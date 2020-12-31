Изгнание Кривоноса. Почему у Зеленского победила концепция сделать украинцев пушечным мясом

Юрий Вишневский / Деловая столица

За Зеленским и Кривоносом стоят две совершенно разные концепции подготовки на случай нового нападения Путина. И это касается каждой украинской семьи.

Указ Владимира Зеленского об увольнении генерал-майора Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО - это очень плохой знак для украинцев. Дело тут не в том, кого изгнали, а за что.

Как Кривонос опроверг Зеленского

Непосредственным поводом для окончательного (и притом громкого) разрыва между Зеленским и Кривоносом стало интервью Зеленского «Фокусу», вышедшее утром 25 декабря, в котором верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины рассказал, что ждет украинцев, если Путин опять нападет.

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины», - обнадежил Зеленский.

Уже вечером того же дня на сайте nv.ua вышло интервью Кривоноса, в котором он жестко раскритиковал - нет, не самого Зеленского, а его окружение. Генерал пояснил, что окружение убеждает Зеленского, что мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России возможно. «Это рассказывают президенту, что они это способны сделать. А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, - мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», - констатировал Кривонос.

«Мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч», - подчеркнул генерал. И резюмировал: «Огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу».

Так вот, было бы крайне опрометчиво считать, что причина разрыва между Зеленским и Кривоносом - в словах. На самом деле все гораздо хуже. За Зеленским, с одной стороны, и за Кривоносом, с другой, стоят две совершенно разные концепции подготовки на случай нового нападения Путина. И это касается каждой украинской семьи.

Пушечное мясо вместо резервистов

Кривонос - боевой офицер, в 2014-м лично командовал обороной Краматорского аэродрома, затем был начальником управления специальных операций Генштаба, с начала 2016-го - первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

12 марта 2019 г. Петр Порошенко назначил полковника Кривоноса заместителем секретаря СНБО, а 10 мая присвоил ему звание генерал-майора. Зеленский сразу после вступления в должность побоялся увольнять Кривоноса - это выглядело бы диким жестом по отношению к боевым офицерам нашей армии и вообще патриотической общественности, но 29 ноября лишил его двух руководящих постов, которые он получил при Порошенко: председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а также председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Тем не менее у Кривоноса было чем заняться. По его собственным словам, с октября 2019 г. он с рабочей группой парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки разрабатывал законопроект «О территориальной обороне Украины». 4 декабря 2020 г. Кривонос сообщил, что этот законопроект «уже прошел рассмотрение в комитете, но до сих пор не зарегистрирован. Почему? Начались попытки помешать созданию этой системы».

8 декабря генерал публично обратился к верховному главнокомандующему ВСУ: «31 августа 2020 года Вы лично сказали мне, что состоится с Вами встреча относительно проекта Закона «О территориальной обороне Украины». Проект закона готов, прошло три месяца и тишина - встреча блокируется. Ваши помощники делают все, дабы встреча со мной не состоялась, и умышленно затягивают процесс создания теробороны. Почему это? Боятся? Люди, которые блокируют донесение действительного положения вещей в секторе безопасности и обороны, создание мощной системы защиты родной земли, - кто они? Как их назвать? На кого они работают? Они, как шашель, точат украинский дуб. Прошу с Вами личную встречу публично».

Встреча так и не состоялась. 16 декабря законопроект, разработанный при участии Кривоноса, был все-таки зарегистрирован в Верховной Раде под №4504. Внес его народный депутат от партии «Голос» Андрей Шараськин - один из киборгов, которые обороняли Донецкий аэропорт. А «слуги народа» поставить подпись под этим проектом побоялись - и уже одного этого факта достаточно, чтобы понять, что этот документ принят не будет.

Причин тут две. Одну прямо назвал сам Кривонос: окружение Зеленского блокирует создание мощной системы защиты родной земли. А вторая причина - жадность. По словам Кривоноса, при разработке проекта №4504 планировалось, что бюджет на тероборону будет составлять 3% бюджета Минобороны, то есть 3,5 млрд грн, плюс отчисления из местных бюджетов на свою тероборону.

«На первом этапе мы предусматриваем подготовить 80 тысяч, на втором - 160, а на завершающем - 400 тысяч вооруженных и обученных людей. Такая сила отбивает любое желание у любой армии нападать на нашу страну», - рассказывал Кривонос 4 декабря. Но на Банковой пожадничали. И поэтому Зеленский спокойно и хладнокровно стал рассказывать в интервью «Фокусу», что «все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины». Ему не жалко пушечного мяса. И чтобы никто в этом не сомневался, он изгнал Кривоноса из СНБО, хотя тот старательно избегал обвинений в адрес лично Зеленского и критиковал только его окружение.