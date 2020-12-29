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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Еще один год войны на Донбассе. Почему Зеленский не смог вернуть мир

14:24 29.12.2020 |

Политика

 Юрий Васильченко / Деловая столица

При нынешнем президенте украинская власть смягчила риторику в отношении России, но это никак не помогло приблизить нашу победу в войне за Донбасс.

Ровно год назад, 29 декабря, прошел последний большой обмен: Украине передали 76 наших граждан, удерживавшихся в РФ или в ОРДЛО, за них отдали 127 человек. После этого президент Владимир Зеленский поздравил своего российского тезку и коллегу Владимира Путина с Новым годом. Чем навлек на себя мощную критику. Также главу украинского государства раскритиковали за согласие обменять пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в преступлениях на Майдане. Причем раскритиковали не только в Украине, - мониторинговая миссия ООН по правам человека указала, что это усложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливый суд. В ответ Зеленский сказал тогда, что таковым было условие обмена. Немногим позже стало известно, что среди переданных Украине лиц оказались те, кто поддерживал боевиков. Их имена назвал журналист Станислав Асеев, который был среди 76 освобожденных. Где сейчас находятся колаборанты, неизвестно. По всей видимости, на свободе. И никакого наказания за сотрудничество с врагом они не понесли.

Сразу после этого обмена анонсировали второй. В марте глава президентского офиса Андрей Ермак пообещал вернуть из ОРДЛО всех незаконно удерживаемых там наших граждан. 16 апреля обмен состоялся, но на подконтрольную Украине территорию вернулись лишь 20 человек. Общественные активисты провели свое расследование и установили, что среди вернувшихся есть сомнительные личности, которые либо сотрудничали с боевиками, либо причастны к криминалу. Военных, попавших в плен, в списках было только двое. В тоже время президент Зеленский в фильме, приуроченном годовщине своего правления, заявил: за одного нашего военного героя отдал бы 50 или 100 "беркутовцев".

В сентябре Ермак анонсировал еще один большой обмен с ОРДЛО - с каждой стороны по 100 человек. Но в декабре стало понятно, что надежды не оправдаются: сепаратисты потребовали процессуально оправдать ранее обмененных боевиков. Это просто повод, потому что, как предположил вице-премьер Алексей Резников, на данный момент просто нет тех, кто интересен боевикам. Выходит, кого Россия хотела получить, она получила, а нового "обменного материала" Украина еще не накопила? А вполне могла, если бы не провал по не до конца установленным причинам спецоперации по доставке в Украину из Беларуси целой группы "вагнеровцев".

Эта тема до сих пор на слуху. В октябре сразу два парламентских комитета - по вопросам регламента и по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - поддержали создание временной следственной комиссии по делу о срыве операции по захвату боевиков российской ЧВК Вагнера. А на днях стало известно, что международная организация Bellingcat снимает документальный фильм о провале спецоперации по доставке в Украину "вагнеровцев". Так что в 2021 г. мы узнаем много интересных подробностей о том, по чьей вине вместо Киева российских боевиков вернули домой.

Как вместо страны-агрессора появилась "та сторона"

42% опрошенных Центром Разумкова назвали Зеленского "разочарованием года". Вполне вероятно, среди них и те наши соотечественники, которые в 2019-м поверили, что войну на Донбассе можно остановить взглядом Зеленского в глаза Путину. Напомним, в первый и в последний раз президенты Украины и России вживую общались в Париже в декабре прошлого года. С тех пор заседаний в формате "нормандской четверки" не было, зато весь 2020-й прошел под знаком разговоров о необходимости такой встречи. Представители украинской власти вполне справедливо обвиняли в блокировании переговорного процесса Москву, та же традиционно занималась переводом стрелок на Киев. Точку в разговорах о новой встрече в нормандском формате поставил Владимир Зеленский: в ближайшее время ее не будет. Также он заявил: может позвонить Путину, но этого не делает, "потому что нет предмета для разговора". Почему же за год такой предмет не появился и появится ли в 2021-м?

