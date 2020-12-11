Как белорусскому партнеру Медчедчука дали купить банк в Украине

Дмитрий Прокопенко / Деловая столица

Приближенный одновременно к Кремлю и к Александру Лукашенко белорусский олигарх покупает украинский БТА Банк. Само финучреждение убыточное, но очень перспективное для того, чьи бизнес-интересы сосредоточены на постсоветском пространстве.

23 ноября Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал разрешение на покупку контрольного пакета акций (50% + 1 акция) "дочки" казахского БТА Банка в Украине. Покупателем выступил белорусский бизнесмен Николай Воробей - это стало известно после опубликования решения на сайте ведомства. Конечным бенефициаром сделки является Кенес Ракишев, казахский предприниматель.

Личность покупателя интересна сама по себе: Николай Воробей родился в Украине и окончил Киевский национальный университет им. Шевченко. Остался жить в Беларуси после службы в армии в 1985-87 гг. Со временем стал крупным бизнесменом в Беларуси, где ему принадлежит Абсолютбанк, предприятие «Нефтебитумный завод», нефтетрейдер «Интерсервис», экспедиторская компания «БелКазТранс», различные объекты недвижимости, треть компании «Бремино Групп» (крупный логистический оператор между РФ, ЕС, Беларусью и Украиной), охотничье хозяйство «Красный Бор».

По данным белорусских СМИ, Николай Воробей наряду со своими партнерами по бизнесу Алексеем Олексиным и Александром Зайцевым пользуется особой благосклонностью Александра Лукашенко. Что, собственно, и позволяет ему заниматься крупным бизнесом в Беларуси - стране, где частное предпринимательство вообще не поощряется.

В Украине у Воробья есть целый ряд бизнес-интересов, благодаря которым он не раз попадал в деловые новости нашей страны. Во-первых, грузоперевозки. Во-вторых, в 2018 г. компания Воробья «Нефтебитумный завод» пыталась приватизировать «Центрэнерго», однако заявку отклонил Фонд госимущества. Одна из названных причин отказа: «конечным бенефициарным владельцем одного из претендентов является лицо, которое также является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории РФ, о чем участник не сообщил в конкурсной документации».

В начале 2019 г. «Нефтебитумный завод» вышел на украинский рынок со второй попытки, купив контрольный пакет акций в уставном капитале украинской компании «ПрикарпатЗападтранс», предположительно связанной с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Тем самым белорусский бизнесмен на пару с украинским получил доступ к перекачке российского дизельного топлива через Украину в Европейский Союз.

Наконец, ровно год назад была громкая история, когда эстонская компания, подконтрольная Николаю Воробью, получила эксклюзивное разрешение от Минэкономразвития России на поставку в Украину более 600 тыс. т теплового угля из России. Здесь была еще задействована транспортная компания Николая Воробья - «БелКазТранс Украина».

И вот теперь украинско-белорусский бизнесмен Николай Воробей покупает в Украине банк, с которым тоже все очень непросто.

«БТА Украина» банк с опытом и с проблемами

БТА Банк изначально - казахстанский банк с головным офисом в Алма-Атe, основанный в 1991 г. Банк уже бывший: в июне 2015 г. он сдал лицензию и вышел из банковской системы Казахстана. Его главный акционер с 2014 г. - казахский бизнесмен Кенес Ракишев, которому принадлежит 100% уставного капитала банка через БТА Банк Казахстан.

Некогда один из крупнейших банков Казахстана, оказался в сложной финансовой ситуации из-за махинаций бывших собственников. После добровольной сдачи банковской лицензии он фактически является компанией по управлению активами. В интервью «Forbes Казахстан» в 2018 г. Ракишев говорил, что на балансе БТА консолидирована значительная часть активов, которые возвращаются через суды, 80% из активов - российские.

Но у него остается ряд дочерних банков и других структур в разных странах постсоветского пространства:

* ПАО «БТА БАНК» (Украина);

* ОАО «НАСК "Оранта" (Украина);

* ЗАО «БТА Банк» (Беларусь);

* АО «БТА Банк» (Кыргызстан);

* АО СК «Лизинг» (Казахстан);

* ТОО KAZKOM Realty (Казахстан);

* значительное количество представительств в РФ.

