Позитив недели. На «Маяке» сделали мощнейшую сверхзвуковую винтовку

Как сообщает Defense Express, одна из них, так называемая "болтовая" снайперская винтовка имеет калибр 12,7 и название "Властелин горизонта". По словам изобретателей, она способна пробить броню советского БТР или повредить гусеницу танка. Другая разработка, "пехотная пушка" имеет калибр 14,5 мм и аналогичную дальность в 3 км. Эта сверхзвуковое оружие оснащено глушителем и компенсатором отдачи.

Заместитель гендиректора по производству завода "Маяк" Александр Гордеев, один из разработчиков обеих винтовок, говорит, что эта идея родились еще в зоне АТО, когда шли бои за Донецкий аэропорт и Мариуполь. Тогда "на коленях" собрали первые образцы и увидели эффект. А уже в Киеве на мощностях завода воплотили в реальность.

Издание также отмечает, что в этом году работники ПАО "Завод "Маяк" начали поставки танковых пулеметов КТ-7,62 для БТР-4. В частности, во время тестов провели исправность работы этого оружия во всех возможных климатических зонах и провели 25 тысяч выстрелов.

Комплекс "Положение-2" прошел успешные полигонные испытания

ГП "Львовский государственный завод "ЛОРТА" успешно завершило очередную часть полигонных квалификационных испытаний учредительного образца автоматизированного звукометрического комплекса разведки огневых позиций артиллерийских орудий и минометов "Положение-2". Об этом сообщают в "Укроборонпроме".

Стрельба производилась из 152-мм гаубицы Д-20 и 120-мм миномета 2Б11. По результатам сделан вывод о работоспособности аппаратуры и предложено продолжить испытания.

В состав комплекса "Положение-2" входят аппаратная машина на базе многоцелевого транспортера МТ-ЛБУ, три акустические базы, девять высокочувствительных датчиков-микрофонов, метеостанция и тому подобное. Звуковая информация, поступающая благодаря звукоприемникам, обрабатывается компьютером, который предоставляет координаты артиллерийских позиций противника, а также места разрывов снарядов и мин, выпущенных своей артиллерией. В дальнейшем обработанная и зашифрованная информация передается закрытыми каналами связи и отображается в онлайн-режиме на экране оператора и цифровом планшете артиллерийского командира.

Дальность разведки огневых позиций для минометов составляет до 8 км, а для артиллерийских орудий - до 25 км.

На админгранице с Крымом украинские воины отработали ракетный удар по врагу

На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области украинские военные проводят занятия по готовности ракетных подразделений к выполнению задач с привлечением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч". Об этом говорится в сообщении Командования объединенных сил ВСУ на странице в Fаcebook.

Согласно сообщению, к практической фазе привлекались военнослужащие подразделений, которые подчинены командованию Объединенных сил Вооруженных сил Украины и несут боевую службу на южном направлении. "Воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целям условного противника", - говорится в сообщении.

По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, защитники юга страны осуществили выдвижение колонной в район временных стартовых позиций, провели развертывание, а также выполнили мероприятия по подготовке к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций. "В условиях максимально приближенных к боевым, батарея быстро и слаженно совершила марш и заняла стартовые позиции. После этого она развернулась и отработала точное наведение по определенным целям", - уточнил он.

Командующий также добавил, что сейчас занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно днем и ночью. Личный состав действует сплоченно и демонстрирует свое профессиональное мастерство, показывая хороший результат.

Воздушным силам ВСУ передали отремонтированный Су-24МР

Государственное предприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передало очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР Воздушным Силам Украины. Об этом сообщают в "Укроборонпроме".

Специалисты предприятия провели средний ремонт самолета, во время которого состоялась полная проверка всех его узлов и агрегатов с последующим восстановлением или полной их заменой. После этого Су-24МР успешно прошел летные испытания и был принят украинским летчиками. Сегодня самолет-разведчик переместился к основному месту базирования и уже усилил обороноспособность нашей армии.

Кроме того, впервые поднялся в небо ударный вертолет Ми-24 с украинскими лопастями. Разработкой и производством отечественного аналога очень важной продукции для армейской авиации занималось запорожское предприятие "Мотор-Сич".

Житомирские танкостроители передали в ВСУ более 100 единиц техники

"Житомирский бронетанковый завод" успешно выполнил государственный оборонный заказ, передав Министерству обороны Украины более 100 единиц техники. Как сообщают в "Укроборонпроме", речь идет о ремонте и восстановлении боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2. Все машины прошли полный цикл капитального и регламентного ремонта.

В частности, восстановлена боеспособность систем и агрегатов, заменены неисправные приборы, проверена работа вооружение и тому подобное. Кроме того, на БМП установлены современные навигационные системы, оптические приборы и прицелы отечественного производства, а также фары инфракрасного излучения и осветительные фары с современными диодными лампами.

Также в этом году ЖБТЗ начал оснащать бронетехнику гусеничными лентами производства харьковского Завода имени В.А. Малышева. Житомирский завод и сам освоил производство гусениц. Ранее такая продукция поставлялась только из-за рубежа. Первая партия машин с гусеничными лентами ЖБТЗ была передана в войска в августе.