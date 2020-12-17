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Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о действиях РФ в оккупированном Крыму
22:49 16.12.2020 |
Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную украинскую резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", положения которой в этом году существенно усилены.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Украины.
"Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как "оккупационная власть Российской Федерации", - говорится в заявлении.
Новые элементы отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека на временно оккупированной полуострове.
Документ констатирует, что Россия не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Отмечается, что уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации Россией значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина.
ГА ООН подчеркивает, что Россия использует пандемию COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения, в частности путем привлечения ФСБ.
"Важно, что Генассамблея ООН не остается в стороне проблемы освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан. Отмечая освобождения в декабре 2019 и апреле 2020 лиц, содержащихся государством-оккупантом на Донбассе, резолюция подчеркивает необходимость освобождения всех украинских политических заключенных Кремля, упоминая поименно Эмира-Усеин Куку и Сервера Мустафаева ", - отметили в МИД.
В резолюцию впервые включен термин "гражданские журналисты", что является важным результатом продолжающейся кампании МИД Украины по защите журналистов и активистов, работающих в условиях оккупации.
Документ также подробно останавливается на подрывной хозяйственной деятельности РФ, истощающей природные ресурсы временно оккупированного Крымского полуострова. Резолюция признает проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма в украинской системы образования и нарушение религиозных прав наших сограждан.
ГА ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.
Это - пятая подряд резолюция Генассамблеи по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и уже девятая в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова.
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