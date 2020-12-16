Кадровые качели: Зачем публично поссорились Зеленский и Разумков

Ігор Петренко / Depo.ua

На заседании фракции состоялась открытая словесная перепалка президента и спикера Разумкова, а Шмыгаля подвесили решением Антимонопольного комитета. Но за всем этим стоит война Ахметова и Коломойского.

15 декабря заседание фракции "слуг народа" показало всю глубину раскола во фракции. Де-факто партия раскололась на условных сторонников Коломойского (около 60 человек), людей, которые ориентировались на Разумкова и ситутативно на Ахметова (45-50 человек), оскорбленную группу Павлюка и тех, кто к ним ситуативно присоединился (до 40 человек), а также большую массу ситуативного "болота".

Все началось со словесной перепалки между Разумковым и президентом по кандидатуре первого вице-премьера Витренко (идет по квоте Коломойского). Разумков спросил, не стыдно ли экс-заместителю главы "Нафтогаза" отсуживать у государства 8 млн долларов за Стокгольмский арбитраж и не стыдно ли ему за то, что поднял цену на газ вдвое. Ответы Витренко не отличались оригинальностью, он сказал то, что и всегда - о победе над Россией и т. д. Но более интересной стала словесная перепалка спикера и президента. Между ними давно нет положительных эмоций, и Разумков давно искал повод для публичного расхождения (если закрытую фракцию можно считать публичным расхождением). До полного разрыва не дошло, но контуры были показаны.

Не стоит забывать, что первый вице-премьер, согласно нашему законодательству, может исполнять обязанности премьера, а простой вицик не может. Поэтому для группы Коломойского крайне необходимо было протянуть именно первого вице-премьера, который еще и получит пост министра энергетики. На этом фоне интересно отметить, что в кулуарах депутаты от "слуг" говорили, что за кандидатуру Витренко активнее всего ратовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Теперь все зависит от Шмыгаля, который должен внести или не внести эту кандидатуру на Кабмин. И тут неожиданно в этот же день Антимонопольный комитет штрафует ДТЭК на 270 млн грн за определенные проблемы в работе Бурштынской ТЭЦ. И как это ни странно, штраф касается последних дней управления этой станцией нынешнего премьера Шмыгаля.

Что касается других кандидатов в министры, то Министерство экологии предлагают забрать у Абрамовского (человек экс-нардепа Недавы, который ориентировался на Юрия Иванющенко) и отдать креатуре Виктора Пинчука Роману Опимаху (председатель Госгеонедр). Что касается Министерства ветеранов, то первая кандидатура не прошла, и сейчас остановлен выбор на Герое Украины Порхуне, который работает заместителем в этом министерстве. Министерство образования и Шкарлет были настолько неинтересны, что на выступление Шкарлета перед фракцией остались не более 15 нардепов. Но, судя по переписке в чатах, у него есть голоса поддержки (так называемое ректорское лобби).

Министерство экономики и АПК предлагалось разделить на собственно экономику и АПК. На фракции по этому поводу произошел спор, в чате до ночи были ссоры. Сейчас многое будет зависеть от активности президента (предложенный министр АПК Роман Лещенко - креатура именно Зеленского).

Но если быть откровенным, то вся эта конфигурация с новыми министрами зависит прежде всего от решения по Витренко. Без него весь это пазл не имеет никакого смысла и просто не сложится. Можно с высокой долей вероятности говорить, что если не будет Витренко - не будет ничего другого. Сейчас главный предложенный компромисс - дать Витренко должность простого вице-премьера.

Стоит отметить еще один момент: без внимания остался министр здравоохранения Степанов, который, по идее, должен был первым вылететь с должности. И здесь мы подходим к самому главному: ему так и не нашли замены. И это на полном серьезе говорят люди из профильного комитета.

Если суммировать все это, то "слуги" снова поставили телегу перед лошадью. Вместо того, чтобы сначала посчитать голоса, подвязать кадровые решения к бюджету, провести большую кулуарную работу, все было сделано для того, чтобы состоялась публичная ссора.