Праздник в клетке. Какие новогодние «сюрпризы» ждут жителей ОРДЛО

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Праздник в клетке. Какие новогодние «сюрпризы» ждут жителей ОРДЛО

08:59 28.12.2020 |

Политика

 Олег Полищук / Деловая столица

Всю минувшую неделю жителей оккупированных частей Донетчины и Луганщины традиционно беспокоил вопрос, как встретить Новый год при очень маленьких зарплатах и не отличающемся разнообразием и дешевизной ассортименте продуктов на местных рынках и в магазинах. Ну и куда именно прогуляться на сами новогодние и рождественские праздники, благо российские оккупационные администрации и в Донецке, и в Луганске отменили комендантский час с 31 декабря (в ОРЛО вообще с 23:00 30 декабря) по 10 января.

И вот тут-то возникла серьезная проблемка, ровно как и год назад - ненавистный комендантский час хоть и будет отменен, но местные полицаи все равно станут рыскать по улицам с проверками документов у прохожих в поисках мнимых «укродиверсантов». И это, так сказать, «усиленное патрулирование» может закончиться большой неприятностью для людей, у которых в наличии не будет российского паспорта либо «паспорта» квазиреспублик, а только украинский. Таких жертв, как поведал «замминистра МВД ДНР» Тареев, будут считать подозрительными, чью личность смогут установить лишь в ближайшей кутузке со снятием отпечатков пальцев.

«В настоящий момент отсутствуют образцы для проведения сравнительного исследования выданных на территории Украины паспортов. В связи с этим сотрудники МВД ДНР не имеют возможности определить легитимность указанного документа и установить личность владельца», - добавил Тареев. То есть всем стало понятно, что вся эта «процедура» является банальной акцией запугивания народа. И что праздно шататься, почем зря, явно не стоит, а лучше отсидеться дома. Тем более что если ты не ихтамнет, чекист, полицай или хоть и гражданский, но коллаборант либо его близкий родственник, то обычно являешься обладателем только украинского паспорта.

Кстати, прошлогодний «тариф» на освобождение от препровождения в участок был 1 тыс. рублей (380 грн). Но не у всякого была в наличии даже такая сумма, посему минимум несколько часов в «полиции» напрочь лишали тех, кому так не повезло, праздничного настроения. Еще круче было с облавой местных «гаишников» на автомобили с украинскими номерами, которые не только штрафовали, но даже конфисковывали. А «праздничный тариф» у «гаишников» вообще взлетел до небес.

После обмена - в тюрьму

На уходящей неделе стало окончательно понятно, что предновогоднего обмена удерживаемыми лицами, как это регулярно случалось последние годы, в этот раз не будет. Оккупационным «властям», дескать, не пришли из Киева соответствующие списки на обмен, хотя отправлены они им были более чем загодя. Таким образом, целый ряд украинских заложников оккупантов не смогут отпраздновать нынешние Новый год и Рождество в кругу своих семей. Это же, кстати, касается и тех боевиков и прочих сепаратистов, которые из украинских тюрем могли бы перебраться в ОРДЛО. Но их судьбы, похоже, мало волнуют тех, кто там «решает вопросы».

Более того, как показал недавний случай, прибывшие в оккупацию по предыдущим обменам - под постоянным подозрением у местных филиалов ФСБ РФ. Речь о свежем «осуждении за шпионаж» Тараса Алексеенко, обменянного еще три года назад. А вся причина, видимо, в том, что луганским чекистам нужно выполнять спущенный Лубянкой «план по шпионам», а Алексенко, судя по всему, попросту попал под раздачу. Да и происхождение у него «не правильное» - уроженец Киевской области.

«Верховный суд ЛНР приговорил заброшенного в республику в ходе обмена пленными агента СБУ к 17 годам лишения свободы за шпионаж, подготовку теракта и незаконное обращение с взрывчатыми веществами и боеприпасами. В декабре 2017 года в рамках обмена пленными между республиками Донбасса и Украины агент СБУ под видом политзаключенного попал на территорию ЛНР. По заданию СБУ Алексеенко попал в ряды народной милиции ЛНР, где собирал и передавал сведения о личном составе и перемещении техники, а также осуществлял подготовку к проведению террористического акта в местах массового скопления людей в Луганске», - отрапортовали в «МГБ ЛНР». Хотя, как показывает практика аналогичных «судов», у подобных «шпионов СБУ» из боевиков максимум, что находят дома - какие-то давно припрятанные патроны с парочкой гранат. И особенно тиражировать в красках подобные «расследования» любят именно в ОРЛО.

