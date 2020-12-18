Нацбанк взвинтил курс доллара ради иностранцев, скупающих ОВГЗ

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

8 декабря безналичный курс доллара взлетел на 19 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,98-28,03 грн/$. В кассах цены тоже поднялись, но не так сильно - на 5 копеек. Средние наличные курсы вышли на следующие уровни:

* 27,95-28,20 грн/$ - на продаже;

* 27,70-27,85 грн/$ - на покупке.

Банкиры сообщили об умеренном валютном спросе со стороны населения.

Объем сделок на межбанке существенно не изменился: сократился с $163 млн до $160 млн. Однако в ход торгов неожиданно вмешался Нацбанк.

Причем вмешался совершенно необоснованно, еще до старта активных торгов. НБУ в 9:30 заявил о покупке доллара по 27,74 грн/$, и приобрел, по разным оценкам, $20 млн (совокупно за неделю увеличил свои золотовалютные резервы на $300 млн).

"Валютный рынок получил сигнал, что курс доллара больше снижаться на будет. Потому валютные покупатели ускорили приобретения: стало ясно, что лучшей цены для них уже не будет. Из-за повышения спроса - курс подтянулся наверх", - объяснил ценовое движение финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Валюту скупали и импортеры, и банки, которым нужно было пополнить свои запасы доллара.

"Активность покупателей была достаточной, чтобы вывести рынок обратно в область 28,0 грн/$. Можно сказать, что бал закончен, и Золушка должна бежать. В смысле, гривна должна вернутся к более слабым уровням", - заметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Чуть позже Госказначейство сообщило о выплате бизнесу возмещения по НДС на 339,8 млн грн. Это уже второе заметное перечисление: первое состоялось вчера - на 166 млн грн. Что еще больше убедило валютных потребителей в покупке доллара.

При этом казначеи активно перемывали кости Национальному банку, пытаясь угадать, для чего он решил на ровном месте развернуть рынок и поднять курс доллара. Совершенно очевидно, что НБУ нужно было помочь держателям валюты, оставалось догадаться - кому именно.

"НБУ развернул курс, а спекулянты его потом прокачали и загнали повыше. На этот счет было две версии. Либо Нацбанк старается помочь Минфину либо госпредприятиям, которые за последнюю неделю привлекли ряд валютных займов (кредит Евросоюза, еврооблигации и пр.), чтобы они обменялись по выгодному курсу. Либо НБУ открыто работает на нерезидентов, надеясь, что они купят побольше облигаций внутреннего госзайма. Создает им условия не только для процентных заработков на ОВГЗ, но и для курсовых. В понедельник нерезиденты начнут менять свой доллар, вот под их заказ курс и подняли", - отметил в беседе со "Страной" заместитель председателя правления одного из крупных банков.

Министерство финансов заявило к размещению на вторник, 22 декабря, самое большое число выпусков ОВГЗ - 11 (9 гривневых и 2 долларовых). В том числе долгосрочные, на 4 и на 5 лет, которые обычно раскупают иностранцы. Потому казначеи не сомневаются, что нерезиденты будут покупать долговые бумаги. Гадают только об объемах. По предварительному прогнозу, ОВГЗ могут продать на 20-25 млрд грн.

Если эти прогнозы оправдаются, то курс доллара в понедельник, 21 декабря, снова начнет снижаться. Открытие межбанка ждут на 27,95-28,0 грн/$, а потом движения на 27,90 грн/$ и новые курсовые качели на протяжении недели.

"Думаю, в понедельник под давлением продавцов гривна может укрепится, тут с выкупом доллара может помочь Нацбанк. Во вторник, скорее всего, будет высокая волатильность. А после возможно обратное движение курса - доллар может подорожать. Нерезиденты уйдут на праздники, но появятся спекулянты и наши пресловутые подрядчики со свободной гривной (после бюджетных платежей)", - спрогнозировал будущую неделю Андрей Шевчишин.