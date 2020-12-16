Рада поддержала госбюджет-2021 в целом

Верховная Рада поддержала в целом государственный бюджет на 2021 год (законопроект 4000) с дефицитом 5,5% ВВП, "за" проголосовали 289 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Закон, в частности, поддержали 225 народных депутатов от "Слуги народа", 21 - "За майбутне", 20 - "Довиры", 12 - "Батькивщины" и 11 внефракционных.

При этом законопроект о госбюджете был во вторник предварительно рассмотрел на срочном заседании комитет по вопросам бюджета в связи с принятием в сопутствующем законе поправки о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога на топливо в общий фонд бюджетов местного самоуправления (законопроект 4100-д).

Как указано в сопроводительных документах к законопроекту, для сбалансирования законопроекта о госбюджете на 2021 год в связи с указанной нормой комитет предложил сократить спецфонд на 8 млрд грн, а также сократить расходы на программу по развитию автодорог государственного значения на 5,5 млрд грн и в то же время увеличить на 1,2 млрд грн расходы на программу выполнения долговых обязательств по заимствованиям под госгарантии на развитие автодорог общего пользования.

В то же время предусматривается сокращение на 3,2 млрд грн расходов по бюджетной программе субвенций госбюджета местным бюджетам на финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержание автодорог.