Второй Табачник. Кто кого уволит первым – Зеленский Шкарлета или наоборот

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Нового министра не воспринимает значительная и очень активная часть общества, которую пугает возвращение в сферу образования подходов Табачника.

На прошлой неделе парламент рассмотрел кандидатуры сразу четырех новых членов правительства. Роман Лещенко без проблем получил необходимые голоса и теперь возглавит воссозданное МинАПК, Юлия Лапутина стала новым министром по делам ветеранов, а кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики депутаты провалили. Наконец, Сергей Шкарлет избавился от приставки и.о. министра образования при помощи минимального количества голосов - 226. Мало того, что его поддержали сразу 20 членов "ОПЗЖ", так еще за двоих из них кнопкодавили. В нарушении процедуры коллеги по парламенту обвинили не кого-нибудь, а видных деятелей - Виктора Медведчука и Григория Суркиса.

"Шкарлет - нелегитимный министр! Незаконно объявленный. Потому что двое депутатов из "ОПЗЖ" - Медведчук и Суркис, которые «проголосовали» за его назначение, физически отсутствовали в зале Верховной Рады в момент голосования. Все зафиксировано", - заявил депутат "Европейской солидарности" Владимир Арьев. Порошенковец также потребовал переголосовать за назначение главы МОН, а если этого не будет, то он призывает "всю образовательную и научную общественность не признавать Шкарлета министром и всячески противодействовать самозванцу". От переголосования "слуги" отказались.

Сложно сказать, прислушается ли к Арьеву вся образовательная и научная общественность, но в том, что новый министр добавит имиджевых проблем Зеленскому, можно даже не сомневаться. Точнее, эти проблемы у президента начались с 25 июня, момента прихода Шкарлета в министерство. О ректоре провинциального Черниговского государственного технологического университета вдруг все узнали много интересного: в его диссертации нашли плагиат, он был членом Партии регионов и поддерживал Виктора Януковича, его награждал лично скандально известный министр образования Дмитрий Табачник, а после Майдана Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет уже от БПП. То есть совсем не новое лицо, а обычный конформист. Который, после публикации компрометирующей информации о себе, начал оправдываться: заявил, что слова о поддержке Януковича ему приписали, он такого не говорил, что с Табачником у него были рабочие отношения, а за обвинения в плагиате подал в суд на Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Теперь, когда Шкарлет стал министром, есть все шансы, что суд встанет на его сторону. И это будет еще один скандал.

Первые же дни Шкарлета в должности и.о. министра были омрачены митингами против его назначения. К Кабмину активисты даже приносили унитаз. Правда, стоит сказать, - митинги были немногочисленными. С началом учебного года в Киеве вспыхнул конфликт вокруг Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Это учебное заведение решили присоединить к Университету физического воспитания, а коллектив и студенты выступили против. Да еще как выступили - дошло до потасовок с полицией и акций протеста под зданием Кабмина. Обвиняли Шкарлета и в неготовности школ к карантину. А что же сам тогдашний и.о.? Он пообещал в 2021 году. увеличить учителям зарплату на 30%, предложил отменить ВНО для поступающих на заочное обучение, анонсировал реформу системы дошкольного образования, поддержал обучение в школе на украинском языке. Правда, по поводу последнего пункта у многих возникли сомнения, а после голосования за Шкарлета депутатов "ОПЗЖ" эти сомнения только усилились.

Шкарлета не воспринимает значительная и очень активная часть общества, которую пугает возвращение в сферу образования подходов Табачника. А это означает, что любые действия министра, в которых эта часть общества увидит откат от реформ, будут восприниматься в штыки. Также стоит отметить недовольство назначением Шкарлета среди политиков национал-патриотического лагеря, ректоров вузов, политически активных студентов и представителей неправительственных организаций. Работа министра будет рассматриваться под микроскопом и каждый его неоднозначный шаг тут же получит жесткую оценку со стороны общественности. Проще говоря, кампания вроде "антиТабачной" во времена Януковича - дело времени.

Как известно, назначение Шкарлета поддерживал лично президент Зеленский (в СМИ писали, что за эту кандидатуру ратовал ректор Криворожского государственного университета экономики и технологий, где кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения заведует отец действующего главы государства). А это означает, что все ошибки или политически мотивированные действия нового главы МОН автоматически будут бить по имиджу президента. Ну и рикошетом по "слугам", которые дали за назначение Шкарлета 171 голос из 226.

Не будем гадать, чего хотят от главы МОН его лоббисты (отдельные эксперты считают, например, что могут быть попытки пересмотра системы ВНО, чтобы дать возможность вузам заработать на абитуриентах), но они теперь точно не дадут быстро уволить Шкарлета. В данном случае напрашивается аналогия с Ульяной Супрун, которая при Петре Порошенко в медиа-кампаниях оппозиционеров играла роль главной Бабы Яги и агента внешнего управления. Но поскольку тогдашний президент поддерживал реформу медицины, то обвинители Супрун ставили знак равенства между ней и Порошенко. Со Шкарлетом будет так же. С той только разницей, что из него в общественном сознании вылепят лицо реванша пророссийских сил. Даже если он будет ежедневно ходить в вышиванке и каждое утро в сквере возле здания МОН петь "Ой у лузі червона калина".