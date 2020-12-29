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АНАЛИТИКА

Власть на троих. Как Ахметов, Коломойский и Пинчук будут делить Зеленского

14:42 29.12.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Лейтмотивом всей политической оперетты 2021 года будет всесилие олигархов. Но они подстрахуются на случай, если котел вдруг забурлит и придется выпускать пар.

Чье влияние в новом году будет наибольшим? Кто будет задавать повестку дня всей стране? На эти вопросы могут быть разные ответы, например: власть, оппозиция, народ.

Но если говорить по-честному, то вне конкуренции в новом году будут олигархи. Точнее, трое из них: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Мы расположили их в алфавитном порядке (по фамилиям) в силу того простого обстоятельства, что ни мы, ни даже они сами не знают, кому из них удастся стать первым по влиятельности, а кто удовольствуется третьим местом. Это Украина, детка, где политическая жизнь всегда полна интриг и неожиданностей.

Надежды Зеленского

Один из заумных журналистских штампов - объявлять, что кто-то превратился из субъекта в объект политики. Но абстрактная терминология совершенно не отображает всей жизнерадостности этого процесса. Суть в том, что некто в своих розовых мечтах хотел сделать других своим инструментом. А в суровой реальности оказался инструментом сам.

О надеждах Зеленского можно судить по его собственным действиям и словам. Напомним два эпизода, ставших в некотором роде символическими.

Первый эпизод - 20 июня 2019 г., когда Зеленский через месяц после своей инаугурации собрал в Киеве форум «Диалог бизнеса и власти», чтобы поведать там о своих договоренностях с Ахметовым, Коломойским и Пинчуком. Именно с этими тремя.

«Господин Пинчук обеспечит квартирами семьи 24 наших пленных моряков и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность. С господином Ринатом Ахметовым мы договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину, инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели, это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей стране. Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», - скокетничал Зеленский. Насчет Коломойского он явно выдавал желаемое за действительное.

Второй эпизод - 16 марта 2020 г., когда Зеленский собрал на Банковой, как говорилось в официальном сообщении, «владельцев и топ-менеджеров крупнейших украинских компаний и бизнес-групп». «Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства», - заявил Зеленский олигархам, и те «пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса».

Результатом той встречи стало формирование олигархами фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента. 5 мая ОП отчитался, что общий бюджет фонда составил 374,62 млн грн. В пересчете по тогдашнему курсу - $13,85 млн. Сумма вроде бы и небольшая, как для олигархов, но сам факт как бы символизировал, что Зеленский сумел использовать олигархов на нужды страны.

Нынешняя реальность

На самом же деле главным итогом первых полутора лет президентства Зеленского стало то, что вышеупомянутая тройка олигархов и медиамагнатов сумела превратить Банковую в свой инструмент, хотя и не всегда послушный. Поначалу, когда Зеленский щеголял рейтингом 73%, олигархи оказывали ему знаки уважения и могли чувствовать некоторую зависимость от его благосклонности. Однако по мере падения его рейтинга у них все более усиливались разнообразные возможности влиять на президента.

Сейчас Зеленский стал фактически заложником телеканалов, принадлежащих Ахметову, Коломойскому и Пинчуку. Если они синхронно начнут вешать на него все грехи и обвинять его во всех бедах украинцев, то требование досрочных президентских выборов может стать главным лозунгом уличных акций уже в ближайшие месяцы. Да и к самим акциям протеста олигархи тоже могут всерьез приложить руку. Все это уже довольно отчетливо осознают и сам Зеленский, и в особенности его окружение.

Конечно, это не означает, что олигархи будут спешить воспользоваться такой опцией. Отнюдь. Похоже, нынешняя ситуация для них как раз оптимальна, а поэтому они будут стремиться сохранить ее как можно дольше. И если им это удастся, то лейтмотивом всей политической оперетты 2021 года будет именно всесилие олигархов. А журналистам останется разгадывать, в чьих руках сегодня пункт управления Зеленским: Ахметова, Коломойского или Пинчука.

Условия стабильности

Впрочем, не все так грустно, как кажется. Чтобы нынешняя ситуация сохранялась, необходимо, во-первых, чтобы рейтинг Зеленского прекратил падение и стабилизировался, во-вторых, чтобы олигархи избегали взаимопоедания и действовали согласованно. Однако выполнение обоих этих условий весьма сомнительно.

Пусть телеканалы олигархов будут по-прежнему лепить Зеленскому образ народного благодетеля, однако холодильник уже начал выигрывать у телевизора. И если олигархи будут добиваться себе все больше возможностей для сверхприбылей (а контроль над Зеленским им нужен именно для этого), то в госбюджете будет оставаться все меньше денег. А значит, у пенсионеров, медиков, учителей, шахтеров будет обостряться чувство, что их обделили при дележе. Также как у ФОПов, малых и средних бизнесменов будет укрепляться уверенность, что их обокрали всякими нововведениями в налоговом и таможенном законодательстве и фискальной практике.

Что же касается единства олигархов, то они, конечно, могут согласованно поддерживать стабильность Зе-власти. Однако при этом они обязательно подстрахуются на случай, если котел вдруг забурлит и придется выпускать пар. И ни один из них не захочет пойти на дно вместе с Зеленским, в то время как другие, более прозорливые, будут торжествующе накрывать поляну в лагере победителей.

К тому же каждый из них осознает бренность и ненадежность Зе-власти, а значит, заинтересован максимально использовать свои нынешние возможности. И тут их интересы не могут не вступать в противоречие. Ибо ресурсов и раньше не хватало на всех, а сейчас, в условиях углубляющегося кризиса, - тем более.

Из-за этого и возникает иногда иллюзия, что Банковая - еще не вполне послушный инструмент олигархов. Просто когда к пульту управления тянутся сразу три руки и отдают взаимоисключающие команды - тут возможны разные неожиданности.

Треугольник раздора

Ситуация может быстро утратить устойчивость, если кто-то один из троицы сумеет добиться превалирующего влияния на Банковую. На данный момент у каждого из них есть как благоприятные, так и негативные факторы.

Так, у Коломойского и Ахметова сейчас паритет во влиянии на «слуг народа». Также известно влияние Ахметова и Коломойского на нынешнее правительство. Но известно и то, что процесс дележа исполнительной власти продолжается. Конфликты тут возникают очень острые.

Самым громким стало недавнее поражение Коломойского в попытке продавить Юрия Витренко через Верховную Раду на должность первого вице-премьера - министра энергетики. Этот пост не только давал контроль над Минэнерго, но и мог бы служить трамплином в кресло премьер-министра. Неудивительно, что многие наблюдатели узрели в провале Витренко игру людей Ахметова. Эта история еще не окончена: по настоянию Банковой, которая обоснованно опасается мести Коломойского, Витренко назначили врио министра энергетики, а в январе его могут опять пропихивать через Верховную Раду на должность в правительстве. Словом, в 2021-м нас ждут новые серии состязания людей Ахметова и людей Коломойского за контроль над правительством.

Но не стоит сбрасывать со счетов и так называемое прозападное крыло «слуг народа», во многом ориентирующееся на Пинчука и его пресловутые связи в Вашингтоне (в будущей администрации Джо Байдена). Это крыло заинтересовано в формировании новой правящей коалиции с участием «Голоса» и создании нового правительства под своим (и Пинчука) контролем.

Также возможны разные варианты тактических союзов олигархов. Но не видно, чтобы Банковая была способна сильно повлиять на все эти расклады. Скорее, Зеленского будут просто ставить перед фактом.
 

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