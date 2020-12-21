Ничего личного, только бизнес: Почему Тимошенко не боится «продаваться»

Юрій Васильченко / Depo.ua

После назначения главой Запорожской ОГА Александра Старуха окончательно стало ясно, что «Батькивщина» выторговала за поддержку проекта госбюджета.

Depo.ua еще в ноябре прогнозировал голосование "Батькивщины" за государственный бюджет. Тогда мы вспомнили известную историю пятилетней давности, когда в роли партии Тимошенко были "радикалы". Несмотря на то, что их лидер Олег Ляшко клеймил проект бюджета правительства Арсения Яценюка, уже через несколько дней его фракция поддержала этот документ. Версии о мотивах "радикалов" озвучил тогдашний нардеп Сергей Каплин: в окончательный вариант законопроекта внесли пунктик о финансировании завода "Пожспецмаш", а к этому предприятию Ляшко якобы не равнодушен.

В "Батькивщине" объяснили: проголосовали за бюджет, поскольку он предусматривает повышение зарплат для учителей и врачей, а также бесплатные вакцины для различных категорий граждан. Говорят: это были ключевые предложения фракции, и правительство их учло. Но только ли в этом причина?

После поддержки "Батькивщиной" проекта бюджета в первом чтении нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил: за это Кабмин расплатился с Тимошенко должностью и. о. председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации. На нее назначили Андрея Власенко, которого раньше уволили с должности главы "Укрликтравы", по данным СМИ, - из-за неэффективности и плохих финансовых результатов (вскоре эта формулировка была удалена).

Учитывая то, что хранение, переработка зерна и его экспорт являются в Украине очень доходным делом, полученный должностной актив довольно весомый. А еще, если назначенец не попадет по каким-то причинам в громкий коррупционный скандал (в этой компании такие скандалы уже бывали) и в связи с этим не всплывет его связь с "Батькивщиной", то рядовой избиратель даже не будет догадываться, что оппозиционная на телеканалах партия Тимошенко не отказывается сотрудничать с властью.

Но одного голосования за бюджет мало, нужно проголосовать за документ в целом, а, следовательно, появился еще один повод поторговаться. И торг снова оказался удачным - Тимошенко получила целого председателя Запорожской облгосадминистрации. Назначенный в это кресло Александр Старух возглавляет ячейку "Батькивщины" в Запорожской области, а еще его связывает давняя совместная история с Сергеем Соболевым, одним из главных деятелей бело-сердечных. Еще относительно недавно Старух как верный партиец Тимошенко боролся против земельной реформы, которой сейчас так гордится Зеленский. В феврале он заявлял, что аграрии Запорожья вместе с партийцами "Батькивщины" готовятся к активным общественным действиям и на местах, и в столице. Он уверял в непоколебимости намерений депутатов областного совета в очередной раз обратиться к центральным органам власти с требованием остановить земельную аферу. Именно так сказано на партийном сайте: земельную аферу. И вот Старух возглавил Запорожскую область, где как глава региона будет воплощать в жизнь политику президента Зеленского и правительства Шмыгаля, то есть будет реализовывать среди прочего и земельную реформу. Ну а как иначе? Руководитель области должен проводить общую линию с руководством государства.

Заметьте: назначение Старуха произошло на фоне масштабного скандала в облсовете, когда часть "слуг" объявила о выходе из фракции в знак протеста против избрания председателем областного совета Виталия Боговина - предшественника новоназначенного главы ОГА. Через несколько дней был избран еще один председатель облсовета, Виталий Толочек, который перед этим покинул ряды "слуг". То есть каденция Старуха началась под аккомпанемент постоянных конфликтов и политических разборок в областном депутатском корпусе. Что обязательно отразится и на его работе.

Впрочем, время, в течение которого Старух просидит в своем нынешнем кресле, будет зависеть, скорее всего, не от его отношений с местными депутатами, а от решения Юлии Тимошенко. Пока ей будет выгодно сотрудничество с "зелеными", и в облсовете в том числе, до тех пор он будет работать даже в агрессивной среде. Но как только на горизонте замаячат выборы, Юлия Владимировна традиционно для себя начнет критиковать власть, президента, "слуг"... Тимошенко - опытный политик, но ее политическое поведение уже хорошо изучили. Она и при Зеленском так вела себя: когда он стал президентом, лидер "Батькивщины" активно продвигала тезис, что новому и неопытному президенту должны подставить плечо опытные специалисты (с намеком, очевидно, на себя), однако руководить правительством поставили Алексея Гончарука. И уже в середине ноября прошлого года Тимошенко объявила о переходе в оппозицию. Экс-нардеп, а ныне известный "железнодорожник" Сергей Лещенко тогда объяснял: фронда Юлии Владимировны объясняется просто - "зеленые" не удовлетворили ее хотелок.

"Первая должность, к которой стремилась Тимошенко для своих людей в обмен на поддержку инициатив президента Зеленского в парламенте, - это руководство на Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины", - сообщал Лещенко. То есть своего все же дождалась. Или доторговалась. Вторая должность, говорил экс-депутат, - Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Получив отказ, "Батькивщина" ушла в оппозицию. Где формально находилась до момента голосования за проект государственного бюджета. Что было выгодно, учитывая местные выборы: вряд ли в качестве союзника "слуг" ее партия получила бы достаточно солидный результат 25 октября. Теперь "Батькивщина" имеет и свои фракции в областных и городских советах, и должности во власти, и правдоподобную версию поддержки госбюджета: мол, мы же за врачей и учителей. Хотя кому, как не Тимошенко, знать, что заложенные в бюджет выплаты этим категориям населения со значительной долей вероятности осуществлены не будут. Вот учителя озвученных во время прошлогодней президентской кампании 4 тысяч долларов зарплаты ждут скоро уже два года, им не привыкать.

Пока в воздухе не запахнет выборами, а в этом году их, скорее всего, не будет, Тимошенко может позволить себе любые союзы и "ширки". А избирателям правдоподобное объяснение найдут, у них память все равно очень короткая. Когда же в стране начнется кризис с перспективой выборов, технологи Юлии Владимировны напишут ей очередной "Украинский прорыв", "Новый курс", план противодействия "тарифному геноциду" или референдум о вступлении в НАТО. Ну, или еще куда-то...