Валютных покупателей на межбанке почти нет, продавцы продают валюту по необходимости

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

29 декабря безналичный доллар подешевел на 5 копеек, и межбанк закрылся в рамках 28,20-28,26 грн/$. Ровно столько же он потерял и на наличном рынке. В результате средние курсы в кассах банков оказались в следующих диапазонах:

* до 28,25-28,45 грн/$ - на продаже;

* до 27,95-28,10 грн/$ - на покупке.

Люди продолжают активно сдавать американскую валюту. Потому у банков время от времени недостает гривны для выкупа доллара у населения.

Валютная торговля на межбанке шла в том же темпе, что и вчера: по данным Bloomberg, объем сделок сократился со $121 млн до $120 млн.

Утром котировки держались в районе 28,30-28,33 грн/$, и казначеи рассказывали о валютных покупках Глобус Банка (под клиентов). Но как только активные закупки завершились, валютные котировки покатились вниз, и только под закрытие скорректировались с 28,19-28,22 грн/$ на 28,20-28,26 грн/$.

"Спрос на доллар в конце года совсем небольшой. Накануне ужесточения локдауна в январе крупных импортных закупок не предстоит. Потому рынок достаточно вялый, и на нем доминируют валютные продавцы", - описал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Банки вовсю перепродают на межбанке доллар, который скупают сейчас у населения в кассах и через мобильные приложения (системы интернет-банкинга).

"Валютных покупателей на межбанке почти нет, продавцы распродают валюту по необходимости. Межбанк пошел за наличным рынком, в котором не хватает гривны. Перед праздниками население активно продает валюту", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В предыдущие недели на межбанке еще продавался доллар под покупку гривневых облигаций внутреннего госзайма, что сильно укрепляло гривну. Но на этот раз этого не произошло. Поскольку иностранцы сегодня не скупали ОВГЗ Минфина. Их брали банки.

Тем не менее, последнее в 2020 году размещение ОВГЗ оказалось достаточно крупным - правительство привлекло 23,6 млрд грн. Большая сумма пришла в долларе - $322,9 млн под 2,9% годовых на 3 месяца. А все остальное - это гривна.

Доходность достигала 12,25% - максимальная ставка в 2020 году. Наибольшим спросом сегодня пользовались бумаги на 3 и 11 месяцев. Объемы распределились таким образом:

* 5,8 млрд грн - 11 месяцев под 11,7% годовых;

* 5,2 млрд грн - 3 месяца под 10% годовых;

* 990,9 млн грн - 1,5 года под 11,75% годовых;

* 858,6 млн грн - 6 месяцев под 10,75% годовых;

* 653,1 млн грн - 2 года под 11,85% годовых;

* 611,2 млн грн - 3 года под 12% годовых;

* 324,6 млн грн - 5 лет под 12,25% годовых;

* 103,7 млн грн - 3,5 года под 12,15% годовых.

Завтра эксперты допускают новое укрепление гривны. Старт межбанка на последних безналичных торгах 2020 года прогнозируют 28,21-28,25 грн/$, и ждут движения к 28,50 грн/$.

"В условиях нехватки валютных покупателей, не исключен даже выход Нацбанка с покупкой доллара. Думаю, что регулятор не даст гривне сильно укрепиться", - отметил Андрей Шевчишин.