Проблемы с Радой и предательством: Как Коломойский отомстит Зеленскому за «опрокидывание» Витренко





Юрій Васильченко / Depo.ua

Парламент двух из трех кандидатов в правительство утвердил, а одного, которого связывают с интересами Коломойского, бывшего бизнес-партнера президента Зеленского, прокатил.



Несмотря на то, что нардепы из орбиты олигарха Игоря Коломойского в составе фракции "слуг", а также фракция "За будущее" поддержали и бюджет, и кандидатуру Романа Лещенко на должность министра, получить голоса за желаемого вице-премьера - министра энергетики Игорю Валерьевичу не удалось. Депутаты не поддержали назначение Юрия Витренко.

153 "слуги", а в целом по Раде - 186 голосов. Столько набрала кандидатура Юрия Витренко. Против назначения этой фигуры проголосовали 19 народных избранников (в том числе двое "слуг" - Георгий Мазурашу и Юлия Яцык), 88 воздержались, еще 43 просто не голосовали. В то же время Роман Лещенко, который по-новому будет создавать аграрное министерство, которое при "зеленых" стало подразделением в Минэкономразвития, получил 242 голоса (193 "слуги", в том числе и "люди Коломойского", еще 20 голосов дала группа "За будущее").

Даже Шкарлета, а его многие не хотели видеть в кресле, поддержали на полноправного министра образования. Правда только 226 голосами. И здесь голосовали нардепы из орбиты Коломойского в фракции "СН", а вот группа "За будущее" дала только 12 "за". Показательно, что первые лица этого политического образования Игорь Палица и Виктор Бондарь за Шкарлета не голосовали, а Тарас Батенко воздержался. И если бы не 20 голосов "ОПЗЖ", которая за две предыдущие фигуры почти не голосовала (за Лещенко дали 6 голосов), не получило бы Минобразования главу без приставки и.о. Мотивы "ОПЗЖ", похоже, поняли, - новый министр для них "свой по нутру". Единственный здесь вывод: назначением Шкарлета Зеленский прибавил себе проблем, ведь из-за этого чиновника будут атаковать президента. И атаковать жестко.

Впрочем, вернемся к главному событию дня в парламенте - пролету Витренко. О том, что его шансы невысоки, стало понятно после заседания фракции "слуг", потому что именно к этой кандидатуре в состав правительства возникало больше всего вопросов. Главный из них - противники Витренко отмечали ассоциирование данной персоны с Игорем Коломойским, что представляет риск для власти из-за неоднозначного восприятия олигарха как в Украине, так и за ее пределами, в основном в США. А должность министра энергетики слишком важна, чтобы ее просто так отдать одной из групп влияния. Тем более, если сейчас в этом министерстве заправляют, по данным СМИ, люди с другой, конкурирующей группы влияния. Это же будет война, не иначе. Тем более, что эксперты уже увидели признаки военных действий в решении АМКУ оштрафовать Бурштынский энергоактив Рината Ахметова.

Следующим этапом в провале Витренко стало заседание профильного (по слухам - симпатизирующего Ахметову) комитета, члены которого помимо прочего интересовались у претендента относительно 4 млн, полученными от "Нафтогаза". Кандидат объяснил, что перечислил эти деньги в бюджет, зато получил на эту сумму государственные облигации. Но, видимо, он был не слишком убедительным, потому что комитет его кандидатуру не поддержал. Но несмотря на это председатель ВР Дмитрий Разумков поставил вопрос на голосование, из-за чего в зале возник скандал. В конце концов депутаты Витренко в правительство не пустили. "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" не дали ему ничего, а "слуги", как уже выше отмечалось, сделали только 153 положительных нажатий на зеленые кнопки. Депутаты из "За будущее" голосовали все, кроме отсутствующих и... Игоря Палицы, который почему-то не проголосовал. Хотя в этом случае его голос ничего бы не изменил, ведь в парламенте сложилась временная "антиколомойская" оппозиция по кадровому вопросу по одной фигуре. К ней присоединилось много "слуг", причем из разных групп влияния. Поэтому здесь так и не скажешь, что Витренко пролетел из-за "соросят", "павлюков" или нардепов, которые ориентируются четко на Банковую.

Нетрудно догадаться, что Коломойскому такой результат не понравится. Выглядит все как "кидалово" со стороны президентского Офиса: бюджет поддержали, за других министров его люди голосовали, и в итоге? Следствием провала голосования за Витренко могут стать усиление разбалансированности монобольшинства и углубление конфликтов как внутри между "слугами", так и между "слугами" и "За будущее" в целом ряде местных советов. А насколько сильно Игорь Валерьевич обиделся, увидим уже по вечерним эфирам канала "1+1". Учитывая, сколько это СМИ сделало для победы на выборах Зеленского и его партии, вполне возможен теперь вариант "я тебя породил - я тебя и убью". Продолжится и война в регионах, которая неделю назад началась на Волыни и вот-вот перекинется на другие области, где у "За будущее" наиболее сильные позиции.

Впрочем, не исключено, что самую страшную месть отложат на потом, когда голоса "людей Коломойского" будут критически важны, но ценник за них вывесят заоблачный.