Позиция России по Донбассу известна. Вкратце ее можно описать так: Москва не признает себя стороной конфликта, только посредником, и настаивает на прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском. Причем переговоры должны вестись вокруг трех ключевых пунктов - полной амнистии боевиков, так называемого "особого статуса Донбасса" и выборов на оккупированных территориях до установления Киевом контроля над границей с РФ в Луганской и Донецкой областях. Эта позиция не поменялась и после того, как людей Владислава Суркова, архитектора ЛДНР, в минской переговорной группе заменили люди Дмитрия Козака, замглавы администрации Путина. Надежды на то, что с Козаком будет легче договариваться, не оправдались. А Кремль устами Дмитрия Пескова в очередной раз во всем обвинил Украину: дескать, на протяжении года она практически ничего не сделала для продвижения мирного процесса. Да, требований России украинская власть не выполнила, и это главный позитив 2020-го. Но, как нам кажется, не выполнила во многом потому, что от опрометчивых шагов ее удерживал страх перед улицей.

В уходящем году крупных уличных акций было две. Первая, в марте, собрала под ОП противников договоренностей о создании так называемого Консультационного совета по решению политических вопросов мирного урегулирования на Донбассе, в котором планировалось участие представителей Украины и ЛДНР (по 10 человек от каждой из сторон). Право совещательного голоса предоставлялось России, Германии, Франции и ОБСЕ. Это решение появилось после переговоров Андрея Ермака с Дмитрием Козаком. Под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, появившемся в СМИ, стояла подпись тогдашнего главы нашей делегации в ТКГ Леонида Кучмы. В тоже время Ермак категорически отрицал, что созданием Консультативного совета Киев признает боевиков. По его словам, просто создается платформа с целью привлечения к переговорам обычных жителей ОРДЛО, вынужденных жить в оккупации. Впрочем, пояснения Ермака национал-патриотическая часть общества восприняла в штыки, и уже в мае глава ОП заявил: Консультативный совет поставили на паузу, идет поиск других механизмов.

Вторая крупная акция состоялась 27 июля: протестовали против объявления перемирия на Донбассе, которое худо-бедно длится до сих пор. Акции протеста предшествовал обстрел российскими террористами наших военных, в результате чего погиб медик во время эвакуации тела погибшего перед тем воина. Комментируя это нападение, Зеленский назвал российские гибридные силы "той стороной", что вызвало негодование патриотической части общества, обвинившей президента в нежелании называть Россию страной-агрессором. Участники митинга под зданием ОП заявляли, что соглашение о перемирии фактически превратит РФ в наблюдателя и заставит Киев вести переговоры с самопровозглашенными "республиками".

А на следующий день стало известно, что Леонид Кучма вышел из состава ТКГ. Точная причина его поступка остается неизвестной, но среди национал-патриотов закрепилось мнение, что Кучма просто отказался брать на себя ответственность за негативные последствия, связанные с постоянными уступками официального Киева по донбасскому вопросу.

Есть ли у вас план, господин Зеленский?

Место главы украинской делегации в ТКГ пустовало недолго - вместо Кучмы главным переговорщиком стал первый президент Украины Леонид Кравчук. А рядом с ним появилась фигура подзабытого экс-премьера Витольда Фокина. С приходом в ТКГ этих двух политиков преклонного возраста вокруг минской группы стали вспыхивать громкие скандалы. Если вкратце, то Кравчук и Фокин развили чрезвычайную активность в медиа, что стоило последнему должности в ТКГ. Банковая еле успевала отмахиваться от обвинений: то ответственность за откровенно "ватные" заявления перекладывала на самого Фокина, то упрямо опровергала слова внучки политика, певицы Маши Фокиной, что ее деда по ее просьбе в ТКГ включил Ермак. В конце концов от говорливого экс-премьера решили избавиться, и чтобы впредь в заявлениях членов группы не было разночтений, назначили спикера ТКГ. Им стал блогер Алексей Арестович, который также успел угодить в громкие скандалы.

