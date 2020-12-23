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Алексей Голобуцкий: У Коломойского и Ахметова во влиянии на «слуг народа» пока паритет
13:38 23.12.2020 |
Об итогах 2020 года и перспективах наступающего 2021 для партии "Слуга народа" "Деловая столица" поговорила с политтехнологом Алексеем Голобуцким.
"ДС" Как прошел 2020 год для "Слуги народа"?
А.Г. Социология говорит о ниспадающей тенденции партии власти, которая проиграла местные выборы и точно не продолжила триумф 2019 года. Что касается падения рейтингов президента, то это - не новость в нашей стране, а совершенно естественный процесс. Человек выиграл с таким результатом, и явно ожидал, что рейтинг не будет сокращаться такими темпами, но это будет происходить и дальше, за исключением, может быть, каких-то периодов задержки падения. Но, так или иначе, динамика - ниспадающая.
"ДС" Какой вклад в падение рейтинга партии внесли внутренние конфликты и скандалы у "слуг"?
А.Г. Скандалов столько, что я даже не знаю, сложно выделить главные, они же постоянно "прокалываются". Но главное для них в этом году - это то, что "слуги" перестали быть монобольшинством, это очевидно. Несколько групп, в зависимости от того, кто финансирует, и каждое голосование это подтверждает. Имея запас почти в 30 голосов, они не могут провести ни одного решения без других фракций или групп.
"ДС" И как за год изменилось влияние "акционеров" этих групп?
А.Г. Думаю, борьба между ними продолжается. Например, группа Коломойского то теряет влияние, то проводит какие-то решения, выгодные для него, на данный момент она является если не самой влиятельной, то по крайней мере такой, которая может использовать все ресурсы. У Коломойского же есть не только голоса в Раде, а и свои медиа и так далее, с помощью которых он может влиять на политику СН и власти в целом. Ахметов усилил свое влияние среди "слуг", но пока есть паритет между группами, я думаю.
"ДС" А что можно сказать о работе "дирижеров" партии в целом - Александра Корниенко и Давида Арахамии?
А.Г. Складывается такое впечатление, что эти двое больше занимаются оправданиями перед Зеленским, их задача состоит в создании пресловутой "теплой ванны", в которой пребывает президент с помощью Ермака, то есть Корниенко и Арахамия - его инструменты. После не выигрыша на местных выборах они упорно создают впечатление, что это все-таки была победа. Кроме того, они оправдываются за голосования. В целом, незаметно, что они делают что-то содержательно, фактически не внесено ничего нового ни в работу Рады, ни в работу парламентского большинства, более того, "слуги" обросли всем негативом предшественников, от конвертов до кнопкодавства и так далее.
"ДС" Можно ли назвать содержательной работу "слуг" с руководством регионов - до выборов, во время и после них?
А.Г. Если бы они действовали нормально в связке, то и другой результат был бы. Я как действующий политтехнолог, который работал на этих выборах, в нескольких регионах видел, как они вообще провалили работу. Понимаете, когда победа достается незаслуженно, случайно и не за счет работы команды, а за счет бренда Зеленского, и ты думаешь, что это можно повторить множество раз - это так не работает. На парламентских выборах запас и закончился, на местные не хватило. У них вообще не было никакой кадровой работы, команды, в лучшем случае были какие-то общие клише в соединении себя с командой президента, это максимум. В основном произошла обычная продажа франшизы местным феодалам.
"ДС" К слову, о феодалах. Удается ли СН перебить проигрыш на выборах созданием коалиций с ними в местных советах?
А.Г. Если говорить об этом как о действиях "для галочки", то да, более-менее они выкручиваются, хотя только 12 облсоветов удалось возглавить. Но если разбираться с точки зрения того, с кем они вынуждены заключать соглашения, то понимаешь, что рулить в таких союзах будут совсем другие люди, то есть местные группы будут держать все в своих руках. Когда ты берешь ответственность, а ничего не меняется после обновления местных советов, все негативные процессы остаются - это будет потом отражаться на твоем рейтинге.
То есть дальнейшее падение рейтинга СН будет вполне естественным. Ну возглавили часть облсоветов - и что? Люди голосовали за то, чтобы партия власти действовали по-новому, а новое не происходит, коррупция становится больше, да и сама децентрализация не только позитив приносит, есть феодализация, при которой нужна сильная центральная власть, которая может решать вопросы достаточно быстро и эффективно, а она не решает. Это показал и коронавирус, и все остальное, что творилось в нашей стране в этом году. Мы же даже представления не имеем, какой мощный удар по экономике нанесет вирус и как это все будет отображаться в следующем году.
"ДС" Пойдут ли "слуги" на внеочередные парламентские выборы, или в силу бренда уже не верят и на Банковой?
А.Г. Много будет решаться в следующем году, по тем же результатам борьбы с коронавирусом, по вакцинации, это будут показатели для всей власти, и СН в том числе. Если так случится, то это будет решение Зеленского. Для него аргументацию я вижу только одну, если говорить о нормальной ситуации: сбросить груз ответственности за неуправляемое монобольшинство, то есть ему лучше иметь меньшую фракцию и раскидать ответственность на несколько групп, грубо говоря коалицию. Может, будет какой-то новый проект или решение, но сейчас сказать что-то определенное невозможно, тут на неделю сложно прогнозировать, а тем более на месяц-два-три.
Если же говорить в общем, я думаю, что внеочередные выборы - это ответ на чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере, давление улицы и оппонентов с разных сторон. Понятно, что сейчас больше требуют перевыборов "Евросолидарность" и ОПЗЖ, у которых есть шансы увеличить депутатский состав и как-то поменять политику власти.
"ДС" А может ли партия Зеленского на перевыборах сохранить большую часть фракции благодаря смене политического позиционирования?
А.Г. У СН очень сильно размытая ниша, потому что объяснить, что такое центризм, о котором они теперь говорят, очень сложно. Если понятно, какую позицию занимают ОПЗЖ и "ЕС" и ясно, с кем работает "Батькивщина", то СН - это такой "шпагат", ни туда, ни сюда. Уже сейчас есть политические силы, которые входят в эту электоральную нишу, тот же Гройсман, он типичный центрист, и на фоне нынешнего премьера-"слуги" выглядящий как реформатор, ведь быть хуже, чем Шмыгаль просто невозможно.
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