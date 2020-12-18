Доллар на межбанке дорожает, но банкиры ждут нового обвала курса из-за ОВГЗ

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

17 декабря безналичный курс доллара опустили на 2 копейки, и межбанк закрылся в рамках 27,82-27,84 грн/$. Наличный рынок продолжает двигаться в другую сторону - подорожания. Средние курсы продажи бакса на продаже подросли на 10 копеек, и в кассах закрепились следующие расценки:

* 28,0-28,15 грн/$ - на продаже;

* 27,65-27,80 грн/$ - на покупке.

В регионах достаточно активно раскупают валюту, и банки отвозят наличный доллар туда. В Киеве доминируют валютные продажи.

На межбанке второй день подряд активно снижается объем торгов, сегодня он просел на 27%. А вообще динамика по сделкам на Bloomberg следующая:

* 17 декабря - $163 млн;

* 16 декабря - $224 млн;

* 15 декабря - $336 млн.

"Мы пришли к средним объемам торгов безналичного рынка, поскольку уже завершилась оплата купленных у Минфина облигаций внутреннего госзайма. Под ОВГЗ доллар уже не продают. А дальше включается классическое правило: чем меньше объем рынка - тем выше его волатильность. Даже не самая крупная покупка/продажа доллара способна раскачать курс", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Минимальная цена безналичного доллара сегодня была на уровне 27,80-27,82 грн/$, а максимум - это 27,87 грн/$. Много сделок прошло в среднем диапазоне, который установился в рамках 27,27,85-27,86 грн/$. Нацбанка на торгах не было.

"Волна сделок на рынке спадает. На низких ценах активизировались спекулянты, да еще экспортно-импортные компании и нерезиденты спешащие к концу года закрыть позиции и выйти в доллар. Хотя общие объемы не такие как прежде. А главное - нет мощных валютных продаж", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Кстати, Нацбанк сегодня опубликовал отчетность после рекордного аукциона 15 декабря, на котором Минфин продал самый крупный пакет своих ОВГЗ за всю историю Украины - на 51,4 млрд грн. И произошло очень интересное открытие - оказалось, что иностранцы купили не настолько много гособлигаций, как все себе представляли.

Минимальный прогноз, который был - это 5-6 млрд грн, максимальный - до 10 млрд грн. А по факту (согласно официальному отчету) оказалось намного меньше - лишь 3,5 млрд грн.

Как и предполагалось, крупнейшими покупателями исторического выпуска стали банки, ведь госбанки перевложили на новый срок погашение, произошедшее 16 декабря (на 11,7 млрд грн), а коммерческие банки получили от Нацбанка рефинансирования на 11 млрд грн. Но также на покупке ОВГЗ активизировались корпорации (возможно, НАК "Нафтогаз", который ранее брал гособлигации) и физлица.

Если посчитать приросты портфелей гособлигаций в гривне на этой неделе, то выйдут следующие объемы:

банки: +24,9 млрд грн, до 385,6 млрд грн;

* иностранцы: +3,5 млрд грн, до 79,7 млрд грн;

* юрлица: +1,97 млрд грн, до 28,8 млрд грн;

* физлица: +441,6 млн грн, до 2,8 млрд грн.

"Оказалось, что иностранцы одним своим появлением на межбанке подняли мощную волну продажи доллара, хотя сами продали под ОВГЗ не самые крупные объемы - немногим более $120 млн. Эта волна накрыла экспортеров, которые побежали сбрасывать валюту, а также бизнес и олигархов, которые завидев повышенные ставки по гособлигациям и активных нерезидентов также поспешили вложиться", - отметил в беседе со "Страной" заместитель председателя правления одного из банков.

Главный вопрос на текущий момент - будут ли иностранцы раскачивать валютный межбанк под новое размещение ОВГЗ, которое намечено на этот вторник, 22 декабря. Минфин сегодня сделал очень амбициозную предварительную заявку - сразу на 11 выпусков бумаг. Это больше даже, чем было во время исторического размещения - тогда предложили 9 серий облигаций.

Два выпуска из 11-ти новых в долларе (на 12 и 14 месяцев), и девять в гривне. Выбор сроков в нацвалюте очень широкий: 3,4,7,12 месяцев, а также 1,5 года, 2,2 года, 3 года, 3,5 лет, 5 лет.

Финансисты дают разные прогнозы по данному размещению: от 5-7 млрд грн до 20-25 млрд грн. Говорят, что иностранцы точно возьмут какую-то часть бумаг, но насколько существенную - пока не предсказывают.

Тем не менее, казначеи прогнозируют возврат к удешевлению доллара. Завтра, 18 декабря, ждут открытия межбанка на 27,80-27,85 грн/$, и движение на 27,80 грн/$ и ниже.