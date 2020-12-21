VIP-сервис для олигархов. Почему инвестняни Зеленского не спасут экономику

Александр Суков / Депозитные ставки

Верховная Рада 17 декабря приняла во втором чтении и в окончательной редакции закон №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями". Таким образом, парламент выполнил еще одно обещание президента Владимира Зеленского - создать в Украине специальный институт "инвестиционных нянь", призванный привлекать деньги в развитие экономики.

По сравнению с проектом закона, который был подан на первое чтение, редакция документа сильно не изменилась. А пожелания депутатов, высказанные при рассмотрении в первом чтении, остались неучтенными. То есть документ был принят со всеми недостатками, заложенными в проект, и это грозит его полностью обесценить.

Плохая инструкция для инвестняни

И Главное юридическое управление Верховной Рады в экспертном заключении акцентирует, что недостатки, содержащиеся в первоначальной версии законопроекта, ко второму чтению так и не были исправлены.

Например, речь идет о том, что предусматривается предоставление бизнесу преференций по неуплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней, тогда как в подписанном в июне этого года меморандуме с МВФ Украина обещала, что не будет принимать решения по налогам, которые могут навредить фискальной стойкости. Это грозит и нарушением принципов конкуренции - рядом с уже действующими предприятиям, которые продолжат работать на общих условиях налогообложения, могут открываться новые предприятия с таким же профилем деятельности, но имеющие значительные налоговые льготы.

При этом законопроект предусматривает, что налоговые льготы для нового предприятия могут действовать в течение 15 лет. Это значительно больший срок, чем необходимо новому бизнесу, что "стать на ноги". Поэтому есть все шансы, что уже существующие предприятия или обанкротятся, не выдержав конкуренции, или перерегистрируются в соответствии с этим законом и получат существенные налоговые льготы.

Также юристы парламента указывают, что законопроект предусматривает предоставление преимуществ и привилегий инвестору в получении в пользование земельного участка таким способом, который противоречит как Конституции, так и Хозяйственному кодексу.

Кроме того, инвестпроект с привлечением "инвестиционных нянь" можно будет реализовывать в любом регионе Украины, хоть в центре Киева, а это значит, что дополнительной поддержки депрессивные территории, нуждающиеся в открытии новых производство, могут и не получить.

Беспорядочная поддержка

Но некоторые важные изменения ко второму чтению все-таки есть. Депутаты существенно расширили сферы деятельности, в которых могут получить поддержку новые проекты. Если при подаче в Верховную Раду своего законопроекта Владимир Зеленский предлагал сконцентрироваться на поддержке перерабатывающей промышленности, то ко второму чтению в него также включили добычу полезных ископаемых (кроме угля, нефти и газа) с целью дальнейшей переработки.

"В результате налоговые льготы получат горно-обогатительные комбинаты железных, марганцевых и титановых руд, а все частные логистические и таможенные склады, почтовая и курьерская деятельность, курорты в стране, в частности, "Буковель", дополнительно к налоговым льготам получат еще и государственную поддержку в виде строительства инфраструктуры за счет бюджетных средств. Все фамилии таких "инвесторов" в целом известны. Для них эпоха бедности точно закончится, чего, к сожалению, нельзя сказать об остальных гражданах", - прокомментировала эти положения закона депутат Верховной Рады Нина Южанина на своей странице в Facebook.

При этом стоит помнить, что интересы не каждого бизнеса совпадают с национальными. К примеру, поддерживая добывающую промышленность, бизнес с небольшим переделом государство только ухудшает перспективы своего долгосрочного развития. Если же речь действительно об экономическом развитии - то нужно оказывать поддержку именно экспортоориентированным предприятиям, выпускающим продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Офшорные лазейки

Закон не устанавливает и серьезных барьеров для получения налоговых льгот офшорными компаниями. В частности, он предусматривает, что заявителями, которые претендуют на поддержку государства в реализации проектов, могут быть компании, до 50% уставного капитала которых принадлежит другим лицам, зарегистрированным в странах с офшорным статусом.

Рабочие руки будут без дела

При подготовке ко второму чтению президентского законопроекта депутаты существенно снизили и требование по созданию новых рабочих мест. В частности, если в первом варианте законопроекта предписывалось, что инвестор должен создавать ежегодно не менее 150 новых рабочих мест, то ко второму чтению эта цифра уменьшилась до 80 - причем в течение всего срока реализации проекта.

При этом, учитывая существенные налоговые льготы, которые может получить инвестор, средняя заработная плата сотрудников в новом проекте должна быть выше средней по такому же виду деятельности в регионе всего лишь на 15%, и то - по сравнению с предыдущим календарным годом.

Инвесторы нам не доверяют

Беспокойство Владимира Зеленского по поводу привлечения новых инвестиций в Украину было не случайным - по данным статистики, за первое полугодие прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину ушли в минус (хотя это и связанно с изменением методики оценки, но все равно показывает низкий интерес инвесторов). А индекс инвестпривлекательности Украины, составленный Европейской бизнес-ассоциацией совместно с юридической фирмой "Василий Киcиль и Партнеры" по результатам первого полугодия 2020-го составил 2,5 из 5 - инвесторы ухудшили оценку инвестклимата до уровня 2015 г.

Поэтому приходится изобретать новые, нетрадиционные способы привлечения вложений. Как, например, институт инвестнянь.

Также Владимир Зеленский "нагрузил" проблемой повышения уровня инвестиций в Украину и дипломатический корпус. 17 декабря на пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" в рамках конференции руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины, президент заявил, что привлечение ПИИ в Украину, продвижение украинского экспорта и отстаивание интересов украинского бизнеса за границей - это основные задания для послов Украины за границей в сфере экономической дипломатии. Более того, Зеленский заявил, что от этих показателей будет зависеть, сохранят ли послы свои должности. И поручил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе разработать и подать в Офис президента модель оценки эффективности послов по экономическому направлению.

