Нацбанк 23 декабря остановил подорожание доллара на межбанке. Но может начаться новый штурм

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Двухдневное интенсивное подорожание доллара завершилось минимальной коррекцией: 23 декабря его курс на межбанке опустился на 1 копейку - до 28,38-28,42 грн/$. Совсем немного, с учетом того, что 21-22 декабря "американец" прибавил 39 копеек.

В кассах цены на валюту продолжили расти. На продаже бакс поднялся на 10 копеек, а на выкупе вообще на 15. В итоге средние наличные курсы оказались в следующих диапазонах:

28,50-28,60 грн/$ - на продаже;

28,10-28,25 грн/$ - на покупке.

Тем не менее финансисты говорят о смене настроений населения на предпраздничные.

"Когда валютный курс подскочил в начале недели, люди немного переполошились и дернулись покупать доллар. Но после коррекции на межбанке все поняли, что это был сиюминутный момент, а не новый тренд. Поэтому население довольно быстро успокоилось. Сегодня на наличном рынке снова превалировали валютные продажи. Доллар пошли активно сдавать перед выходными, иногда даже не хватало гривны для его выкупа у людей", - прокомментировал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На межбанке ощущается постепенное сворачивание активности. Объем торгов сегодня сократился, по Bloomberg, c $221 млн до $126 млн.

Большая часть сделок прошла в первой половине дня. Минимальный валютный ценник был зафиксирован спозаранку на уровне 28,4150 грн/$, а максимальный - перед самым обедом - достигал 28,495 грн/$. Психологический уровень в 28,50 грн/$ доллар взять не смог.

Но для этого Нацбанку пришлось дважды выйти на торги. До 11 утра он предлагал банкам валюту по 28,45 грн/$ и, говорят, продал около $20 млн. А чуть позже - по 28,49 грн/$. Но если верить казначеям, по высокому ценнику регулятор уже ничего не продал.

"Штурмовали-штурмовали межбанк, но взять не смогли. Ликвидности явно не хватило. Да и два выхода Нацбанка на торги показали, что дальнейшее курсовое движение нежелательно. В итоге продавцы выстроились ниже в понимании, что на сегодня спекуляции будут только в уже сформированном диапазоне", - объяснил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Эксперты открыто говорили, что значительная часть сделок межбанка пришлась на то, что профессиональные казначеи называют арбитражными операциями. А простые люди - валютными спекуляциями.

"Действительно, спекулятивных сделок в две стороны (покупка/продажа) было многовато. Но в целом активность межбанка постепенно снижается, до новогодних праздников остались буквально считанные торги. Постепенно меняется отношение рынка и клиентов к происходящему: арбитражные операции уже не считаются чем-то зазорным или неправильным. Это нормальное функционирование валютного рынка. Кстати, регулятор его тоже поощряет. Он выступает за активизацию маркетмейкеров, которые будут формировать настроения межбанка, и за отказ от фиксированного курса", - заверил Василий Невмержицкий.

На текущий момент к маркетмейкерам относят немного структур: "Райффайзен Банк Аваль", "Укргазбанк", "Индустриалбанк", "ОТП Банк", "Банк инвестиций и сбережений", "Банк Альянс", "Банк Глобус", Сбербанк.

Тем не менее курсовую коррекцию на межбанке все равно назвали заслугой Нацбанка.

"Вечерний курсовой откат говорит, что, возможно, диапазон нащупан и НБУ попытается удержать рынок ниже 28,5 грн/$. К тому же завтра последний рабочий день перед католическим Рождеством, а следующая неделя будет вялой. Там могут быть сильные качели, потому что рынок тонкий. Полагаю, что спрос на валюту сохранится по мере проникновения ликвидности в систему", - сказал Андрей Шевчишин.

Завтра, 24 декабря, казначеи прогнозируют открытие межбанка в рамках 28,38-28,44 грн/$. Не исключается повторный поход на 28,48-28,50 грн/$. Но эксперты верят, что выше котировки не выйдут.