Идеологический "батл"

А вот в ОРДО местная ватная публика всецело поглощена обсуждением «идеологической доктрины Донбасса», которую недавно презентовал лично донецкий гауляйтер Кремля Пушилин. «Сегодня мы прикладываем усилия, чтобы возродить славу Донбасса как важного, основного промышленного центра России и создать все условия для комфортного труда и повышения благосостояния наших жителей. Без этого мы не сможем дальше двигаться. Наши граждане, наши семьи, друзья должны жить достойно, с учетом тех трудностей, с которыми мы столкнулись», - пафосно презентовал Пушилин свои «Нью-Васюки» еще в середине декабря на встрече с «представителями науки, культуры, с общественными деятелями и журналистами».

Однако теперь топ-коллаборант всея ОРДО признался, что его доктрина под названием «Русский Донбасс», которая ставит своей целью вхождение в состав России, далека от утверждения и «над ее содержанием еще должны поработать ученые». Иными словами, это - не более чем филькина грамота для отвлечения внимания местной ваты или в лучшем случае - прожект, на который, между прочим, очень криво смотрят кремлевские кураторы, таки оглядывающиеся на минские договоренности. Впрочем, раскручиванием собственной «идеологической платформы» Пушилин моментально нарвался на издевки от настоящего идеолога сепаратизма Донбасса Пургина - своего давнего визави, которого Пушилин в свое время откровенно подсидел в кресле «спикера парламента ДНР».

«Все идеологическое обострение на седьмом году существования республики, в общем-то, готовилось давно, и как бы было понятно, что рано или поздно придется вытаскивать какие-то козыри. Очень тяжелая гуманитарная ситуация, огромное количество закрытых шахт, потеря работы, тяжелейшее экономическое положение - все это порождает запрос на ответы, ради чего все это было - мучения, война», - так вклинился в идеологический «батл» Пургин. И одновременно потоптался по самому Пушилину: тот, мол, уже не является реальным «главой ДНР», поэтому давно никто не обращает внимания на то, что он говорит. «Призывы на том этаже, на котором они произносятся, в народе не слышны. В лучшем случае это будет закономерное, с дулей в кармане, абсолютно закономерное отношение как к неизбежной лаже и профанации», - поставил жирную точку Пургин. И ему, заметим, за такую правду-матку при нахождении непосредственно в Донецке ничего не было.
 

ПО РУБРИКАМ

13:54 НБУ отказал белорусскому олигарху в покупке «БТА Банка» из-за санкций Евросоюза

12:56 Евро 28 декабря дорожает к доллару на росте аппетита к риску

12:24 Ипотека под 7%. Минфин создал компанию по выдаче долгосрочных кредитов на жилье

12:19 Справочный курс гривны 28 декабря понижен на 1,78 коп до 28,3692 грн/$1

11:48 Фондовые биржи АТР 28 декабря закрылись в основном ростом на внешнем оптимизме

11:25 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 24.12.20

11:00 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.12.20

10:56 Остаток средств на корсчетах банков 28.12.20

10:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.12.2020

10:00 Биткоин на прошлой неделе преодолел уровень в $28 000

08:03 Стоимость золота растет 28 декабря на новостях о принятии пакета стимулов в США

07:59 Доллар 28 декабря дешевеет к мировым валютам после принятия пакета стимулов в США

07:44 Биржи США накануне Рождества закрылись ростом

24.12 Нацбанк с 21 по 24 декабря продал на межбанке $43 млн

24.12 Украинские банки в январе-ноябре 2020 года потеряли больше четверти прибыли

• дальше…

14:01 Украина за два месяца отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 15,2%

13:56 Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%

12:59 Цены на нефть 28 декабря перешли к росту на ожиданиях по спросу

12:51 Госгеонедр заявляет о попытках сорвать аукционы по продаже разрешений на разработку литиевых месторождений

12:44 Крупные сети АЗС в период с 24 по 28 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 15-50 коп

12:24 Ипотека под 7%. Минфин создал компанию по выдаче долгосрочных кредитов на жилье

11:58 Дефицит госбюджета в ноябре составил 7,8 млрд грн - Госказначейство

11:00 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.12.20

09:34 Украина - страна с одним из наибольших дефицитов картофеля в мире - экономист ФАО

08:36 Гетманцев: половина украинской экономики находится в тени

• дальше…

09:54 В Узбекистане отменили уголовную ответственность за клевету

09:45 Турция меняет правила въезда туристов

09:39 Китай может стать первой экономикой мира уже в 2028 году: на 5 лет раньше чем ожидалось

