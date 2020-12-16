Рекордное размещение ОВГЗ со стороны Минфина способствовало дальнейшему снижению курса доллара на межбанке

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

На валютном межбанке был зафиксирован новый всплеск активности и рекордный для декабря объем торгов: по данным Bloomberg, вырос почти вдвое - со $174 млн до $335,5 млн.

Как и вчера, главным скупщиком валюты стал Нацбанк, который приобрел, по разным оценкам, порядка $125 млн и определял цену доллара. Он ставил два курса выкупа:

27,82 грн/$;

27,75 грн/$.

"Безналичный рынок открылся на уровне 27,82-27,84 грн/$, и практически моментально заявки на покупке были залиты по 27,82 грн/$. На этих уровнях первые $20 млн купил регулятор. После чего мы переместились в диапазон 27,76-27,77 грн/$. Появление НБУ на уровне 27,75 грн/$ на время приостановило снижение, и практически до объявления результатов аукциона торговля шла в диапазоне 27,75-27,76 грн/$. Рекордное размещение облигаций внутреннего госзайма со стороны Минфина способствовало дальнейшему снижению курса доллара и закрытие торгов проходило в диапазоне 27,73-27,74 грн/$", - описал ситуацию казначей, руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Крупное размещение ОВГЗ стало главным фактором для межбанка.

"И Министерство финансов привлекло рекордную сумму в бюджет, и госбюджет на 2021 год Верховная Рада приняла, и Нацбанк пополнил свои золотовалютные резервы сразу на $125 млн. День сегодня во многих отношениях оказался исторически значимым. И одновременно - очень активным. На межбанке правят балом валютные продавцы", - отметил в беседе со "Страной" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Игры спекулянтов

Кроме Нацбанка и импортеров доллар сегодня покупали и банки-спекулянты, которые старались заработать на удешевлении доллара. Это торговля в две стороны (на продажу/покупку), которую еще называют игрой на понижение или модным словечком "шортить".

Это когда доллар продают еще до того момента пока его курс достигнет дна, а после откупают дешевле: например, быстро с утра продают его Нацбанку по 27,82 грн/$, а вечером под закрытие торгов откупают по 27,73 грн/$. Это 9 копеек на каждом долларе. Провернув такое, например, с $1 млн сегодня можно было заработать 90 тыс. грн (оставшись со своим $1 млн). По оценке казначеев, объем спекулятивных сделок составлял от $50 млн до $80 млн (некоторые оценивали его и выше), потому общий заработок на арбитражных операциях мог быть порядка 3-6 млн грн или больше - неплохо для одного дня.

Также большим спросом пользовались валютные форварды. Они позволяют предприятиям покупать/продать доллар по выгодному курсу наперед: курс фиксируется по сделкам, которые состоятся через неделю, месяц или через квартал. Что в условиях обвала рынка стараются сделать многие.

"В такие периоды заметно подрастает спрос на инструменты хеджирования валютных рисков. Бизнес хочет зафиксировать курсы наперед и минимизировать свои риски. Это интересно как экспортерам, так и импортерам", - подтвердил Юрий Гриненко.

Историческое размещение под иностранцев

Сегодняшнее размещение облигаций внутреннего госзайма, оказалось не просто крупным, как и прогнозировала "Страна", оно стало историческим. Минфин разместил все 9 выпусков ОВГЗ (в том числе два валютных - евро и доллар), и привлек в госбюджет целых 51,4 млрд грн.

Так много чиновники еще никогда не получали за один аукцион по своим облигациям. За всю историю украинского финансового рынка: ни когда ОВГЗ скупал Нацбанк при Викторе Ющенко и напрямую финансировал дефицит бюджета (это было запрещено позже), ни при председательстве в НБУ Якова Смолия и руководителе Минфина Оксане Маркаровой, когда в бумаги стали заходить иностранцы.

Министерство финансов сегодня удовлетворило почти все заявки на покупку гособлигаций и подняло при этом ставки на 0,4-1,1% годовых. Был побит даже максимальный ценник, установленный неделю назад: средняя цена 5-летних ОВГЗ подросла с 12,04% до 12,18% годовых.