До всех этих событий информация из переговорной группы выходила дозированно. Либо в виде официальных заявлений, либо в качестве блогов журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского, которых еще в июне пригласили для участия в заседаниях ТКГ как представителей Донбасса. Эти двое развенчивали информационные вбросы "той стороны", чем занимаются и сейчас. Но с приходом Кравчука, которому явно симпатизируют и Зеленский, и Ермак, новостей от переговорной группы стало слишком много. И на пользу это не пошло.

Чего только стоит ноябрьское заявление Леонида Макаровича о подготовленном Украиной "Плане совместных шагов по прекращению конфликта", чтобы провести выборы в ОРДЛО уже 31 марта 2021 года. Кравчук по этому поводу дал несколько интервью. В свою очередь народные депутаты решили заслушать главу ТКГ, поскольку в реалистичность его плана не верят.

Но не Кравчуком единым. Совсем недавно еще один член нашей делегации, вице-премьер Алексей Резников, рассказал о плане "Б" по Донбассу. И тут же спикер ТКГ Арестович начал рассказывать, что план "Б" - это, так сказать, фигура речи. Мол, нет никакого плана. Резников уточнил: работа над реинтеграцией проводится, не ожидая деоккупации. В частности, пишется закон о государственной политике переходного периода.

Что же имеем по итогам 2020-го? Первое: перемирие, которое в любой момент может закончиться. Перемирие, в ходе которого война продолжается, и продолжают гибнуть наши защитники. Хотя интенсивность атак действительно снизилась. Зеленский на днях заявил, что в случае масштабной войны все будут мобилизованы. Его слова были встречены достаточно критически. И если пророссийские СМИ делают выгодный для РФ акцент, что "Зеленский, как раньше Порошенко, начал пугать украинцев Путиным", то политики из национал-патриотического лагеря отмечают иной момент: за полтора года президентства Зеленского властью делалось все, чтобы исключить неудобную тему войны из повестки дня. И у нее получилось: во всех соцопросах на первых позициях теперь коронавирус и социально-экономические проблемы. Также стоит понимать, что чем дольше армейцы будут сидеть в окопах без дела, тем ниже их боевой дух. И это обратная сторона перемирия. Так что полная мобилизация при нынешнем психологическом состоянии общества - очень сложный вопрос.

Второй итог: постоянный перенос заседаний в нормандском формате играет на руку Кремлю, который через своих агентов влияния активно навязывает мифы об усталости Запада от Украины, о якобы виновности украинской власти в неразрешенности конфликта на Донбассе. Деятельность отечественной дипломатии по донбасской теме за год значительно снизилась, зато на первый план вышли непонятные имитации процесса в рамках ТКГ. И даже там, как мы писали выше, нет согласия.

Третий итог: реинтеграция без деоккупации - это, надо понимать, начало вещания канала "Дом", разведение сил на линии соприкосновения и открытие КПП. Эффективность телеканала оценить сложно, поскольку неясно, какой у него реальный аудиторный охват на оккупированных территориях. По поводу разведения войск, то ситуация больше напоминает отход наших армейцев, а "та сторона" просто пользуется моментом для укрепления своих позиций.

Отдельная тема - контрольно-пропускные пункты. На их строительство расходуются немалые бюджетные средства, но КПП не работают либо работают с перебоями по причине блокирования боевиками. То есть Украина со своей стороны демонстрирует открытость для жителей ОРДЛО, но это, к сожалению, не имеет ожидаемого результата. И не будет иметь, поскольку все - от обмена пленными до пропуска через КПП - используется Россией в качестве принуждения Киева к очередным уступкам.

Увы, в 2021 год мы входим с тем же вопросом, с каким входили в предыдущие шесть лет: как прекратить войну на Донбассе и вернуть оккупированные территории? Нынешняя власть попробовала смягчить риторику в отношении Кремля, но результат тот же, что и при радикально антироссийском Порошенко - ничего не изменилось. Посему надо искать иные пути. И для начала власти следует отказаться от тех шагов, которые ослабляют наши позиции на международной арене, деморализуют армию и вместо честного разговора с обществом предлагают ему простые решения, которые в итоге оказываются банальной имитацией мирного процесса, еще больше раздражая общество.
 

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