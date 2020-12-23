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Успокоить Коломойского: Почему Витренко назначили и.о. министра в авральном порядке
23:30 22.12.2020 |
17 декабря Верховная Рада не поддержала Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики. Он набрал 186 голосов, при этом "за" были только 153 "слуг". Провалу предшествовало решение профильного комитета, который забраковал кандидатуру Витренко, и несмотря на это спикер парламента Дмитрий Разумков поставил вопрос на голосование, что стало причиной для громкого скандала. После провала председатель "зеленой" фракции Давид Арахамия не исключил, что к этому назначению могут вернуться в январе. А по источникам из ОП, президент Зеленский был крайне недоволен тем, что его фракция отказалась поддерживать Витренко.
Не прошло и недели после фактически протестного голосования в Раде, как бывшего топ-менеджера "Нафтогаза", которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, назначили заместителем министра энергетики, возложив на него обязанности министра. Этому предшествовали два увольнения: заявления написали первая заместитель министра энергетики Ольга Буславец и заместитель Андрея Ермака в президентском Офисе Юлия Ковалив. Первую связывают с группой Рината Ахметова, вторая является членом наблюдательного совета "Нафтогаза". В СМИ ее также относят к орбите донецкого олигарха.
После того, как Витренко не пустили в Кабмин через передней вход, но он зашел с тыла, эксперты заговорили о возможной войне Коломойского с Ахметовым за влияние на энергетику. Ведь выглядит так, что Рината Леонидовича отодвинули ради интересов Игоря Валерьевича. Также эксперты прогнозируют боевые действия еще на одном фронте: запущенный конфликт между Витренко и председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" рискует войти в новую, более агрессивную стадию. Даже несмотря на мировую новоназначенного энергетического чиновника с "Нафтогазом", результатом чего стало возвращение ему $4 млн. премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, которые он отсуживал. Правда, вернули не живыми деньгами, а гособлигациями. Но это тоже неплохо.
Впрочем, о возможных линиях конфликтов и противостояний между ключевыми игроками рынка энергетики будет много сказано и написано. Сейчас же гораздо интереснее выглядит вопрос, почему в ОП и Кабмине так спешили с назначением Витренко. Действительно, можно было подождать месяц, собрать голоса в Раде и внести эту кандидатуру еще раз. Однако пошли другим путем, даже не тем, которым назначали Сергея Шкарлета. Тот, напомним, полгода был и.о. министра образования, пока ВР не узаконила его в кресле в тот же день, когда провалили Витренко. А назначение последнего напоминает историю Ульяны Супрун, которая в июле 2016 года стала заместителем министра здравоохранения, а уже со следующего месяца начала выполнять обязанности министра. В таком статусе она работала три года.
Говорят, Коломойский воспринял провал парламентом Витренко как "кидалово", и был крайне раздражен. Этим якобы и объясняется скорость, с которой Кабмин назначал заместителя министра энергетики. Игорю Валерьевичу необходимо было показать власти, что так поступать с ним нельзя, а Банковой - что там "кидаловом" не занимаются. Такой вышел консенсус. Не совсем как планировалось, без должности вице-премьера, под контролем которого должны быть все энергетические вопросы, но и кресло и.о. министра энергетики выглядит хорошей компенсацией за потраченные олигархом нервные клетки.
Будет ли добиваться Коломойский полной компенсации, то есть, еще и вице-премьерской должности? Не исключено. Но удовлетворение его аппетитов будет зависеть от многих факторов. И от развития возможного конфликта по линии Ахметов-Коломойский, и от реакции на назначение Витренко наших западных партнеров, которые постоянно заостряют внимание Зеленского на недопустимости заигрываний с олигархами в целом и Коломойским в том числе и от того, насколько Банковая способна нагнуть фракцию "слуг". Особенно после того, как отвергнутого ней Витренко назначили руководить энергетикой в правительстве Шмыгаля. Получается, об депутатов просто вытерли ноги.
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