Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Раде не хватило голосов для назначения Витренко первым вице-премьером - министром энергетики
14:22 17.12.2020 |
Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.
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