Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась с резкого подорожания доллара: 21 декабря его курс подскочил сразу на 18 копеек, и торговля завершилась на 28,15-28,22 грн/$. Кассы среагировали на это молниеносно, и даже с запасом.

Средний наличный курс американской валюты поднялся на 20 копеек на продаже и на 10 копеек - на выкупе. В итоге цены оказались в таких диапазонах:

* 28,20-28,40 грн/$ - на продаже;

* 27,80-27,95 грн/$ - на покупке.

Спрос на валюту со стороны населения назвали средним.

На межбанке планомерно сокращаются продажи валюты: сегодня объем торгов уменьшился с $160 млн до $133 млн. Нацбанка на торгах не было.

В пятницу казначеи прогнозировали активизацию иностранцев, рассчитывали, что те станут активнее продавать доллар под завтрашнюю покупку облигаций внутреннего госзайма. Однако это не произошло.

Зато дал о себе знать украинский бизнес, который получил выплаты из бюджета, которые откладывались из-за дефицита бюджета. После рекордного размещения ОВГЗ на прошлой неделе (на 51,4 млрд грн) Минфин стал активнее перечислять средства предприятиям, а те стали чаще покупать доллар.

"Это прогнозировалось ранее, и это произошло. Темп поступления средств и объемы покупок доллара будут разными. Понятно, что от них будет зависеть скорость движения курса гривны", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Еще у бизнеса прибавилось гривны после сегодняшней выплаты Госказначейства в рамках возмещения по НДС: 21 декабря компаниям перечислили 457,3 млн грн.

Случилось две вещи одновременно: объем продаваемого доллара не подрос, а спрос на него увеличился.

"Ожидалось появление дополнительного валютного предложения от нерезидентов, но оно не появилось. Возможно, из-за негативных новостей по коронавирусу по всему миру, и из-за новой волны заболеваемости. При этом бизнесу стала поступать гривна из бюджета, и они пошли делать покупки валюты, чтобы позакрывать сделки в конце года", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Новая волна инфицирования в мире активно обсуждалась финансистами.

"Да, мутация коронавируса и блокировка Великобритании - одного из крупнейших игроков в мировых финансах - может иметь соответствующие последствия для глобальной активности", - подтвердил Андрей Шевчишин.

Пойдут ли иностранцы завтра хоть немного покупать наши ОВГЗ на фоне роста напряжения в мире - главный вопрос для валютного рынка. Несмотря ни на что, казначеи не исключают такую возможность. На вторник прогнозируют размещение гособлигаций на 20-25 млрд грн, дают такую разбивку:

* 10 млрд грн - госбанки;

* 10 млрд грн - коммерческие банки;

* 4-5 млрд грн - иностранцы.

Оправдаются ли эти ожидания станет известно совсем скоро. Но известно, что банки уже зарядили гривной под покупки: в минувшую пятницу, 18 декабря, Нацбанк предоставил новую порцию своего рефинансирования - на 9,3 млрд грн. Почти все может уйти в ОВГЗ.

Минфин сегодня пересмотрел заявку на аукцион. Решил размещать завтра не 11 серий ОВГЗ, а 10: отказался от одного выпуска в долларе. Но это точно не скажется на валютном межбанке, который реагирует на гривневые размещения.

Завтра, 22 декабря, казначеи ждут открытия межбанка в рамках 28,18-28,24 грн/$. Если иностранцы все-таки рискнут купить часть наших ОВГЗ и начнут под них продавать доллар, то допускается движение на 28,10-28,15 грн/$. Но, если этого не произойдет безналичный рынок может торговаться на 28,20-28,25 грн/$.