеленского и всей его команды.

 

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