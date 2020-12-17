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Банкиры и спохватились - поняли, что доллар больше не будет падать на межбанке, и кинулись его скупать
23:51 16.12.2020 |
16 декабря банкиры развернули доллар после нескольких дней просадки: его курс на межбанке подрос на 12 копеек и вышел на 27,84-27,86 грн/$. Это произошло после удешевления валюты с начала декабря на 67 копеек.
Но в кассах бакс продолжал падать. На продаже его курс снизился на 15 копеек, а на покупке - на 5. Средние цены оказались в следующих диапазонах:
27,90-28,05 грн/$ - на продаже;
27,60-27,75 грн/$ - на покупке.
В то же время банкиры отмечали постепенный рост со стороны населения спроса на американскую валюту в регионах. Выделяли пять городов: Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу и Ивано-Франковск. В Киеве продолжает доминировать продажа.
Валютный межбанк немного успокоился после вчерашнего бума: объем торгов, по Bloomberg, сократился с $335,5 млн до $224 млн.
Нацбанк снова скупал доллар, но уже не так активно, как вчера: объем его выкупа уменьшился со $125 млн до $30 млн. Сегодня регулятор совершал сделки по 27,70 грн/$.
Интенсивные валютные продажи шли на межбанке с утра. Активнее всего доллар продавали нерезиденты, которым нужно было сегодня оплачивать купленные вчера у нашего Минфина гривневые облигации внутреннего госзайма.
Объем размещения ОВГЗ поставил исторический рекорд - 51,4 млрд грн. Существенную долю выкупили нерезиденты, которые начали конвертировать свой доллар еще в прошлую пятницу, а закончили сегодня.
С утра на межбанке шли активные валютные продажи. И некоторые казначеи думали, что они затянутся до позднего вечера. Однако иностранцы сделали все быстро. Тогда-то банкиры и спохватились - поняли, что доллар больше не будет падать в цене, и кинулись его скупать.
"Доллар подорожал из-за того, что его пошли активно откупать банки. Не импортеры, а финучреждения. Многие сидели в коротких валютных позициях, и им нужно было их закрыть. Пополнить свои валютные запасы", - объяснил "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Подобные курсовые откаты - привычная практика после резких курсовых движений. Поэтому давно не удивляют экспертов.
Финансисты ждут коррекции на межбанке. 17 декабря открытие безналичных торгов прогнозируют в рамках 27,80-27,86 грн/$ и допускают сохранение этого курсового коридора и небольшой объем торгов.
Главный вопрос на текущий момент, активизируют ли иностранцы свои валютные продажи в пятницу, 18 декабря, под новое размещение ОВГЗ Минфином, которое намечено на будущий вторник, 22 декабря.
На него есть два ответа. Часть экспертов допускает средний объем размещения гособлигаций 22 декабря - в районе 8-10 млрд грн. И не очень большие покупки иностранцев - около 1-1,5 млрд грн. В этом случае крупных валютных продаж не будет, и гривна не укрепится более, чем до 27,70-27,75 грн/$.
Однако есть и другая версия, и ее сейчас придерживается большинство опрошенных "Страной" казначеев: что новое размещение долговых бумаг Минфина будет в районе 20-25 млрд грн, и иностранцы возьмут на нем не менее 5-7 млрд грн. В этом случае допускают и более существенное удешевление доллара - до 27,50-27,60 грн/$.
Конечно, это произойдет при низком валютном спросе. Он таким может и быть: единственным крупным скупщиком доллара снова может стать Национальный банк. Но доллар способен немного подрасти за счет бизнеса, который получит в конце года бюджетные средства (Кабмин размещает ОВГЗ именно для этого - чтобы рассчитаться по бюджетным обязательствам).
"Есть большие опасения, что бюджетные деньги хлынут на рынок за валютой, чтобы пересидеть праздники и карантин. От того, какие будут объемы и скорость, будет зависеть курсовое движение на межбанке", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.
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