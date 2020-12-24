Евгений Магда: Медведчук примеряется к премьерскому креслу в парламентской республике

О наращивании мышц ОПЗЖ, амбициях Виктора Медведчука и сценарии кремлевских прокси на будущих выборах президента "Деловая столица" поговорила с директором Института мировой политики Евгением Магдой.

"ДС" Каким был 2020 год для ОПЗЖ?

Е.М. Он был достаточно успешным. К своей фракции в парламенте они добавили минимум четыре фракции в городах-миллионниках, в частности получили фракцию в Киевраде, Попов достаточно успешно выступил на выборах мэра столицы, а многочисленные слухи о развале партии так и не воплотились в жизнь. Кроме всего прочего, в ОПЗЖ вывели на орбиту параллельные проекты - Шария, Пальчевского. А депутаты от первого еще и прописались в Харьковском и Одесском горсоветах, да и в областных, это достаточно серьезное влияние.

Это не означает, что в партии нет различных сложных процессов. И, тем не менее, ОПЗЖ перешла в контрнаступление. Если мы проанализируем ситуацию, то увидим, что происходит падение рейтинга Зеленского и его бывшие сторонники довольно часто предпочитают ОПЗЖ. Дело в том, что у президента не было базового электората, на момент второго тура он напоминал некую разноцветную детскую пирамидку - кто против Порошенко, кто за то, чтобы решились все проблемы "прямо сегодня", кто с позицией "хуже не будет", а кто-то "какая разница". Они все были достаточно грамотно консолидированы во время президентской кампании. Уже на парламентских выборах произошел определенный отток, и ОПЗЖ заняла второе место, 45 депутатов - это реальное влияние. Не исключаю, что ОПЗЖ будет качать тему доcрочных парламентских выборов, ведь они увеличивают влияние, а не уменьшают. В свое время им было выгодно торпедировать Порошенко, а теперь, видя слабость Зеленского, они будут его всячески щипать. Вообще, по десятибалльной шкале можно оценить нынешний год для ОПЗЖ на 8 баллов, говоря объективно.

"ДС" Неужели ни один скандал не отразился негативно на партии?

Е.М. Если мы говорим о минусах для них, то каких-то скандалов, которые помешали бы рейтингу ОПЗЖ, не было. У них по большому счету все хорошо. Весной их делегация слетала в Россию, впервые за 6 лет украинские парламентарии были в Российской Федерации, встречались с Володиным, Медведчук встречался с Путиным. Кум Путина выступает промоутером вакцины "Спутник V". Вообще, партия наслаждается беспомощностью украинских спецслужб, которые никак не могут поставить их на место, и это серьезная проблема.

"ДС" Говоря о вакцинном кейсе. Насколько серьезно он может сыграть на руку Медведчуку, ведь дела с договоренностями по поставкам проверенных западных вакцин идут откровенно плохо?

Е.М. Известно, что "Спутник V" не прошел полного цикла испытаний. Конечно, я не специалист-эпидемиолог, но сейчас говорят о надежности этой вакцины только самоуверенные люди. Здесь стоит обратить внимание на то, что в гуманитарных аспектах Россия очень любит играть, и сейчас через "Спутник V" она компенсирует то, что из-за пандемии не удалось провести парад на Красной площади, не прошел эффективно "Бессмертный полк", вообще, им не удалось отметить годовщину победы над нацизмом так, как они хотели.

Итак, позиционирование Медведчука как кума Путина, как конфидента Путина продолжается. С другой стороны, нельзя не отметить того, что наши граждане дают этому надлежащую оценку, в частности, в свежем исследовании Центра Разумкова наибольший рейтинг недоверия, более 70%, у Медведчука. Он в качестве кандидата на пост президента в условиях общих выборов не имеет шансов на избрание. Это очевидно даже несмотря на большой медийный ресурс, как телевизионный, так и онлайново-газетный во многих областях и районах, который эффективно разгоняет росфейки.

"ДС" То есть Бойко фактически безальтернативный кандидат от ОПЗЖ?

Е.М. Медведчук четко понимает, что не может быть избранным. Он и не хочет быть избранным, и здесь дело не в том, что ему уже 65. Речь идет о том, чтобы быть премьером или спикером парламента - иметь достаточно влияния, чтобы получить должность премьера в конфигурации парламентской республики, является одной из целей ОПЗЖ, и они это не скрывают. То есть они готовы выдвигать Бойко как кандидата на президентских выборах и играть в более длинную игру с переходом к парламентской республике.

"ДС" Как вы считаете, различные башни Кремля могут продвигать несколько пророссийских партий в Украине параллельно?

Е.М. Вполне может быть, в России есть конкуренция за право обуздать Украину, и конкуренция различных проектов. Но дело в тренде. Скажем, при Порошенко существовал "Оппоблок", но Медведчука в парламенте не было. Я сказал бы, что ОБ Ахметова занимал позицию оппозиционную к власти, но не пророссийскую. Сейчас же идет очевидный реванш, те самые "мальчики Киви" и другие, все это - абсолютно реальные вещи и очень неприятные, которые появились на популизме Рабиновича и медиаресурсах Медведчука и российских преференциях.

"ДС" Сможет ли ОПЗЖ поглотить более мелкие пророссийские партии, якобы управляемые из разных башен Кремля?

Е.М. Не вижу перед ними такой цели, ведь и тот же Шарий, и Пальчевский, и ОПЗЖ работают на собственный электорат. То есть Шарий работает для тех, кто верит в этого ютуб-агитатора, а Медведчук все-таки больше работает на реванш. Если присмотреться, то ОПЗЖ серьезно представлена именно в электоральном "заповеднике Януковича", то есть в южных и восточных областях. Если бы выборы проходили на оккупированных территориях, то ОПЗЖ набрала бы там высокое количество голосов, это очевидно.

"ДС" Кстати, насчет "электорального заповедника". Близка ли ОПЗЖ к своему электоральному потолку?

Е.М. Хотелось, чтобы это было так, и я думаю, что это так и есть. Вместе с тем, чем cлабее будет украинское государство, тем больше будет рост электората пророссийских сил.

"ДС" Этот рост может быть подорван внутренним конфликтом между крыльями Медведчука-Рабиновича и Фирташа-Левочкина?

Е.М. Они друг другу нужны. Как ни крути, Бойко - третий человек по рейтингу. Это значит, что если бы были досрочные президентские, был бы брошен значительный финансовый ресурс, чтобы он проходил во второй тур. Вспомните историю участия Симоненко в выборах 1999 года, когда он капитализировал себе будущее еще на 15 лет. Бойко же активный и опытный политик. А что до сосуществования таких двух групп в партии, то здесь нет ничего нового, в Партии регионов тоже были группы влияния, просто Медведчук тогда был в "Украинском выборе», а Рабинович создавал «За жизнь».

Поэтому, если говорить о зарубежных вдохновителях и кураторах проекта ОПЗЖ, то они не допустят распада этой структуры и будут нивелировать внутренние конфликты. Все очень просто, ведь ОПЗЖ - это легальный инструмент антиукраинского влияния, но запретить эту партию так, как запретили Компартию, невозможно.