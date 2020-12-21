Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Позитив недели. В Украине появится «Нептун» для авиации
08:43 21.12.2020 |
Минобороны и КБ "ЛУЧ" подготовили соглашение на разработку "Нептуна" для авиации.
Об этом рассказал Генеральный конструктор КБ Олег Коростелев в интервью Security talks. Перспективными носителями нового ракетного оружия называют фронтовые бомбардировщики Су-24М. Этот тип самолетов выбран не случайно, поскольку его системы могут обеспечить целеуказание.
"У нас уже составлены договорные документы по этому направлению с Министерством обороны, с нашим генеральным заказчиком. Это сразу увеличит дистанцию работы данного комплекса", - сказал Олег Коростелев.
Усовершенствованный "Анклав" способен придушить любые системы навигации вражеских БПЛА
О существенном улучшении возможностей украинского постановщика радиопомех "Анклав" в Фейсбук сообщил заместитель генерального директора ЗАО "ХК "Укрспецтехника" Михаил Прохоренко. По его словам, большинство современных беспилотников используют приемные устройства, способные работать с несколькими (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU т.п.) или со всеми системами навигации одновременно. Поскольку навигационные спутники вещают на разных частотах, то и бороться с БПЛА, оснащенными многоканальными навигационными приемниками становится все сложнее. В тоже время специалисты предприятия усовершенствовали "Анклав" таким образом, что теперь он "может ввести в состояние амнезии любой БПЛА, независимо от системы навигации, которую он использует".
"Отсутствие или умышленное подавление спутниковых систем навигации средствами РЭБ приводит к невозможности точно определить собственные координаты и, как следствие, выполнить полет по заданному маршруту", - отметил Михаил Прохоренко.
Также был значительно расширен диапазон подавления команд управления и телеметрии и внесены изменения в конструкцию комплекса, усовершенствовано его программное обеспечение. Все это позволяет не только лишить возможности БПЛА ориентироваться в пространстве, но и возможности получать и передавать любую информацию.
Отмечается, что усовершенствованный "Анклав" уже успешно провел натурные испытания с использованием беспилотных аппаратов.
Сухопутные войска ВСУ перешли на стандарты НАТО в части военного управления
В украинской армии продолжаются организационные мероприятия реформирования по принципам, принятым в странах - членах Альянса. Часть подразделений уже сертифицированы в НАТО, количество таких подразделений будет увеличиваться. Об этом в интервью Defense Express заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.
По его словам, "мы перешли полностью (все Сухопутные войска) на так называемую граунд структуру (или G-структуру) - это для органов военного управления и S-структуру для наших механизированных и танковых бригад. Этот процесс завершен и сейчас идет усовершенствование и организация взаимодействия и управления в создании этих вертикалей, а также идет апробация порядка управления в новых организационных структурах".
"В настоящее время алгоритм работы командиров и штабов СВ ВС Украины, а также командиров и штабов в подразделениях стран-членов НАТО, является одинаковым и значительно отличается от того алгоритма, который существовал в советской системе управления и, до недавнего времени, в украинской армии", - подчеркнул Александр Сырский. Он также добавил, что в следующем году планируется увеличить количество подразделений, сертифицированных в НАТО.
ВСУ получили очередную партию бронеавтомобилей "Козак-2"
Частная компания ЗАО "НПО "Практика" в рамках выполнения Государственного оборонного заказа 2020 отправила Вооруженным силам крупную партию бронированных автомобилей "Козак-2".
Отмечается, что за годы, прошедшие с появления первого прототипа, удалось добиться значительного прогресса в локализации производства этой модели. "Мы особенно гордимся тем, что "Козак-2" на 70% изготовлен из компонентов и комплектующих отечественного производства, которые поставляет десяток украинских предприятий", - отметили в пресс-службе НПО "Практика".
Кроме того, "Житомирский бронетанковый завод" передал Министерству обороны Украины передано более 100 единиц техники. Все машины прошли полный цикл капитального и регламентного ремонта. Восстановлена боеспособность систем и агрегатов, заменены неисправные приборы, проверена работа вооружение и тому подобное. Кроме того, на БМП установлены современные навигационные системы, оптические приборы и прицелы отечественного производства, а также фары инфракрасного излучения и осветительные фары с современными диодными лампами. Об этом сообщает пресс служба "Укроборонпрома".
Минобороны подписало соглашения с турецкими компаниями
Министерство обороны Украины заключило ряд оборонных контрактов с турецкими компаниями. Это событие состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демир, сообщают в Минобороны.
По словам министра Андрея Тарана, речь идет о проектах, призванных радикальным образом усилить боевые возможности ВМС Украины для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе. Это первые конкретные договоренности в рамках недавно подписанного соглашения между Кабмином и правительством Турции.
В Министерстве обооны уточнили, что соглашения касаются передачи технологий и производства корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных Сил Украины.
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