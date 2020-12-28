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Виталий Кулик: «Батьківщина» может объединиться с «Самопоміччю» и Радикальной партией
13:34 28.12.2020 |
О том, каким 2020-й был для «Батьківщини», кого партия попытается привлечь в союзники и пойдет ли Юлия Тимошенко на президентские выборы снова, «ДС» поговорила с политологом Виталием Куликом.
- Каким был 2020-й для "Батьківщини"? Не пора ли партии отправить на почетную пенсию лидера, возглавляющего ее два десятка лет?
- Я бы не списывал Юлию Тимошенко. Всегда можно найти «второе дыхание», какую-то другую роль, партнеров, которые дадут "кумулятивный заряд", какую-то новую тему, которая вынесет на волне вверх. Но все же доверие к "Батьківщині" в целевых аудиториях, в базовых регионах далеко не самое высокое и снижается с каждым годом, а сторонники партии переходят к другим политсилам. Это уже видит руководство партии и сама Тимошенко. Конечно, это критично для партии, и сейчас кризисный период в развитии партии, особенно это видно по низким результатам местных выборов по сравнению с ожиданиями.
Итак, партии будет необходимо провести переформатирование. То есть у руководства партии уже есть четкое представление о том, что надо его провести, сейчас идет поиск союзников, ищут дизайн этого переформатирования. Хотя для Тимошенко это болезненный процесс, я слабо представляю себе политическую силу, где она лидер.
- Если такое переформатирование затянется до предстоящих президентских выборов, неужели снова выдвинут Тимошенко?
- Здесь вопрос, в каком статусе или в какой ипостаси она может уйти. Как участник политического процесса, который должен о себе заявить на президентских выборах, или с прицелом на победу. В последнем варианте в той ситуации, в которой сейчас находится партия с ее рейтингом, нет смысла для Тимошенко делать ставку "пан или пропал". Поэтому, скорее всего, речь будет идти о ее участии как лидера политической силы, которая имеет определенные политические амбиции и сейчас является парламентской. Ибо все без исключения такие лидеры будут участвовать в президентских выборах
- Не добили рейтинг "Батьківщини" договоренности о франшизе партии в регионах, где ею воспользовались местные "феодалы", например на Сумщине?
- Если говорить в целом о франшизе, то это не только франшизы в Сумах или в других городах, это в практика формирования региональных кластеров как франшиз. В итоге актив, или старые партийные кадры, которые ориентировались лично на Тимошенко, были недовольны подобным распределением франшиз, и в некоторых областях произошли расколы, или откололись группы от парторганизации, или смены руководителей местных ячеек. Конечно, это подрывало доверие и так или иначе негативно влияло на рейтинг.
- Как вы считаете, партия Тимошенко примет участие в перезагрузке власти в 2021 году, формировании нового Кабмина?
- У "Батьківщини" с властью чисто тактический союз. Там, где у власти есть потребность в голосах партии Тимошенко, - "Батьківщина" идет на договоренности. Во всеукраинском масштабе они получили свой кусок бюджетного пирога. Можно сказать, что некоторые губернаторы чувствуют на себе влияние людей из окружения Тимошенко.
- Речь идет о Запорожье и Александре Старухе?
- Так, о нем. Но о том, что это на 100% человек Тимошенко, я бы никогда не сказал, он делал уже несколько кульбитов, в частности засветился на съезде "За майбутнє". Но есть несколько губернаторов, которые или имеют бизнес-интересы, или имели отношения с "Батьківщиною". По позициям в правительстве - сейчас не то время и место, когда они это могут получить.
- А в жесткую оппозицию Тимошенко может уйти в 2021 году?
- Нет, время жесткой оппозиции для Юлии Владимировны прошло. Не думаю, что в том состоянии, в котором сейчас находится партия, они могут себе позволить переходить в оппозицию, тем более в жесткую, - нет ресурсов. Это может быть только тогда, когда ее жестко "кинут", не дадут того, что пообещали, или заберут то, что дали, тогда возможен пересмотр позиции.
- Какие горячие темы в следующем году Тимошенко может использовать для усиления позиций: рынок земли, медицина, защита бизнеса или, возможно, мир на Донбассе?
- Она будет пытаться использовать все перечисленные темы, но сказать, что это выигрышные для нее темы, кроме темы земли, - я бы не сказал. Ни в медицинской сфере, ни в других она не имеет уникального предложения для избирателя. По земле она ее имеет, но будет ли дальше качать ситуацию, как ФОПы, например, - у меня есть сомнения.
- Вы говорили о возможном союзе "Батьківщини" с другими политическими силами. О каких именно партиях идет речь?
- Называют несколько политических сил, в частности, Радикальная партия и "Самопоміч".
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