09:21 Путин отказался от традиционной встречи с бизнесменами

07:47 Дональд Трамп подписал пакет мер по поддержке экономики в пандемию

24.12 ЕС и Британия после года переговоров согласовали условия торговли после Brexit

24.12 Майя Санду приняла присягу президента Молдовы

24.12 The Hill: Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального

24.12 Brexit: переговоры Британии и ЕС продолжались всю ночь, сделка возможна в четверг

24.12 Трамп помиловал двух ключевых фигурантов расследования российского вмешательства - Манафорта и Стоуна

24.12 Трамп наложил вето на оборонный бюджет

23.12 Европейские компании будут производить аммиак из возобновляемого водорода

23.12 США расширили санкции в отношении Беларуси

23.12 Болгария с 31 декабря начнет получать газ из Азербайджана

23.12 Личные банкиры Трампа в Deutsche Bank уходят в отставку

• дальше…

12:09 Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Зеленский, Янык, Лимон, Князь, Принц, Империя и Хрусталина - Минюст

24.12 В Киеве снова отложили полный переход на е-билет

24.12 Кабмин Украины разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

23.12 В Украине торговым сетям во время локдауна разрешается продавать только товары первой необходимости и продукты

22.12 Число умерших в Украине в октябре-2020 к октябрю-2019 возросло на 17,5%, но за 10 мес. сократилось на 0,2% – Госстат

21.12 Епифаний допустил возможную легализацию медицинского каннабиса с определенными условиями

21.12 ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний

17.12 Еврокомиссия внесла Украину в список наблюдения за подделками и пиратством

17.12 Открытые данные в Украине развиты на 6% лучше, чем в среднем по ЕС - рейтинг

16.12 Кабмин увеличил сроки строительства столичного метро на Виноградарь

16.12 Школы на период локдауна 8-24 января могут объявлять каникулы – Минобразования

16.12 Тергромадам уже передали более 1,2 миллиона земель сельхозназначения

15.12 Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - «Трансгрупп»

09.12 Украина перейдет к переписи населения по реестрам вместо бумажной через 10 лет, – Немчинов

09.12 Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 г., ввело усиленные ограничения с 8 по 25 января

• дальше…

13:34 Виталий Кулик: «Батьківщина» может объединиться с «Самопоміччю» и Радикальной партией

11:44 Офис генпрокурора направил главе КС уведомление о подозрении по почте

10:01 НАБУ открыло дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

09:10 Ночной кошмар президента. Когда рейтинг Зеленского сравняется с рейтингом Порошенко

08:59 Праздник в клетке. Какие новогодние «сюрпризы» ждут жителей ОРДЛО

08:47 Позитив недели. На «Маяке» сделали мощнейшую сверхзвуковую винтовку

24.12 Евгений Магда: Медведчук примеряется к премьерскому креслу в парламентской республике

24.12 Климпуш-Цинцадзе: о «вирусе Зеленского» в Раде, амбициях Украины в Шенгене и перспективах в НАТО

23.12 Алексей Голобуцкий: У Коломойского и Ахметова во влиянии на «слуг народа» пока паритет

23.12 Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо президенту

23.12 Госдеп заявляет, что со зданий МИД Украины снимут все оборудование Huawei

22.12 Успокоить Коломойского: Почему Витренко назначили и.о. министра в авральном порядке

22.12 В подписанном Зеленским законе о льготах для культуры и туризма не оказалось проголосованной Радой поправки

22.12 В «Нафтогазе» прокомментировали назначение Витренко главой Минэнерго

22.12 Юлия Свириденко заменила Ковалив на должности замглавы Офиса президента Украины

• дальше…

13:49 Toyota выпустила крошечный электрокар. Он меньше, чем Smart

11:30 США расследует использование телевизоров TCL для слежки за пользователями

10:01 Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft

09:29 Huawei придумала свой метод устранения царапин на экране и заднем стекле смартфона

24.12 Китайский холдинг Alibaba стал объектом антимонопольного расследования

23.12 Xiaomi уже стоит более 100 млрд долларов

23.12 Европейские компании будут производить аммиак из возобновляемого водорода

23.12 Компания Huawei представила свой первый автомобильный лидар

23.12 LG Electronics и Magna создадут СП по производству оборудования для электромобилей

23.12 SsangYong объявила о банкротстве

23.12 Павел Дуров объявил о планах по монетизации Telegram

23.12 Госдеп заявляет, что со зданий МИД Украины снимут все оборудование Huawei

22.12 Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать антимонопольных исков, но те отказались

22.12 IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО

22.12 Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов

• дальше…

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно