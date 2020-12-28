Праздник в клетке. Какие новогодние «сюрпризы» ждут жителей ОРДЛО

Олег Полищук / Деловая столица

Всю минувшую неделю жителей оккупированных частей Донетчины и Луганщины традиционно беспокоил вопрос, как встретить Новый год при очень маленьких зарплатах и не отличающемся разнообразием и дешевизной ассортименте продуктов на местных рынках и в магазинах. Ну и куда именно прогуляться на сами новогодние и рождественские праздники, благо российские оккупационные администрации и в Донецке, и в Луганске отменили комендантский час с 31 декабря (в ОРЛО вообще с 23:00 30 декабря) по 10 января.

И вот тут-то возникла серьезная проблемка, ровно как и год назад - ненавистный комендантский час хоть и будет отменен, но местные полицаи все равно станут рыскать по улицам с проверками документов у прохожих в поисках мнимых «укродиверсантов». И это, так сказать, «усиленное патрулирование» может закончиться большой неприятностью для людей, у которых в наличии не будет российского паспорта либо «паспорта» квазиреспублик, а только украинский. Таких жертв, как поведал «замминистра МВД ДНР» Тареев, будут считать подозрительными, чью личность смогут установить лишь в ближайшей кутузке со снятием отпечатков пальцев.

«В настоящий момент отсутствуют образцы для проведения сравнительного исследования выданных на территории Украины паспортов. В связи с этим сотрудники МВД ДНР не имеют возможности определить легитимность указанного документа и установить личность владельца», - добавил Тареев. То есть всем стало понятно, что вся эта «процедура» является банальной акцией запугивания народа. И что праздно шататься, почем зря, явно не стоит, а лучше отсидеться дома. Тем более что если ты не ихтамнет, чекист, полицай или хоть и гражданский, но коллаборант либо его близкий родственник, то обычно являешься обладателем только украинского паспорта.

Кстати, прошлогодний «тариф» на освобождение от препровождения в участок был 1 тыс. рублей (380 грн). Но не у всякого была в наличии даже такая сумма, посему минимум несколько часов в «полиции» напрочь лишали тех, кому так не повезло, праздничного настроения. Еще круче было с облавой местных «гаишников» на автомобили с украинскими номерами, которые не только штрафовали, но даже конфисковывали. А «праздничный тариф» у «гаишников» вообще взлетел до небес.

После обмена - в тюрьму

На уходящей неделе стало окончательно понятно, что предновогоднего обмена удерживаемыми лицами, как это регулярно случалось последние годы, в этот раз не будет. Оккупационным «властям», дескать, не пришли из Киева соответствующие списки на обмен, хотя отправлены они им были более чем загодя. Таким образом, целый ряд украинских заложников оккупантов не смогут отпраздновать нынешние Новый год и Рождество в кругу своих семей. Это же, кстати, касается и тех боевиков и прочих сепаратистов, которые из украинских тюрем могли бы перебраться в ОРДЛО. Но их судьбы, похоже, мало волнуют тех, кто там «решает вопросы».

Более того, как показал недавний случай, прибывшие в оккупацию по предыдущим обменам - под постоянным подозрением у местных филиалов ФСБ РФ. Речь о свежем «осуждении за шпионаж» Тараса Алексеенко, обменянного еще три года назад. А вся причина, видимо, в том, что луганским чекистам нужно выполнять спущенный Лубянкой «план по шпионам», а Алексенко, судя по всему, попросту попал под раздачу. Да и происхождение у него «не правильное» - уроженец Киевской области.

«Верховный суд ЛНР приговорил заброшенного в республику в ходе обмена пленными агента СБУ к 17 годам лишения свободы за шпионаж, подготовку теракта и незаконное обращение с взрывчатыми веществами и боеприпасами. В декабре 2017 года в рамках обмена пленными между республиками Донбасса и Украины агент СБУ под видом политзаключенного попал на территорию ЛНР. По заданию СБУ Алексеенко попал в ряды народной милиции ЛНР, где собирал и передавал сведения о личном составе и перемещении техники, а также осуществлял подготовку к проведению террористического акта в местах массового скопления людей в Луганске», - отрапортовали в «МГБ ЛНР». Хотя, как показывает практика аналогичных «судов», у подобных «шпионов СБУ» из боевиков максимум, что находят дома - какие-то давно припрятанные патроны с парочкой гранат. И особенно тиражировать в красках подобные «расследования» любят именно в ОРЛО.

Идеологический "батл"

А вот в ОРДО местная ватная публика всецело поглощена обсуждением «идеологической доктрины Донбасса», которую недавно презентовал лично донецкий гауляйтер Кремля Пушилин. «Сегодня мы прикладываем усилия, чтобы возродить славу Донбасса как важного, основного промышленного центра России и создать все условия для комфортного труда и повышения благосостояния наших жителей. Без этого мы не сможем дальше двигаться. Наши граждане, наши семьи, друзья должны жить достойно, с учетом тех трудностей, с которыми мы столкнулись», - пафосно презентовал Пушилин свои «Нью-Васюки» еще в середине декабря на встрече с «представителями науки, культуры, с общественными деятелями и журналистами».

Однако теперь топ-коллаборант всея ОРДО признался, что его доктрина под названием «Русский Донбасс», которая ставит своей целью вхождение в состав России, далека от утверждения и «над ее содержанием еще должны поработать ученые». Иными словами, это - не более чем филькина грамота для отвлечения внимания местной ваты или в лучшем случае - прожект, на который, между прочим, очень криво смотрят кремлевские кураторы, таки оглядывающиеся на минские договоренности. Впрочем, раскручиванием собственной «идеологической платформы» Пушилин моментально нарвался на издевки от настоящего идеолога сепаратизма Донбасса Пургина - своего давнего визави, которого Пушилин в свое время откровенно подсидел в кресле «спикера парламента ДНР».

«Все идеологическое обострение на седьмом году существования республики, в общем-то, готовилось давно, и как бы было понятно, что рано или поздно придется вытаскивать какие-то козыри. Очень тяжелая гуманитарная ситуация, огромное количество закрытых шахт, потеря работы, тяжелейшее экономическое положение - все это порождает запрос на ответы, ради чего все это было - мучения, война», - так вклинился в идеологический «батл» Пургин. И одновременно потоптался по самому Пушилину: тот, мол, уже не является реальным «главой ДНР», поэтому давно никто не обращает внимания на то, что он говорит. «Призывы на том этаже, на котором они произносятся, в народе не слышны. В лучшем случае это будет закономерное, с дулей в кармане, абсолютно закономерное отношение как к неизбежной лаже и профанации», - поставил жирную точку Пургин. И ему, заметим, за такую правду-матку при нахождении непосредственно в Донецке ничего не было.