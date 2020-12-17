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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Харьковская заморозка. Что общего между Кернесом, Шароном и Арафатом

19:53 17.12.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

У Зеленского сейчас неизбывный психологический страх перед местными выборами, который можно диагностировать как "криворожский синдром".

В Берлине в клинике «Шарите» скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Судьбу выборов его преемника решают в Киеве на Банковой.

Диспозиция такова. По Конституции, назначение очередных и внеочередных выборов в органы местного самоуправления входит в число полномочий Верховной Рады. Процедура и сроки описаны в законе «О местном самоуправлении в Украине».

Согласно этому закону, в случае смерти городского головы его полномочия считаются досрочно прекращенными; их осуществляет секретарь соответствующего городского совета. Он не позднее чем на 15-й день после смерти городского головы обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов городского головы. Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий городского головы.

У Харькова уже есть хозяин

9 декабря секретарем Харьковского горсовета был избран выдвиженец партии «Блок Кернеса - Успешный Харьков!» Игорь Терехов. Он входил в самое ближнее окружение Кернеса. Напомним, что Кернес с марта 2006 г. был секретарем Харьковского горсовета, а с марта 2010-го исполнял обязанности городского головы (после того как мэр Михаил Добкин получил от Януковича должность главы Харьковской ОГА). Так вот, уже в апреле 2010-го Кернес дал Терехову должность заместителя городского головы. Осенью того же года Кернес был избран мэром, а Терехов решением горсовета утвержден в должности заместителя городского головы по вопросам развития и жизнедеятельности города. В сентябре 2015-го горсовет утвердил Терехова в должности первого заместителя городского головы.

Так что более пяти лет Терехов был правой рукой Кернеса. И должность секретаря горсовета он получил в декабре именно для того, чтобы руководить городом вместо Кернеса.

Фактически Терехов уже чувствует себя хозяином Харькова. Действительно, после смерти Кернеса Терехов уже по закону является исполняющим обязанности (и осуществляющим полномочия) городского головы. И никакие выборы ему не нужны.

Также они не нужны команде Кернеса - ей ни к чему дополнительные потрясения. У нее уже есть свой публичный лидер, и.о. городского головы, секретарь горсовета Терехов. А свое умение договариваться с другими игроками она продемонстрировала 9 декабря, когда успешно провела все кадровые вопросы через сессию новоизбранного горсовета.

Поэтому ни Терехов, ни горсовет не будут умолять Верховную Раду поскорее назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы. Впрочем, это не означает, то Терехов будет пытаться сорвать или затормозить процесс назначения этих выборов.

Во-первых, ему совершенно незачем проявлять какой-то страх перед гипотетическими выборами. Наоборот, ему выгодно демонстрировать готовность победить в любой момент.

А во-вторых, в Избирательном кодексе записано, что в случае досрочного прекращения полномочий городского головы решение о назначении внеочередных выборов принимается Верховной Радой не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий городского головы. И тут уже (в отличие от закона «О местном самоуправлении в Украине») никакое ходатайство и.о. городского головы не упомянуто. Да и вообще, никакой местный орган не может помешать Верховной Раде реализовать свою функцию назначения выборов, записанную в Конституции.

Криворожский синдром Банковой

90-дневный срок для принятия Верховной Радой решения о назначении внеочередных выборов мэра Харькова минует в середине марта 2021 г. Однако вовсе не факт, что Верховная Рада уложится в этот срок. Весьма вероятно, что она вообще не примет такого решения до самого конца своей каденции. И что Харьков будет оставаться без законно избранного мэра вплоть до очередных местных выборов, которые должны состояться осенью 2025 г.

«Объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика, - подчеркивает глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. - На практике отсутствует ответственность коллегиального органа - парламента - за неназначение даты, и кое-где процедура не была выполнена годами».

Киевлянам не нужно далеко ходить за примерами. Достаточно вспомнить собственный опыт. 12 июля 2012 г. депутаты Киевсовета удовлетворили заявление мэра Леонида Черновецкого об отставке; и. о. городского головы стала секретарь Киевсовета Галина Герега. А внеочередные выборы Киевского городского головы (и депутатов горсовета) Верховная Рада назначила только через полтора года, 25 февраля 2014 г. Причем для этого потребовалась целая Революция достоинства, а иначе Киев оставался бы без законно избранного мэра еще полтора года - вплоть до очередных местных выборов осенью 2015 г.

Назначать или нет выборы в Киеве - это в действительности решалось не в парламенте, а на Банковой. Администрация Януковича хотела сделать мэром столицы Александра Попова и дала ему для раскрутки пост главы КГГА. Однако замеры социологов устойчиво показывали, что Попов проиграет выборы Виталию Кличко. И Банковая тупо блокировала любые попытки оппозиции добиться от Верховной Рады выполнения ею своей конституционной функции.