"В бюджете нет денег, потому Минфин был готов на все, и готов был переплачивать на долгах. Что и случилось. Да, чиновники в последний момент подлатали бюджетные дыры. Однако они снова подняли стоимость обслуживания госдолга, которую с таким трудом снижали весь 2020 год. Плюс значительная часть средств была привлечена от иностранцев. Это в основном спекулятивные западные инвестфонды - не самая приятная публика, которая бегает со своими капиталами из страны в страну, обваливая местные валюты", - прокомментировал "Стране" историческое размещение председатель правления одного из банков.

Казначеи уверяют, что нерезиденты купили пакеты ОВГЗ почти в каждом из 9-ти проданных сегодня выпусков бумаг. На следующих условиях:

* 3-месячные - на 4,2 млрд грн под 10% годовых;

* 6-месячные - на 10,1 млрд грн под 10,5% годовых;

* 7-месячные - на 11,3 млрд грн под 10,75% годовых;

* 12-месячные - на 6,7 млрд грн под 11,56% годовых;

* 1,5-годовых - на 3,8 млрд грн под 11,7% годовых;

* 3-летние - на 2,8 млрд грн под 11,98% годовых;

* 5-летние - на 3,1 млрд грн под 12,18% годовых;

* 12-месячные в долларе - на $266 млн под 3,8% годовых;

* 12-месячные в евро - на €56,7 под 2,5% годовых.

"Действительно, Минфину пришлось несколько поднять ставки. Но нужно помнить, что он почти весь 2020 год он, как мог, снижал их и сэкономил на обслуживании госдолга. Для понимания: в 2019 года ставки при размещении ОВГЗ находились в рамках 14-16% годовых. Удержать низкие доходности под конец года не удалось из-за сложностей, которые возникли с наполнением доходной части. Но этот риск тоже закладывался", - сказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Покупателей на историческом аукционе Минфина разделили на три группы:

* госбанки, которые завтра получат выплату по старым ОВГЗ на 11,8 млрд грн (погашение + проценты), которых настоятельно попросили перевложить деньги на новый срок;

* коммерческие банки, которые получили в минувшую пятницу 5-летнего рефинансирования Нацбанка на 11 млрд грн.

* иностранные спекулянты, вкладывающиеся в долговые бумаги развивающихся стран из-за низких ставок в ведущих экономиках;

* отдельные украинские инвестфонды.

Доллар поддержат ФОПы

Главный вопрос на повестке дня - как долго иностранцы продолжат продавать доллар под покупку ОВГЗ. Завтра платежный день по бумагам, потому 16 декабря ожидается новый раунд падения валютного курса. Открытие межбанка ждут в рамках 27,70-27,75 грн/$, после чего допускается движение на 27,65 грн/$.

"Валютный рынок "тонкий". Без покупателей и Нацбанка. можно ждать любого движения", - отметил Андрей Шевчишин.

Казначеи допускают в будущий вторник, 22 декабря, еще одно размещение ОВГЗ. Не такое огромное, как сегодня, но также достаточно крупное. Потому ждут продолжения валютных продаж от иностранцев, и, как следствие - новое укрепление гривны.

"Если нерезиденты продолжат раскупать наши гособлигации, то доллар может еще сильнее подешеветь под закрытие финансового года, как говорится, под елочку. Думаю, что курсовое дно может быть на уровне 27,0 грн/$ или даже 26,95 грн/$. Ведь импорт находится на минимуме из-за ожидаемого в январе локдауна почти на месяц. Единственное, кто может немного поддержать курс доллара - это физлица-предприниматели (ФЛП, ФОП - укр.) или простые люди, которые получат одноразовую государственную помощь на 8 тысяч гривен. Если решат часть суммы вложить в покупку доллара. Ведь общий объем выплат достаточно большой - 12 млрд грн", - заметил Василий Невмержицкий.