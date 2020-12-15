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Валютные продавцы утаптывают доллар, в то время как единственным значительным покупателем 14 декабря был только Нацбанк
23:53 14.12.2020 |
Новая неделя на межбанке началась с очередного обвала безналичного курса доллара: 14 декабря он рухнул на 13 копеек - до 27,83-27,84 грн/$. Вслед за ним покатились и курсы обмена валют в банках.
Люди стали еще активнее продавать валюту, предвкушая ее новое удешевление.
Межбанковская торговля также проходила под лозунгом продажи валюты. Объем сделок, согласно данным Bloomberg, опустился с $218 млн до $174 млн. Но вся игра велась в одни ворота - в сторону Нацбанка, который стал главным скупщиком доллара на торгах.
По одним оценкам, НБУ 14 декабря приобрел на межбанке $90 млн, по другим - все $100 млн. Скупал по двум курсам: 27,85 грн/$ и 27,84 грн/$.
"Валютные продавцы утаптывают доллар, в то время как единственным значительным покупателем был только Национальный банк. На укрепление гривны играли новости о дополнительном размещении Украиной еврооблигаций на $600 млн под 6,2% годовых и о привлечении кредита Всемирного банка на $300 млн. Ну и, конечно, о завтрашнем размещении внутренних гособлигаций, под которые нерезидентам нужна гривна (если им предложат хорошую доходность, и они войдут с новой крупной порцией покупок ОВГЗ)", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Иностранцы, которые начали продавать валюту под ОВГЗ еще на прошлой неделе, оставались главными поставщиками доллара на межбанке. К ним подтягивались экспортеры и все остальные. Поскольку понимали, что нерезиденты будут укреплять гривну.
"Покупателей доллара очень мало. Банки ушли в короткую позицию, а импортеры замерли. Ждут максимального обвала валютного курса и только после него будут что-то брать", - сказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Существенно возрос спрос на валютные форварды, которые позволяют закрепить на будущее текущие цены на гривну и доллар.
Уже после закрытия межбанка появилась новость о том, что Нацбанк признал неплатежеспособным небольшой "Мисто Банк": из-за утраты ключевого актива и падения капитала ниже нормативного значения.
Это небольшая структура, поэтому существенного ущерба ее закрытие финансовому рынку принести не должно. Хотя, говорят, несколько банков в последнее время ее кредитовали и все-таки понесут убытки из-за невозвратов межбанковским кредитам.
Ключевой новостью для межбанка остается ожидаемое завтра размещение ОВГЗ Минфином. Если ранее казначеи прогнозировали, что чиновники продадут бумаг на 28-30 млрд грн, то сегодня допустили даже превышение этого объема. После того как правительство добавило к 8 анонсированным выпускам (семь в гривне и один в долларе) своих гособлигаций еще и 9-тый. Это 12-месячные ОВГЗ в евро.
"Кабмин заинтересован в привлечении средств, и, как видно, его интересует любой ресурс, и в евровалюте в том числе. По всему видно, что стоит задача собрать максимум на долговом рынке и спокойно перешагнуть в 2021 год. Без опозданий с возмещением НДС и без секвестра бюджета", - считает Невмержицкий.
Под завтрашнее размещение ОВГЗ сразу 11 банков в пятницу привлекли 5-летнее рефинансирование Нацбанка. А иностранцы вовсю заводят валюту и меняют на гривну. Все это вместе взятое привело сегодня к росту остатков на корсчетах банков более чем в половину: с 58,3 млрд грн 11 декабря до 88,98 млрд грн. Они резко сократятся сразу после оплаты новых гособлигаций, которая состоится в эту среду, 16 декабря.
Покупки новых выпусков ОВГЗ будут сопровождаться дальнейшим удешевлением доллара. Завтра, 15 декабря, открытие межбанка ожидается в рамках 27,78-27,82 грн/$, при этом казначеи допускают движение к отметке 27,75 грн/$ или даже ниже. Масштабы удешевления валюты, как и сегодня, будут зависеть от Национального банка, который будет определять курс выкупа доллара.
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