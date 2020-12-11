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АНАЛИТИКА

Дыра в нацбезопасности. Как Венецианская комиссия вместо Зеленского разрулила наш конституционный кризис

19:30 11.12.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

СНБО вместе со своим аппаратом и Офисом президента продемонстрировали, что власть совершенно не готова к кризисным ситуациям.

Венецианская комиссия на пленарном заседании 11 декабря одобрила срочный общий вывод о законодательной ситуации в Украине в отношении механизмов противодействия коррупции, а также срочный вывод по реформе Конституционного суда Украины. Эти выводы были подготовлены в ответ на обращение Владимира Зеленского от 25 ноября после скандального решения КСУ от 27 октября, создавшего дыру в украинском антикоррупционном законодательстве. Кстати, сам Зеленский принял участие в заседании Венецианки - оно проходило в режиме видеоконференции - и приветствовал выводы комиссии.

Вот только эти выводы разительно отличаются от законопроекта №4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», внесенного Зеленским 29 октября после заседания СНБО. Зеленский хотел, чтобы Верховная Рада признала решение КСУ от 27 октября «никчемным (таким, что не создает правовых последствий)» и прекратила полномочия нынешнего состава КСУ. Обе эти идеи отвергнуты Венецианкой.

Что теперь будет с Конституционным судом

В своем выводе по реформе КСУ Венецианка предлагает предпринять две меры. Во-первых, внести в закон о КСУ ряд изменений, более жестко регламентирующих деятельность суда. В частности, ограничить сферу действия решений КСУ конкретными вопросами, поднятыми перед ним сторонами. Следует обязать КСУ указывать конкретные обоснования по каждому положению закона, которое он считает неконституционным. Также законом о КСУ должна регулироваться дисциплинарная процедура. «Следует дать более четкое, более подробное определение конфликта интересов, например, с выделением финансовых конфликтов интересов, особенно когда это является следствием протоколов НАПК или начала расследования НАБУ», - предлагает Венецианка.

Вторая мера - это совершенствование процедуры отбора конституционных судей. По мнению Венецианки, следует создать орган для отбора кандидатов на должность судьи КСУ с международным компонентом, который мог бы включать международных экспертов по правам человека и представителей гражданского общества, чтобы гарантировать моральные и профессиональные качества кандидатов. И только после создания такого органа следует заполнять текущие вакансии в КСУ.

Напомним, что по Конституции в КСУ должно быть 18 судей - по шесть от президента, парламента и съезда судей. Сейчас есть три вакансии: две по квоте парламента и одна по квоте съезда судей. 6 ноября Верховная Рада пыталась, но не смогла назначить двух судей КСУ по своей квоте. Съезд судей (где должен быть избран один недостающий судья КСУ) планировался на 8-10 декабря, но его перенесли на 23-25 февраля 2021 г.

Таким образом, сейчас Верховной Раде необходимо срочно учредить орган для отбора кандидатов на должность судьи КСУ с участием международных и украинских экспертов, затем получить кадровые предложения от международных и украинских организаций и сформировать этот орган. Далее этот орган должен будет рассмотреть имеющиеся кандидатуры на должность судьи КСУ и отобрать достойных, после чего они должны быть вынесены на голосование парламента и съезда судей.

Причем все заинтересованные стороны, включая МВФ и Евросоюз, будут внимательно наблюдать за тем, выполняет ли Верховная Рада эти рекомендации.

Что теперь будет с е-декларированием

То же самое можно сказать и о предложениях Венецианки по исправлению украинского антикоррупционного законодательства. От выполнения этих рекомендаций напрямую будут зависеть новые транши по кредитам.

Как известно, Верховная Рада 4 декабря уже приняла законопроект №4460-д, который послушно выполняет решение КСУ. Этот закон отменяет статью 366-1 Уголовного кодекса, которую КСУ признал неконституционной, и вводит вместо нее две новые статьи с гораздо более слабым наказанием за недостоверное декларирование.

Венецианка предлагает значительно более широкий комплекс мер. В частности, она говорит, что уголовная ответственность за подачу заведомо ложной декларации и за неподачу декларации должна быть восстановлена, но можно предусмотреть более высокую степень уголовной ответственности, например, наказание в виде тюремного заключения, для случаев, превышающих определенный порог, и для преступников, нарушивших закон умышленно.

