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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бюджет-2021 принят. Чем Зеленский расплатился с партией Тимошенко и остальными

 Юрий Вишневский / Делоавя столица

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2021 г. Это голосование важно не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения политики. Традиционно голосование по бюджету служит самой точной картиной соотношения сил в парламенте.

Что продемонстрировала "Батьківщина"

Общемировая практика заключается в том, что оппозиционные фракции не дают голосов за бюджет, как не дают они и голосов за правительство. Тут все логично: «Ваше правительство - так сами и расхлебывайте ситуацию с бюджетом». Украинские традиции соответствуют общемировым. В Верховной Раде могут складываться самые разнообразные ситуативные союзы при голосовании за различные законопроекты, но когда дело доходит до бюджета - все сразу же четко вспоминают, кто власть или союзник власти, а кто - в оппозиции к власти.

Бюджет-2021 получил при окончательном голосовании 289 голосов «за». Его поддержали 225 из 246 «слуг народа», 21 из 24 членов группы «За майбутнє», все 20 членов группы «Доверие», 12 из 24 представителей «Батьківщини» и 11 из 18 внефракционных (в т.ч. спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк).

Понятно, почему бюджет поддержали «слуги народа», а также мажоритарщики из групп «За майбутнє» и «Доверие». Они достигли с правительством взаимовыгодных договоренностей. Знающие люди утверждают, что депутаты, проголосовавшие за бюджет, получили по 30-40 млн грн. Именно благодаря этой схеме правительство, которое, кстати, так и не смогло провести через парламент свою программу деятельности, все-таки сумело продемонстрировать убедительную поддержку Верховной Радой бюджета-2021.

Также совершенно понятно, почему ни одного голоса не дали за бюджет три фракции: ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и «Голос». Они не хотят разделять с правительством ни капли ответственности ни за принятие бюджета, ни за то, как он будет выполняться в следующем году.

А вот что выглядит странно - это позиция партии Юлии Тимошенко. За бюджет проголосовали все 12 членов фракции «Батьківщини», которые в тот момент были зарегистрированы на заседании, плюс вице-спикер Елена Кондратюк, которая, напомним, получила свое кресло по квоте «Батьківщини». Остальные депутаты от партии Тимошенко отсутствовали - в данном случае неважно, по какой причине, важно то, что ни один из депутатов Тимошенко не нажал кнопку «против», не воздержался и не числится среди тех, то «присутствовал, но не голосовал». Словом, если Юлии Тимошенко нужно было представить Владимиру Зеленскому доказательство того, что ее фракция максимально поддерживает бюджет, - то она это продемонстрировала.

Подчеркнем, что у правительства был громадный запас голосов за бюджет. И если бы «Батьківщина» не дала ни одного голоса, результат все равно был бы весьма убедительным (276 голосов «за»). Поэтому у Тимошенко нет возможности объяснять свои действия тем, что она «спасала страну, которая погибла бы без бюджета».

Тимошенко не спасала ни страну, ни бюджет, ни правительство. Она демонстрировала, что она - вместе с властью. То есть что она максимально близка к Зеленскому, ибо власть у нас, конечно, это не премьер Шмыгаль, а президент Зеленский.

В связи с этим многих наблюдателей живо интересует вопрос о том, чем Зеленский расплатился с партией Тимошенко. По одной из версий, «Батьківщина» получила под свой контроль АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ). 6 ноября 2020 г. замглавы правления ГПЗКУ был назначен Андрей Власенко, который в 2015-2020 гг. был членом фракции «Батьківщини» в Николаевском облсовете. А уже через пять дней после этого назначения, 11 ноября 2020 г., Андрей Власенко распоряжением правительства №1399-р назначен и.о. председателя правления ГПЗКУ.

Есть и другие версии, по которым с Тимошенко должны расплатиться еще и другими «хлебными должностями» для ее людей.

Сюрпризы Бюджетного кодекса

Прежде чем голосовать бюджет-2021, парламент по просьбе правительства принял законопроект №4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Впрочем, тут не обошлось без сюрпризов.

В первом чтении законопроект №4100-д был принят 5 ноября. Тогда его поддержали 253 депутата. Второе чтение состоялось 15 декабря и принесло проекту триумф: его поддержали 311 нардепов.

В ходе рассмотрения проекта депутаты поддержали 10 поправок, которые были отвергнуты бюджетным комитетом, и наоборот, провалили четыре поправки из числа тех, которые бюджетный комитет одобрил. Некоторые из поправок, поддержанных в сессионном зале вопреки мнению комитета, касаются акцизов на топливо и закупок лекарств, а значит, имеют существенное влияние на доходы и расходы госбюджета.