Не так давно Кенес Ракишев заявил о решении продать все дочерние банки с лицензиями: «В прошлом году мы продали БТА Киргизия. До конца этого года хотим закончить сделку по БТА Украина. И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Беларуси, мы хотим продать БТА Беларусь. Хотя сейчас у нас по БТА Беларусь еще нет покупателя, ведем пока только переговоры».

Украинский дочерний БТА Банк работает на рынке с 1992 г. (является правопреемником ОАО «Украинский кредитно-торговый банк»). Это универсальное учреждение, предоставляющее полный спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам. Сеть банка состоит из 16 отделений, расположенных в Киеве, Донецке, Днепре, Харькове, Львове, Одессе, Житомире. Как указано на сайте банка, единственным акционером АО «БТА БАНК» (Украина) является АО «БТА Банк» (Казахстан), мажоритарный акционер которого - Кенес Ракишев.

Дела у банка, похоже, идут не блестяще: по данным НБУ, по состоянию на 1 октября нынешнего года БТА Банк занимает 71-е место по размеру активов (385,6 млн грн) среди 74 банков, работающих в Украине. И он входит в число убыточных банков (по состоянию на июль).

Сам Ракишев ранее так сказал по поводу продажи украинской «дочки» банка белорусскому бизнесмену: «Эта сделка идет еще с начала года. Просто процедуры, получение разрешительных документов в Украине очень долгие. Из-за пандемии все очень долго шло. Но мы получили от Антимонопольного комитета Украины разрешение по физлицу - гражданину Беларуси на покупку 50% акций + 1 акция украинского "БТА банка". Теперь ждем разрешения от Национального банка Украины. Нам обещают дать разрешение до конца года. Пока сделка структурирована частями, но вообще мы хотим все продать».

Какая польза Медведчуку от Воробья и БТА Банка

Чтобы понять суть интриги, вернемся к достаточно тесным бизнес-связям Николая Воробья с Виктором Медведчуком. О них писала не только «ДС», но и российское агентство РБК.

Напомним суть, того, что было подробно изложено в наших материалах. В начале 2019-го «Нефтебитумный завод» Воробья подал документы на приобретение в Украине - 50% и более доли в компании «Прикарпатзападтранс», эксплуатирующей украинский участок (1,1 тыс. км) нефтепродуктопровода Самара-Западное направление. Продавцом выступила швейцарская компания International Trading Partners, принадлежащая гражданину Германии Анатолию Шефферу, которого СМИ связывают с окружением Виктора Медведчука. В конце марта 2019 г. АМКУ разрешил белорусскому предприятию приобрести 51%-ную долю в «Прикарпартзападтранс».

Суть тесных деловых отношений Николая Воробья с украинским пророссийским политиком Виктором Медведчуком не совсем понятна. Известно, что именно их связывало изначально: тот самый трубопровод «Прикарпатзападтранс». Предположительно Медведчук продал «трубу» Николаю Воробью только для отвода глаз, на самом деле сохранив свой контроль. А в качестве благодарности за услугу свел белорусского бизнесмена с «нужными людьми» в правительстве РФ - теми самыми, которые раздают квоты на экспорт энергоресурсов.

Заметим, что с сентябре 2019 г. Виктор Медведчук получил 2,3 млн грн от белорусского Абсолютбанка - он принадлежит Воробью. И вскоре после этого Николай Воробей стал поставщиком российского угля в Украину. Так что создается впечатление, что Медведчук наравне с кем-то из руководства РФ реализовал схему, главным действующим лицом которой стал Воробей, о чем белорусскому Naviny.by заявил гендиректор Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ) Виктор Берестенко. По его информации, на уровне высших должностных лиц есть договоренность по организации транзитных перевозок через Николая Воробья и его партнера Виктора Медведчука. «Монопольный контроль транзитных перевозок энергоресурсов из Российской Федерации получил кум Владимира Путина. Основная идея этой схемы - это политический инструмент влияния на партнеров в Европе, зависимых от этого энергоресурса», - уверен Берестенко.

Покупка украинского БТА Банка отлично укладывается в схему развития бизнеса Воробья и Медведчука. Через своего белорусского визави, Медведчук получит выход на всю банковскую сеть, контролировавшуюся Кенесом Ракишевым. Но при этом действия самого Медведчука не будут очевидны для властей Украины - фактически он сможет работать с партнерами в ЕАЭС и РФ через своего предполагаемого партнера Николая Воробья.