Кроме того, Венецианка предлагает восстановить все полномочия НАПК по проверке деклараций государственных должностных лиц, кроме судей, поскольку эти полномочия не затронуты аргументацией, использованной Конституционным судом в своем решении. Подправить нужно только полномочия НАПК по отношению к судьям. Венецианка перечислила ряд дополнительных гарантий, которые могут быть предусмотрены в законе для защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

По мнению Венецианки, функция рассмотрения жалоб судей на решения НАПК может быть возложена на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), поскольку именно этот орган уполномочен проверять честность судей. Однако, подчеркивает Венецианка, такое решение возможно только после воссоздания ВККС и только в том случае, если ВККС будет состоять из профессиональных, честных и независимых членов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Поэтому воссоздание ВККС является приоритетом. В то же время законом может быть предусмотрен особый механизм надзора за деятельностью НАПК в отношении конституционных судей. (7 ноября 2019 г. ВККС сообщила, что в связи с принятием Верховной Радой закона от 16 октября 2019 г. № 193-IХ «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» полномочия нынешнего состава ВККС прекращаются.)

Рабочая группа Верховной Рады уже разработала два законопроекта, идущие в том же направлении, что и рекомендации Венецианки. Это проект №4470 «О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" для восстановления институционального механизма предотвращения коррупции» и проект №4471, устанавливающий особенности составления протоколов НАПК относительно судей. Оба проекта зарегистрированы в парламенте 7 декабря. Вероятно, в них еще будут внесены изменения для более полного учета предложений Венецианки.

Кроме того, можно ожидать рассмотрения парламентом вопроса о восстановлении тюремных сроков за недостоверное декларирование, как это предлагает Венецианка. В любом случае вся эта тема обещает стать одной из самых горячих на очередной, последней в этом году, пленарной неделе 15-18 декабря.

Власть не готова к кризисным ситуациям

Таким образом, теперь, после появления выводов Венецианской комиссии, можно надеяться на благополучное разрешение конституционного кризиса. Однако важно извлечь уроки из всей этой истории.

Она вскрыла громадную дыру в нашей системе национальной безопасности. Оказывается, мы совершенно не готовы к кризисным ситуациям. Чтобы получить адекватный способ выхода из конституционного кризиса, вызванного решением КСУ от 27 октября, нам понадобилось полтора месяца.

Причем Венецианка сразу, еще 31 октября, сказала, что законопроект Зеленского №4288 неприемлем. Но Зеленскому понадобился почти целый месяц после решения КСУ, чтобы обратиться в ту же Венецианку за советом. И Венецианка за полмесяца нашла выход.

А почему адекватный ответ сразу не нашел наш СНБО вместе со своим аппаратом и Офисом президента? Ведь все эти люди получают зарплаты как раз за то, чтобы своевременно находить умные решения, а не предлагать глупые, от которых затем приходится отказываться по умным советам из Европы.

Причем это уже второй такой кризис. Первый - коронавирус. У обоих очень похожие черты.

А) Власть тупо во всем винит предшественников. Ах, больницы переполнены из-за пандемии - значит, виновата «реформа Супрун». Ах, КСУ принял скандальное решение - значит, виноваты «судьи Порошенко».

Б) Власть видит в кризисе повод для наживы. Ковидный фонд пускается на строительство дорог. Решение КСУ используется как основание для роспуска КСУ и формирования нового КСУ, подконтрольного Зеленскому.

В) Власть портит отношения с Западом. МВФ требует аудита Ковидного фонда. Послы G7 прямо выступают против того, чтобы Зеленский взял контроль над КСУ.

Г) В итоге - имиджевые потери власти и в первом, и во втором случае. Как в глазах западных партнеров, так и в глазах украинского общества.

Однако это проблема не одной только власти, а всех нас. И главный вопрос после этого: а если вдруг случится еще какая-то беда? Например, какая-нибудь техногенная катастрофа или провокация на границе, вражеская диверсия. Что тогда? Банковая опять будет обвинять предшественников и искать себе выгоду? Пока что не видно никаких признаков того, что Зе-власть осознала необходимость извлечь уроки и изменить свой алгоритм реагирования на угрозы.

 

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