В частности, депутаты поддержали две правки, возвращающие местному самоуправлению долю в 13,44% от акциза на топливо. Эта доля уходила из государственного в местные бюджеты предыдущие четыре года (2017-2020 гг.). Но эта норма действовала не на постоянной основе, а как временная мера. Правительство и бюджетный комитет решили, что в 2021 г. местные бюджеты обойдутся без этих средств. Депутаты решили наоборот.

Правда, тут случилась правовая коллизия. Две правки, поддержанные в сессионном зале, противоречат друг другу. Сначала Галина Васильченко из фракции «Голос» настояла на своей правке №419, которая должна действовать только в 2021 г. как временная мера. Эту правку поддержали 236 нардепов. Но «слуге народа» Вячеславу Рублеву этого показалось мало, и он настоял на собственной правке №147, которая вводит ту же меру на постоянной основе. И, что еще веселее, при этом не забирает соответствующие деньги из госбюджета. То есть после принятия этой правки получился абсурд: из 100% акциза на топливо, поступившего в госбюджет, 100% остается в госбюджете и еще 13,44% перечисляется в бюджеты сел, поселков, городов. За такую щедрость проголосовали аж 304 нардепа.

Также нельзя не отметить поправки, касающиеся закупок лекарств. Инициатором этих поправок был парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. В своих выводах он констатировал, что предложенные правительством изменения в Бюджетном кодексе фактически отменяют нормы закона «О государственных финансовых гарантиях» о финансировании программы медицинских гарантий на уровне не ниже 5% ВВП и отнесения расходов на эту программу к защищенным статьям расходов бюджета. Вместо этого правительство предлагает определять порядок и размеры финансирования программы медицинских гарантий, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов. «По сути это означает, что финансирование программы медицинских гарантий будет осуществляться по остаточному принципу, что неприемлемо, поскольку отрицательно скажется на качестве оказания медицинской помощи населению и его доступности», - говорится в выводах комитета.

Согласно его предложениям, объем расходов на среднесрочные обязательства в сфере здравоохранения отдельно определяется законом о госбюджете на уровне соответствующих показателей бюджетной декларации, принятой в предыдущем и/или текущем бюджетном периоде, с учетом фактически взятых в предыдущих и/или текущем бюджетных периодах среднесрочных обязательств, а также неиспользованных ассигнований, предусмотренных для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья в предыдущих и/или текущем бюджетных периодах. Взятие среднесрочных обязательств допускается насчет лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, а также связанных с ними услуг.

Эти предложения парламентского комитета, отвечающего за здоровье нации, не понравились Кабмину и парламентскому комитету, отвечающему за бюджет. Но депутаты в этом случае тоже решили наоборот.

Мотивы нардепов, голосовавших за поправки наперекор позиции правительства и бюджетного комитета, вполне понятны. Каждый депутат думает о своем рейтинге у избирателей. Поэтому депутатам было трудно отказаться от искушения поддержать предложения, которые можно предъявлять в качестве своей заботы о территориальных громадах и о здоровье людей.

После внесения всех этих поправок депутаты с чувством глубокого удовлетворения одобрили законопроект №4100-д во втором чтении и в целом 311 голосами, то есть конституционным большинством. За него проголосовали 231 из 246 «слуг народа», 20 из 24 членов группы «За майбутнє», 19 из 20 членов группы «Доверие», 15 из 24 представителей «Батьківщини», 15 из 20 представителей «Голоса» и 11 из 18 внефракционных (в т.ч. спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк). И только две фракции решили блюсти оппозиционность: ОПЗЖ и «Европейская солидарность» не дали за этот закон ни одного голоса.

Сразу после триумфа проекта №4100-д Разумков объявил перерыв в заседании парламента, чтобы дать время бюджетному комитету собраться для урегулирования всех вопросов, связанных со следующим пунктом повестки дня - законопроектом №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 г. Через час депутаты проголосовали за продление перерыва еще на полтора часа - до 16:00. Разумков пояснил это необходимостью урегулировать все вопросы и несогласованности, которые возникли после принятия закона №4100-д. Но на поиск решения потребовалось еще больше времени.

Наконец в 17:22 депутаты утвердили предложение бюджетного комитета: в принятый закон внесены исправления, согласно которым действует поправка Вячеслава Рублева (а не Галины Васильченко), при этом уточняется, что 13,44% акциза на топливо забирается из госбюджета и перечисляется в бюджеты территориальных громад. За это решение проголосовали 320 нардепов.

Словом, коллизия рассосалась. А вот что осталось - это продемонстрированное парламентом отношение к правительству. «Слуги народа» в абсолютном большинстве своем, включая и спикера Разумкова, радостно поддержали инициативы, против которых категорически выступал Кабмин. Очевидно, что «слуги» не воспринимают это правительство как свое собственное. Отношение «слуг народа» к якобы своему Кабмину - совершенно потребительское: им не важно, как он будет выкручиваться, главное, чтобы удовлетворял их желания.

 

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