Похоже, сейчас офис Владимира Зеленского пойдет по стопам администрации Януковича. У Банковой практически нет шансов провести своего кандидата на пост мэра Харькова. Как известно, на выборах мэра 25 октября Кернес набрал 60,34%, второе место получил нардеп из фракции ОПЗЖ Александр Фельдман (14,32%). И только третье место досталось выдвиженцу партии «Слуга народа» Алексею Кучеру - за него проголосовали всего лишь 7,24% харьковчан, пришедших на избирательные участки, хотя он на тот момент возглавлял Харьковскую ОГА.

Сейчас Кучер - вообще рядовой депутат горсовета. 27 ноября Зеленский назначил главой Харьковской ОГА Айну Тымчук. И на Банковой есть все основания предполагать, что на внеочередных выборах мэра в Харькове результат любого «слуги народа» (кто бы ни был выдвинут - Тымчук, Кучер или кто-то иной) будет еще хуже, чем тот, что показал Кучер 25 октября.

К тому же у Зеленского сейчас неизбывный психологический страх перед местными выборами, который можно диагностировать как «криворожский синдром». Напомним, что в Кривом Роге, родном городе Зеленского, Банковая потерпела унижение выборами. Фаворит первого тура Юрий Вилкул снялся с выборов по состоянию здоровья и призвал голосовать за кандидата от ОПЗЖ Константин Павлова, которого он назвал членом своей команды. И избиратели Вилкула в подавляющем большинстве своем проголосовали во втором туре за Павлова, хотя он в первом туре занял лишь третье место. И в результате Павлов одержал убедительную победу над «слугой народа» Дмитрием Шевчиком.

Зеленский имеет все основания опасаться, что на внеочередных выборах харьковчане стройными рядами проголосуют за того кандидата, которого выдвинет команда Кернеса. И что бесполезно будет агитировать их за «слугу народа» даже видосиками от Зеленского - этот способ не сработал даже в родном городе президента.

Поэтому вполне вероятно, что Банковая постарается попросту заблокировать выборы в Харькове, чтобы эта избирательная кампания не стала еще одним унижением для Зеленского. Тем более что команда Кернеса совсем не будет протестовать. Ей тоже выборы не нужны, ее и так все устраивает.

Конечно, свое недовольство могут высказать потенциальные конкуренты Терехова. Самые известные из них - Михаил Добкин, который уже был мэром в 2006-2010 гг. и затем главой ОГА в 2010-2014 гг.; экс-нардеп, лидер партии «Наши» и владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев; бывшая глава ОГА (в 2016-2019 гг.) Юлия Светличная, которая по итогам последних выборов получила собственные фракции в облсовете и горсовете. Ну и, разумеется, Фельдман из ОПЗЖ, который был главным соперником Кернеса.

Но даже если все эти игроки объединят свои усилия (а это маловероятно, ибо у них слишком противоречивые интересы), то этого будет явно недостаточно, чтобы принудить Банковую или уговорить Верховную Раду. То есть все будет зависеть от Зеленского.

Что общего между Кернесом, Шароном и Арафатом

Резюмируя, можно поздравить команду Кернеса с удачно проведенной кампанией. Напомним, что мэра Харькова доставили в клинику «Шарите» в ночь на 17 сентября. Скончался он ровно через три месяца. За это время он благополучно выиграл выборы мэра, а его блок занял первое место на выборах в горсовет и облсовет. Его команда решила все организационные вопросы в новом горсовете и, ценой существенных уступок «слугам народа», в новом облсовете. Всего этого не было бы, если бы Кернесу три месяца назад позволили отказаться от борьбы.

Однако команда Кернеса тут не первая. Она всего лишь творчески развила опыт, наработанный окружением Ясира Арафата в 2004-м и окружением Ариэля Шарона в 2006-м.

О серьезной болезни главы Палестинской национальной администрации Ясира Арафата было объявлено 28 октября 2004 г. На следующий день Израиль дал разрешение на вывоз Арафата за границу, и 29 октября он был помещен в парижский военный госпиталь Percy de Clamart. Состояние больного ухудшалось с каждым часом. Вскоре стало известно, что он впал в кому и жизнь его поддерживается лишь благодаря аппаратуре жизнеобеспечения. Арафат был отключен от аппаратуры жизнеобеспечения ранним утром 11 ноября. Тогда много писалось о том, что эти полторы недели понадобились для выяснения отношений, в том числе финансовых, между соратниками Арафата и его молодой супругой.

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон 4 января 2006 г. впал в кому, в которой находился восемь лет - до своей смерти 11 января 2014 г. Пост премьер-министра он занимал до 14 апреля 2006 г., то есть более четырех месяцев посте того, как впал в кому. За это время партия «Кадима», которую возглавлял Шарон, успела выиграть парламентские выборы, состоявшиеся 28 марта 2006 г.

 

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