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Последняя валютная неделя 2020 года началась на межбанке снижением курса доллара на 4 копейки
23:52 28.12.2020 |
28 декабря торговля закончилась в рамках 28,28-28,31 грн/$. В кассах наличные курсы "американца" опустились в среднем на 5 копеек:
* до 28,40-28,50 грн/$ - на продаже;
* до 27,95-28,15 грн/$ - на покупке.
Люди стали активнее сдавать бакс, поэтому банки не стесняясь опускают курс покупки валюты и зарабатывают по схеме, которая была популярна этим летом: скупают валюту у населения и перепродают ее на межбанке. Наличные цены ниже безнала, по этой причине это очень выгодный бизнес.
Объем сделок на безналичном рынке остается небольшим, хотя он немного подрос сегодня - со $107 млн до $121 млн, по данным Bloomberg.
Курсовой максимум сегодняшнего дня - 28,39-28,40 грн/$, он был зафиксирован с утра. Но как только пошли сокращаться число и объем сделок, котировки откатились: сначала на 28,36-28,37 грн/$, а затем и вовсе на 28,28-28,31 грн/$.
"Сегодня котировки доллара немного приподнялись на отдельных сделках. Как только их закрыли - гривна укрепилась. Стабильного спроса на валюту не наблюдалось, потому доллар дешевел. Банки не пытаются накупать его впрок наперед, поскольку в начале 2021 года ожидается удешевление валюты, они находятся в короткой валютной позиции", - прокомментировал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Импортеры покупают доллар небольшими порциями и не очень активно.
"Рынок тонкий, участников мало. Даже небольшой перевес одних может привести к изменению ситуации на рынке. Сегодня к вечеру продавцов было больше. Новостей-то особых нет, многие уже готовятся к праздникам", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Главными игроками межбанка сегодня назвали государственный "Укрэксимбанк" и "Альфа-Банк", которых выделили из числа покупателей доллара с утра. Пока они проводили сделки, котировки еще держались наверху. Но как только закончили - валюта стала дешеветь. Ключевым валютным продавцом, по словам казначеев, стал "Райффайзен Банк Аваль".
Нацбанк на торги не выходил и следил за ситуацией со стороны.
Завтра Минфин планирует размещение девяти серий своих облигаций внутреннего госзайма, как и анонсировал в конце прошлой недели. В первоначальной заявке чиновники поменяли только один пункт: заменили один краткосрочный выпуск (на 4 месяца) в гривне на краткосрочный (3 месяца) в долларе. Готовятся к погашению 6 января 2021 года старого выпуска ОВГЗ на $187,3 млн.
Большинство иностранцев уже ушли на рождественские каникулы с конца прошлой недели. От них не ждут покупок украинских гособлигаций. Потому новое размещение Минфина не должно сказаться на валютном межбанке и на курсе гривны.
"Полагаю, вся надежда будет на госбанки. Коммерческие банки, скорее всего, будут закрывать год и приводить в порядок отчетность. Не жду от них заметных покупок ОВГЗ на последнем аукционе Минфина в этом году", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.
Прогноз подкрепляется отчетами Нацбанка по рефинансированию, из которых видно, что Ощадбанк две недели подряд нагребает кредиты НБУ, которые могут быть вложены в гособлигации, то есть в финансирование дефицита госбюджета:
* 24 декабря - 5 млрд грн;
* 18 декабря - 8 млрд грн.
Завтра, 29 декабря, открытие межбанка прогнозируют в диапазоне 28,25-28,30 грн/$, и допускается движение к 28,25 грн/$.
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