«Я тебя породил, я тебя и убью»: Вчера у Коломойского объявили региональную войну Зеленскому

Юрій Васильченко / Depo.ua

"Не хочу вас видеть, ваши морды", - сказал депутатам Волынского облсовета глава ОГА Юрий Погуляйко после того, как они выразили ему недоверие. Инициаторами этого решения были депутаты из "За будущее". Таким образом, противостояние олигарха Коломойского и президента Зеленского перешло из парламентского в региональное. Пока колошматит только Волынь, но дальнейшие последствия зависят от многих факторов.

За недоверие руководителю Волынской области голосовали тайно. Перед этим избранники народа образовали счетную комиссию. На голосование выделили час. На двери Погуляйко указали 49 депутатов из 57, принявших участие в голосовании. Четверо воздержались, еще четверо были против. Решение теперь направят президенту, а тот должен реагировать согласно Конституции и закону. Основной закон гласит, что в случае выражения недоверия главам местных администраций двумя третьими от состава соответствующего совета (в Волыньсовете 64 - депутата) президент прекращает полномочия такого главы. В данном случае 2/3 было. Конституция не устанавливает сроки, когда глава государства должен отправить в отставку председателя ОГА, однако преимущественно во избежание дальнейшего конфликта с местными депутатами руководителей регионов отставляли.

Таких случаев в нашей истории было не так уж много и все они мотивировались не социально-экономическими провалами руководителей областных администраций, а исключительно политикой. Несколько раз областные депутаты Харьковщины, преимущественно "регионалы" и сочувствующие им, отставляли тогдашнего председателя ОГА Арсена Авакова, однако с нарушениями. Пока 3 февраля 2010-го, в завершение каденции Виктора Ющенко, вместе с днепропетровскими коллегами, выразили недоверие своему председателю областной администрации Виктору Бондарю, не добились своего. Ющенко подписал указ об увольнении Авакова. Политическая мотивация в данном случае была очевидной.

Во время Майдана недоверие председателям ОГА Валентину Хоптяну, Василию Чуднову и Олегу Салу выразили соответственно Тернопольский (в декабре 2013-го), Ивано-Франковский и Львовский (в феврале 2014-го) облсоветы. Тогда же Черновицкие областные депутаты смогли выразить недоверие "регионалу" Михаилу Папиеву только с третьего раза. Мотивы февральских решений тогдашних областных депутатов были понятны: в столице уже были погибшие и раненые, а руководители областей продолжали поддерживать Януковича.

При президентстве Петра Порошенко областные депутаты ни разу не смогли сбросить губернаторов, хотя в отдельных регионах такие попытки были. К примеру, на Николаевщине народные избранники активно раскачивали кресло под главой обладминистрации Алексеем Савченко. Пытались из-за недоверия избавиться от Полтавского губернатора Валерия Головко, а депутаты Киевской области обращались к Порошенко, чтобы тот уволил главу региона Александра Горгана. То есть, конфликты между депутатским корпусом и председателями ОГА существовали, но без крайностей вроде выражения недоверия.

Погуляйко - первый председатель обладминистрации при каденции Зеленского, к увольнению которого с должности приложились областные депутаты. И можно уверенно говорить, что не последний. Не будем вдаваться в характеристики этого чиновника. Говорят, на Волыни его всегда считали чужаком, поэтому не любили. Но в отставку его "подогнали" не из-за это, а за всем очевидный конфликт между группой влияния олигарха Игоря Коломойского, достаточно успешным проектом которого на местных выборах стала партия "За будущее", и Банковой. В Волынском облсовете "майбахи", как называют эту политсилу в кулуарах, имеют самую многочисленную фракцию, дружеские фракции "Свободы" и "Батькивщины". В этом регионе ключевой по влиянию фигурой остается Игорь Палица, главное лицо партии "За будущее". Поэтому неудивительно, что именно на Волыни был нанесен болезненный удар по Зеленскому. Причем повод для выражения недоверия Погуляйко выбрали очень простой - вызвали, чтобы он отчитался о выполнении бюджета. Когда еще не закончился финансовый год. А председатель ОГА взял и не пришел.

Кого еще из глав ОГА по подобной схеме попытаются отправить в отставку? Учитывая поствыборные расклады в облсоветах можно предположить, что следующим главой обладминистрации, которому приготовили судьбу Погуляйко, может стать руководитель Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий, которого только что назначили. На днях председателем облсовета выбрали представительницу "За будущее" Виолетту Лабазюк, жену Сергея Лабазюка, члена парламентской фракции этой политсилы. Позиции партии Коломойского-Палицы в этом регионе сильны. Не менее сильные они и на Ивано-Франковщине, где пока нет полноценного руководителя ОГА, а есть и.о. председателя Мария Савка. Пока она в таком статусе, выразить ей недоверие не смогут. И нет смысла, не тот эффект.

В тех облсоветах, где у партии "За будущее" хорошее представительство, но ее представители не получили руководящих должностей (как на Киевщине, Закарпатье или в Черкасской области), эта политсила перешла в наступательную оппозицию. Учитывая ее ресурс, в том числе и медийный, следует ожидать, что областные советы, где "майбахов" обделили, сильно будет колошматить.

Вместе с тем среди экспертов бытует мнение, что волынский демарш стал ответом Коломойского на попытку Банковой наступить на его интересы сначала в Киевском облсовете, где депутаты избрали своим председателем "слугу" Склярова, а не Москаленко из ПП "За будущее", а затем на Днепропетровщине. В родных пенатах Коломойского вот-вот воцарится Валентин Резниченко, который уже руководил областью при Порошенко. Сейчас он соратник мэра Днепра Бориса Филатова по партии "Пропозиция". Очевидно, что Банковая поставила на группу влияния Филатова-Корбана в противостоянии с Коломойским в ключевом для "слуг" регионе. И попытается вытеснить бизнес-партнера Зеленского с тамошней политики. Насколько успешным будет это дело, покажет время.

Вчерашние события в Волынском облсовете действительно напоминают попытку Коломойского и Палицы продемонстрировать Зеленскому, что у них есть управа на него: их будут теснить в одном месте - они попытаются взять реванш в другом. Причем здесь нужно понимать, что у "майбахов" не будет никаких идеологических предостережений для единения с теми силами, которые им выгодны в войне с Банковой. Как было в Одессе, где образовался союз "ОПЗЖ", "За будущее" и партии Шария. И в этом плане они для нынешней власти весьма опасны. С другой стороны - хотя у ПП "За будущее" и есть представительство во многих местных советах, далеко не везде численно они способны стать центром формирования фронды. Поэтому, учитывая волынский прецедент, власть может попытаться действовать на опережение.

Но вот неизвестно, понимают ли в ОП, что за разборками между "отцами" и "сыновьями" нынешней власти внимательно следят пока не задействованные в процессе региональные элиты. Если выражают недоверие главе Волынской ОГА, затем выскажут еще нескольким руководителям администраций, затем мэрам, в коалиции с которыми сейчас находятся "слуги", и власть не сможет этому никак помешать, то почему бы и этим региональным группам влияния не покачать ситуацию в своих вотчинах.