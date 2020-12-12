Доллар уже ниже 28. Иностранцы продают валюту перед покупкой ОВГЗ

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Валютная неделя на межбанке завершилась новым обвалом доллара, он пробил психологический уровень 28,0 грн/$: 11 декабря его курс упал еще на 9 копеек - до 27,95-27,97 грн/$. За 5 дней "американец" потерял 30 копеек, а гривна серьезно укрепилась.

В кассах он тоже дешевел. На продаже средний наличный курс упал на 12 копеек, а на выкупе - на 10. В итоге цены оказались в следующих диапазонах:

* 28,15-28,33 грн/$ - на продаже;

* 27,80-28,0 грн/$ - на покупке.

Спроса на наличный доллар не было, люди в основном продают валюту.

Курс определяют долги

На межбанке был настоящий бум, что нетипично для пятницы. Объем торгов удвоился: сумма сделок на Bloomberg подскочила с $94 млн до $218 млн.

На торги второй раз за неделю вышел Национальный банк, который, по подсчетам казначеев, приобрел до $70 млн. Он больше не охранял уровень 28,0 грн/$, а покупал валюту ниже - было два курса:

27,955 грн/$;

27,950 грн/$.

"Сила оказалась за продавцами. И только НБУ остался главным покупателем, как аналитики и ожидали. Новость о доразмещении еврооблигаций Украиной только усилила позиции продавцов", - прокомментировал "Стране" ситуацию на торгах руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В СМИ сегодня просочилась информация о том, что Минфин проводит road show по доразмещению еврооблигаций на $500 млн. Первоначально Украина в марте разместила свои евробонды на $2 млрд под 7,25% годовых, а сейчас хочет добрать к этой сумме еще полмиллиарда. Говорят, что есть надежда одолжить деньги дешевле - под 6,4% годовых. На фоне эмиссии доллара, которую американский Федрезерв активизировал после начала пандемии коронавируса, кредитный долларовый ресурс в мире заметно подешевел.

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Правительству очень нужны дополнительные ресурсы для покрытия дефицита бюджета, объем которого на конец года прогнозируется на уровне 150 млрд грн, а также для выплат по госдолгу. Как раз вчера, 10 декабря, Минфин, погасил валютных ОВГЗ на $376 млн.

Размещение евробондов стало первой новостью дня. Вторая - это ожидаемое в ближайший вторник размещение Минфином облигаций внутреннего госзайма. Именно из-за него сегодня так активно продавали доллар на межбанке. По словам казначеев, главными продавцами стали иностранцы, которые готовятся к покупке ОВГЗ 15 декабря, а за ними подтянулись и остальные игроки.

"Нерезиденты активно продавали валюту под гособлигации и переполошили весь рынок. Стало понятно, что под давлением иностранцев гривна будет укрепляться. Потому экспортеры, которые ранее придерживали доллар, также побежали его продавать. Сильно вырос спрос на форварды. Более того, - доллар брали в кредит, чтобы продать по еще более-менее высокому курсу. В этом есть смысл, ведь краткосрочные кредиты в долларе не очень дорогие - около 3%. Рынок находится в предвкушении значительного укрепления гривны", - объяснил "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Рекордные долги

15 декабря прогнозируется крупное размещение ОВГЗ. Минфин активно ведет переговоры с покупателями своих долгов, много споров вокруг ставок. На этот счет масса слухов. Но казначеи уверяют, что правительство сможет провести рекордное размещение своих облигаций, если сойдется с покупателями по цене. Причем рекордное за весь 2020 год - около 28-30 млрд грн.

Предпосылки к этому есть. Министерство финансов сегодня выдало очень широкую предварительную заявку по количеству новых выпусков. На 15 декабря их запланировано целых 8 штук. Так много чиновники за раз еще не размещали. Один выпуск будет в долларе, а 7 - в гривне: на 3,6,7, 12 месяцев, а также на 2,3 и 5 лет.

Ожидается, что иностранцы будут претендовать на долгосрочные ОВГЗ, в первую очередь на 5-летние. Ведь там будут самые высокие ставки - в районе 12% годовых. От банков ждут покупок краткосрочных и среднесрочных гособлигаций.

Надо сказать, что банки подготовились к покупкам долговых бумаг - набрали сегодня рефинансирования Нацбанка. В основном долгосрочного - на 5 лет: НБУ предоставил 11 банкам на этот срок 11 млрд грн. Да еще один 3-месячный кредит одному финучреждению на 87,9 млн грн.

Ожидается, что большая часть полученных средства уйдет на покупку ОВГЗ.

Следующая неделя будет насыщенная. 16 декабря Минфин будет гасить гособлигации старого выпуска на крупную сумму - на 11,8 млрд грн: 10,3 млрд грн - погашение ОВГЗ и 1,49 млрд грн - проценты (купон). Источники "Страны" сообщили, что большая часть этой выплаты придется на госбанки. Никто не сомневается, что они помогут Минфину, то есть перевложат полученные средства на новый срок в гособлигации.

То есть 10 млрд грн у Минфина уже, считай, есть. Плюс банки вложат в ОВГЗ дополнительные средств из нацбанковского рефинансирования - около 8-10 млрд грн. Да еще иностранцы довложат свои капиталы. Он нерезидентов ждут покупок облигаций на 5-8 млрд грн (на прошлой неделе они потратили на ОВГЗ 1,8 млрд грн). Это порядка $175-280 млн.

Что будет с курсом доллара

Потому-то казначеи стараются предсказать итог переговоров иностранцев с Минфином и объем продаж ОВГЗ. От этого зависят объемы продажи доллара на межбанке и курс.

"А если точно, то курс будет зависеть от Нацбанка, как от главного покупателя доллара. Ближайшая курса поддержка - это 27,9 грн/$. А дальше посмотрим, каким будет объем валютных продаж", - сказал Андрей Шевчишин.

В понедельник, 14 декабря, открытие межбанка прогнозируется со снижением до 27,92-27,95 грн/$. Дальнейшее курсовое движение будет зависеть от появления на торгах Национального банка и от его предложения по курсу выкупа доллара.

"Но мне все-таки кажется, очень сильно по курсу доллара опускаться не захотят. Это больно для экспорта. Хотя цены на зерно, руду и металлы хороши, так что могут и уступить", - заметил Шевчишин.

На следующую неделю финансисты закладывают разные сценарии укрепления гривны:

* Оптимистический - это если Минфин сможет организовать рекордное размещение ОВГЗ и привлечь на него иностранцев: в этом случае допускается обвал курса доллара до 27,75-27,85 грн/$;

* Пессимистический - если иностранцы не сойдутся с Минфином в цене и купят не очень много облигаций: укрепление гривны в районе 27,88-27,90 грн/$.