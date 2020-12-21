Цена обещаний Путина. В чем состоит его «наращивание поддержки» оккупированного Донбасса

Олег Полищук / Деловая столица

Состоявшийся на прошлой неделе 16-й итоговый сеанс телевизионной психотерапии от президента РФ под названием «Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина» на этот раз проводился из его загородной резиденции в Ново-Огарево. И на протяжении почти пяти часов он все равно не выходил из своего «бункера», отвечая на вопросы по видеосвязи. Впрочем, нас больше интересует не нынешняя форма традиционной путинской самопропаганды, обусловленная коронавирусной пандемией, а содержание этой пресловутой «прямой линии». В особенности - по отношению к Украине, власть которой Путин опять пожурил, но одновременно попытался приободрить всех живущих в захваченных Россией районах украинского Донбасса. А одновременно выдал страждущим поклонникам «патриотическую пилюлю» сугубо внутрироссийского пользования.

«Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса», - начал было он угрожающе. Однако тут же добавил умиротворяюще и без какой-либо конкретики: «Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее». То есть свою целевую аудиторию на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины Путин этой репликой несколько обнадежил, но та ждала от него каких-то хотя бы намеков на присоединение ОРДЛО к РФ и вновь не дождалась.

А дальше все произошло, как в изрядно поднадоевшем за все годы российско-украинской войны фирменном кремлевском кино. Посыпались упреки Путина в отношении властей Украины, которые, дескать, «уже начинают немного колебаться и постоянно оглядываться на крайние националистические силы». И подытожил Путин в адрес Киева следующее: «Не хватает, мне кажется, политического мужества. И процесс замирает. Так же происходит примерно и сейчас». При этом данную сентенцию хозяин Кремля мог вполне использовать, скорее, в отношении собственного поведения. Ведь все действия Путина сотоварищи как в нормандском, так и в минском форматах дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе направлены отнюдь не на активизацию, а именно на замирание процесса.

Российская фривольность в ТКГ

Днем ранее, 16 декабря, данная российская тактика в донбасском вопросе очень ярко проявилась во время фактически последнего в этом году заседания Трехсторонней контактной группы. И сопровождалась откровенной фривольностью, если подбирать для произошедшего дипломатичное выражение.

Во-первых, очередной раунд переговоров, на котором должны были решить массу важнейших вопросов, в частности, по обмену удерживаемых лиц, разблокированию КПВВ на линии разграничения, разминированию 19 участков, а также по финализации договоренностей о четырех новых участках разведения, проигнорировал глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов. А все потому, что второй день к ряду праздновал свой 70-летний юбилей, усердно обмывая полученный от Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, ну и не сумел найти время даже для минутного видео-включения.

А, во-вторых, вместо себя любимого юбиляр Грызлов снова выпустил на арену ТКГ-цирка марионеток из российских оккупационных администраций в ОРДЛО, которые вообще не утруждали себя поиском дипломатичных формулировок, а выражались с использованием ненормативной лексики. Особо грязно матерился в адрес представителя украинской делегации Сергея Гармаша «глава администрации главы ДНР» Никоноров - родной брат «главы МИД ДНР» Никоноровой, сидящей рядом. Понятно, что для данной семейки такой стиль общения - дело привычное, но постеснялись бы присутствия других дам. Правда, та же спецпредставитель главы ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау сделала вид, что ничего не заметила, прямо как в известном меме о «слепоглухонемых ОБСЕшниках».

Так в чем, спрашивается, был весь этот сыр-бор? А в том, что Гармаш всего лишь начал цитировать выдержки из минских соглашений по поводу, собственно, трех сторон в контактной группе, которыми являются Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредника. Но Москва при каждой возможности избегает слова «трехсторонняя» применительно к себе, пытаясь любыми способами представить собственные оккупационные администрации в ОРДЛО «стороной конфликта».

Реальное "наращивание поддержки"

Кстати, об этом чуть лучше коллаборанта Никонорова по форме, но идентично по сути высказался на своей большой пресс-конференции сам Путин, комментируя возможность пересмотра Украиной минских соглашений: «В одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся - нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса». Хотя всем доподлинно известно, что свои полномочные подписи и под «Минском-1» в сентябре 2014-го, и под «Минском-2» в феврале 2015-го поставили трое - Михаил Зурабов от России, Леонид Кучма от Украины и Хайди Тальявини от ОБСЕ.

С тех пор Кремль годами безуспешно склоняет Киев к «прямым переговорам» со своими донбасскими гауляйтерами, а параллельно рассказывает о некой «поддержке» ОРДЛО, теперь же - о ее «наращивании». Однако в реальности все сводится к заметному ухудшению жизни в оккупации - с увеличением задолженностей по зарплатам, ростом цен и высокой смертностью, которую пандемия COVID-19 лишь усугубила. Например, даже по официальной статистике «минздрава ДНР», показатель смертей от коронавируса в ОРДО в пять раз больший, чем во всей остальной Украине. Эпидемиологическая ситуация в ОРЛО сильнее скрывается, но, вероятно, она еще хуже: по словам луганского губернатора Сергея Гайдая, из 10 человек, прибывающих из оккупированных районов Луганщины на подконтрольную территорию, 7-8 болеют COVID-19.

Что же касается, как выражается Путин, «поддержки в решении социальных вопросов», то 14 декабря правительство РФ обнародовало свое постановление о продлении эмбарго до 31 декабря 2021 года на ввоз продуктов питания из США, Канады, Австралии, Евросоюза и других европейских стран, в числе которых - Украина. И такое решение продолжать «давить бульдозерами заморские деликатесы» лишило живущих в оккупации последней надежды на нормализацию поставок украинской продукции. В результате чего, между прочим, в ближайшее время в ОРДЛО ожидается серьезный рост цен не только на колбасы с сырами, которые уже давно исчезли из местного рациона, но и на макароны, крупы и сахар. Любые же попытки ограничить предельные отпускные цены на целый ряд «социальных» товаров первой необходимости только приведут к их дефициту. Вот такое оно «покращення» или в переводе на путинский - «наращивание».