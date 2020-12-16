Антикоррупционеры против Зеленского. Без посадок, но очень громко

Вадим Денисенко / Деловая столица

У Владимира Зеленского было несколько реальных возможностей уволить Артема Сытника, но, затянув с принятием решения, президент сам себе "выстрелил в ногу". Круг замкнулся: теперь Зеленский вынужден ждать, когда рупоры НАБУ будут говорить о том, что именно президент крышует коррупцию.

Сегодня одновременно вышло два громких материала. Один - интервью Артема Сытника, в котором он долго и плаксиво рассказывал, как ему все мешают. Примечательно, что в этом интервью руководитель НАБУ в нескольких абзацах хвалит своего злейшего врага Ирину Венедиктову. После этого появился пост главных глашатаев НАБУ - Центра противодействия коррупции. И тут Ирина Венедиктова оказалась "девочкой по вызову". Не будем обсуждать слог "общественных деятелей". Более важно то, что Сытник и Шабунин сыграли в хорошего и плохого полицейского. И главным подопытным выступила генеральный прокурор.

Можно долго говорить о деле Олега Татарова и о том, есть ли состав преступления в действиях бывшего адвоката экс-нардепа Микитася. Но это вопрос к суду, которого мы можем ждать месяцами. Более важен другой аспект этой истории: мы снова входим в ситуацию, когда в стране нет ни одной проблемы, кроме защиты «антикоррупционеров» от «коррупционеров». Еще раз хочу обратить внимание - не борьба с коррупцией, а именно защита одних от других.

Главное отличие нынешней ситуации от того, что было при позднем Порошенко, состоит в том, что появился фактор «внешнего управления» и пока нет прямой атаки на президента как на главный источник коррупции. Но, судя по тому, что все повторяется - никаких новых вводных не будет и «главным покровителем коррупции» Зеленский станет уже в ближайшие месяцы. Точнее, имея пул из пяти-шести топ-спикеров (изданий) перед нами будут разыгрывать комедию, когда одни будут рассказывать об условно хороших делах условной Венедиктовой, а через час якобы независимое СМИ или блогер будет вставлять «нож в спину» и все прикормленные СМИ и блогеры будут подхватывать именно этот негатив.

Пока у Зеленского еще есть шанс приостановить этот процесс, но поле деятельности все время сужается. Дело в том, что он должен или уволить Сытника, или уволить Венедиктову с Татаровым. Никаких других опций просто нет. Но Зеленский тянет время не понимая, что договориться просто не получится. И не потому, что Сытник не идет на компромиссы и работает только на борьбу с коррупцией. Дело в том, что дело слишком публично и для Сытника признания Микитася - это манна небесная, На фоне полного провала всего, что он (не)делал пять лет, юридически пока слабенькие, но пиарно выиграшные обвинения могут продлить его долгую политическую жизнь человека, которому все всегда мешают.

Чем все это окончится? Нужно сразу оговориться, что существует почти нереалистичный сценарий, когда Зеленский отправит Сытника в отставку. И это при том, что с 16 декабря 2020, согласно решению Конституционного суда, нынешний глава НАБУ не может занимать свою должность (невыполнение решения КС - 8 лет тюрьмы). Но вариант увольнения и рассматривать не стоит.

Судя по всему, Зеленский будет тянуть время, не решаясь принять какое-то решение. Не исключено, что будет сделана попытка обмена: мы "забываем" об одном деле, а вы "заставляете" генпрокурора отпустить какое-то другое дело. Но это никак не повлияет на ситуацию в целом: Зеленский будет втянут в водоворот внешнего управления.

В офисе президента просто не хотят понять одного: внешнее управление для них - это то же самое, что и "торговля на крови" для Порошенко. Пока это еще некритично, но с каждым месяцем выйти из этого тренда будет все сложнее.

Но вернемся к борьбе с коррупцией. Здесь все печально: ее как не было, так и не будет.