Обновление правительства. Сложится ли у Зеленского кадровый пасьянс с Коломойским

Денис Сарбей / Деловая столица

Жизнеспособность всей кадровой конструкции сильнее всего зависит от утверждения первым вице-премьером Юрия Витренко, ради чего свои голоса за бюджет отдала группа "За майбутнє" и депутаты из группы Коломойского в "Слуге народа".

Прошедшее 15 декабря успешное голосование за госбюджет на 2021 год, во время которого кнопки "за" нажали 289 народных депутатов, стало первой частью кадровой комбинации, придуманной Банковой и реализуемой "слугами" и их ситуативными союзниками. Второй частью плана Андрея Ермака и Владимира Зеленского должны стать кадровые перестановки в правительстве, ради которых группы влияния в монобольшинстве и вне его, собственно, и проголосовали за бюджет. Заменить хотят министра охраны окружающей среды Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, а назначить министром АПК после выделения его из Минэкономики - главу Госгеокадастра Романа Лещенко. Также планируется назначение полноценным министром Сергея Шкарлета, нынешнего и.о. министра образования и науки. Наконец, в центре кадровой комбинации - должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики, на которую в интересах Игоря Коломойского продвигают бывшего заместителя главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Энергетику не хотят отдавать Витренко

На совещании фракции партии "Слуга народа", прошедшем после утверждения бюджета вечером 15 декабря, обсуждались все упомянутые кадровые перестановки, и кандидатура Витренко вызвала наибольшее неудовольствие в президентской политсиле, попутно переведя в публичную плоскость конфликт спикера Рады Дмитрия Разумкова с президентом Зеленским. Очень хорошо понимая вес должности первого вице-премьера, который выполняет обязанности главы правительства в случае его отставки, Разумков вступил в перепалку с Витренко. Спикер осведомился, не стыдно ли экс-заместителю главы "Нафтогаза" отсуживать у государства 8 млн долларов за Стокгольмский арбитраж и не стыдно ли ему за то, что поднял цену на газ вдвое. Ответил Витренко незамысловато, как всегда заговорив о Стокгольмской победе над Россией и так далее. Активнее же всего поддерживали бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" представители условной группы Коломойского внутри СН.

Кстати, неприятие Витренко как кандидатуры олигарха - не единственная его проблема. Тут можно вспомнить, что у потенциального вице-премьера жесткий конфликт с бывшим шефом Андреем Коболевым, со взаимными обидами, судами и жаждой сатисфакции. То есть назначение Витренко быстро приведет к жесткому конфликту двух чиновников, чреватому резким ухудшением взпимодействия по линии Кабмин - "Нафтогаз". Здесь важно еще и то, что Коболев для МВФ и наших западных партнеров - своего рода" священная корова", то есть противостояние с ним в любой форме не будет приветствоваться со стороны "внешних управляющих".

Абрамовский рассчитывает на поддержку "экологов" из комитета Рады

Романа Абрамовского хотят заменить на нынешнего главу Госгеонедр Романа Опимаха. У проработавшего министром всего полгода Абрамовского - большой опыт в бизнесе и на госслужбе. Он работал замглавы Минрегиона в правительстве Владимира Гройсмана, а также занимал пост замминистра энергетики и защиты окружающей среды в Кабмине Алексея Гончарука. В 2013-2014 годах Абрамовский был помощником народного депутата в парламенте VII созыва от Партии регионов Александра Бобкова. Также Абрамовского связывают с другим бывшим "регионалом" Олегом Недавой, который ориентировался на Юрия Иванющенко.

За отставку этого министра, как утверждает "слуга" Александр Дубинский, борется "лесорубное" лобби, которому содействует близкий к премьер-министру Денису Шмыгалю глава Гослесагентства Василий Кузьович. По словам депутата, министр системно борется за то, чтобы Гослесагентсво перестало быть структурой, которая покрывает незаконные рубки и вывоз леса из Украины в ЕС, чем явно недоволен глава правительства. Поддерживает Абрамовского и глава парламентского комитета по экологии Олег Бондаренко вместе со своими коллегами, который попросил перенести рассмотрение заявления министра об увольнении на 17 декабря. (15 декабря его отставку собирались проголосовать в Раде 16-го, но потом этот вопрос был отложен - вероятно, из-за нехватки голосов за отставку.)

Опимах, опытный лоббист в нефтегазовой отрасли, некоторое время был советником министра энергетики Владимира Демчишина. После его отставки Опимах с 2016 по 2019 год работал исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины. Именно в этот период ассоциация активно сотрудничала с государственными институциями Украины, было внедрено стимулирующее налогообложение для бурения новых скважин с госгарантиями его неизменности, также было принято несколько актов, способствующих дерегуляции в отрасли, которые значительно упростили жизнь газодобывающим компаниям. Примечательно, что период, когда государство начало прислушиваться к пожеланиям газодобытчиков, начался со вступлением в АГУ компании Burisma, в руководстве которой был сын тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. То есть некоторые любители конспирологии склонны усматривать в этом назначении "уши" Николая Злочевского. Другие же делают акцент на то, что назначение Опимаха в Госгеонедра якобы лоббировал Виктор Пинчук.

Вечером 16 декабря депутат от СН Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что вопрос об отставке Абрамовского не будет рассматриваться 17 числа - якобы президент внял аргументам защитников министра и будет "глубоко изучать ситуацию".

Бессараб уволен, назначение Шкарлета и Лещенко - под вопросом

Отставка Сергея Бессараба состоялась 16 декабря. Во время рассмотрения его заявления об увольнении глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова поблагодарила министра за совместную работу над несколькими законопроектами, заявив, что причиной его отставки стало ухудшение здоровья. Вместо Бессараба сначала обсуждали назначение министром Юлии Лапутиной, которая с 2014 г. работает замначальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Но, как сообщают источники во фракции "слуг", в итоге выбор остановили на Александре Порхуне, который работает первым замминистра в Минветеранов.

Нет у "слуг" единого мнения о целесообразности разделения Министерства экономики и АПК на два - собственно экономики и АПК. Тут многое будет зависеть от активности президента, ведь предложенный на министра АПК Роман Лещенко - креатура именно президента. Похоже, недавний скандал со взяткой никак не повлиял на репутацию Лещенко в глазах Зеленского. В будущем, в случае назначения Лещенко, это может аукнуться президенту новыми имиджевыми потерями.

Что касается скандального Сергея Шкарлета, против него выступает много видных ученых и деятелей сферы образования. С другой стороны, Шкарлета поддерживает "ректорское лобби", в том числе и вуза, где преподает отец Зеленского.

Как бы там ни было, жизнеспособность всей кадровой конструкции сильнее всего зависит от утверждения первым вице-премьером Юрия Витренко, ради чего свои голоса за бюджет отдала группа "За майбутнє" и депутаты из группы Коломойского в СН. Если оно провалится, не исключено, что не найдется голосов и за все остальные кадровые предложения.

