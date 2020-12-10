Возвращение Резниченко. Сможет ли Филатов при поддержке Зеленского отобрать Днепропетровщину у Коломойского

Юрий Вишневский / Деловая столица

16 декабря в Днепропетровском облсовете и Днепровском горсовете должны быть синхронно созданы коалиции партий «Слуга народа» и «Пропозиция».

В кресло главы Днепропетровской облгосадминистрации возвращается Валентин Резниченко, который уже занимал его более четырех лет - с марта 2015-го по июнь 2019-го. По итогам заседания правительства 9 декабря стало известно, что Кабмин согласовал Резниченко на эту должность. Так что осталось дождаться появления президентского указа.

Впрочем, это только начало сенсации. Вместе со сменой власти в областной госадминистрации должны быть поделены портфели в областном совете и в горсовете Днепра. Чем завершится эта интрига - выяснится в следующую среду, 16 декабря.

Днепровский треугольник

Все нынешние расклады в Днепре зависят от борьбы между тремя центрами влияния. Это президент Владимир Зеленский, олигарх Игорь Коломойский и мэр Днепра Борис Филатов. В ходе недавней избирательной кампании Филатов неистово критиковал как Зеленского, так и Коломойского. После всего того, что он наговорил про них обоих, было трудно представить, чтобы кто-то из них смог вступить с ним в политический союз.

Тем не менее, бывает война по-настоящему - и война предвыборная. У Филатова война с Зеленским, как оказалось, была только предвыборной, тогда как война с Коломойским у него идет по-настоящему. После выборов она не только не закончилась, но разгорелась пуще прежнего. О чем он сам и заявил. «Фамилия любого кандидата против меня во втором туре была только одна. И эта фамилия - Коломойский. Враг государства и абсолютно аморальный человек», - рассказал Филатов в Facebook 27 ноября, сразу после того как он был официально признан победителем гонки за пост городского головы. И еще он обратился к Зеленскому: «Я надеюсь, что к нынешней власти, наконец, придет понимание запроса общества и власть начнет бороться со Злом, а не пытаться с ним договариваться...»

О том, насколько Зеленский злопамятный, ходят легенды. Тем не менее коллективный разум Банковой способен руководствоваться не одними только эмоциями и жаждой мести, а еще и взвешенными расчетами. В данном случае на Банковой взвесили, что сейчас для них Филатов - меньшее зло, чем Коломойский. И рассчитали, что сейчас выгоднее ослабить олигарха, а отомстить мэру можно будет как-нибудь потом, при случае.

Результат этих расчетов налицо - подготовленный указ Зеленского, уже согласованный Кабмином, о назначении на пост главы ОГА Резниченко. Разумеется, на Банковой решили доверить эту должность Резниченко не потому, что он был эффективным руководителем во время президентства Петра Порошенко. А потому, что за Резниченко попросил Филатов.

Напомним, что Филатов является одним из лидеров партии «Пропозиция», которая имеет в своем активе мэров четырех областных центров: Днепра, Николаева, Кропивницкого и Житомира. По предложению Филатова Резниченко возглавил список «Пропозиции» в Днепропетровский облсовет. На областных выборах «Пропозиция» заняла третье место (после партий «Слуга народа» и ОПЗЖ) - это совместное достижение Филатова как мэра областного центра и Резниченко как бывшего главы ОГА, который действительно заработал себе в области за четыре года положительный имидж.

Закатится ли звезда Олийныка

После местных выборов, состоявшихся 25 октября, Зеленский уже уволил глав ОГА в восьми областях - Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой, Харьковской, Херсонской, Закарпатской. Смена руководства ОГА - это сейчас один из главных инструментов, посредством которых Банковая ведет переговоры и достигает договоренностей с местными элитами. Суть обмена проста и понятна: популярная местная партия получает своего главу ОГА, а в благодарность за это обеспечивает президентской партии пост главы облсовета.

Тут, конечно, возникают вопросы, а не продешевит ли Банковая при таких обменах. Но Зеленский сейчас очень нуждается в позитиве, которым он мог бы хвастаться. И на Банковой придумали, что президент сможет похвастаться лидерством партии «Слуга народа» по числу своих глав областных советов. Дескать, это будет доказательством того, что президентская партия по-прежнему лидирует по популярности у избирателей.

Именно такова логика планируемой замены руководства Днепропетровской ОГА. И это означает, что Коломойский может лишиться контроля не только над ОГА, но и над облсоветом.

Напомним, что в последний год во главе облсовета стоял человек Коломойского Святослав Олийнык. Когда Коломойский возглавлял ОГА, Олийнык был его замом. Когда Порошенко уволил Коломойского и назначил вместо него Резниченко, Олийнык ушел вслед за своим шефом. В декабре 2015-го он был избран первым замом главы облсовета, а в ноябре 2019-го - главой облсовета.

Он же отвечал перед Коломойским за решение вопросов с новым главой ОГА Александром Бондаренко, которого Зеленский назначил после увольнения Резниченко. «Губернатор - это не всесильный человек, ему надо, чтобы облсовет предоставлял финансирование, корректировал бюджет. Поэтому ему необходимо взаимодействие с нами, которое мы ему обеспечим на благие дела», - пояснял Олийнык в сентябре прошлого года, вскоре после назначения Бондаренко.

Поэтому увольнение Бондаренко и возвращение на пост главы ОГА Резниченко автоматически будет означать ослабление позиций Олийныка, читай - Коломойского. Ввиду этого становятся сомнительными перспективы Олийныка сохранить кресло главы облсовета.

Что решится 16 декабря

Именно Олийнык возглавлял список партии «Слуга народа» на выборах в облсовет. Однако результаты получились не слишком впечатляющие. Президентская партия хоть и заняла первое место, но получила только четверть мандатов - 30 из 120. Второе место заняла ОПЗЖ (27 мест), третье - «Пропозиция» под предводительством Резниченко (17 мест), четвертое - Блок Вилкула «Украинская перспектива» (16 мест). Кроме того, 13 мандатов получила «Европейская солидарность», 9 - партия «Громадська сила» и 8 - «Батьківщина».

Поддержка "Пропозицией" кандидатуры Олийныка на пост главы облсовета совершенно исключена. Поэтому очень убедительно звучали слухи о том, что Олийнык, дабы собрать под себя большинство, хочет создать коалицию с ОПЗЖ и Блоком Вилкула. И что разменной монетой в этой комбинации стал Кривой Рог - родной город Зеленского. Когда перед вторым туром выборов в Кривом Роге мэр Юрий Вилкул снял свою кандидатуру по состоянию здоровья, главными конкурентами стали Дмитрий Шевчик от партии «Слуга народа» и Константин Павлов от ОПЗЖ. Криворожские наблюдатели сообщали, что административный и медийный ресурс, которыми располагали Олийнык и ОГА, работал в пользу выдвиженца ОПЗЖ, а не президентской партии.

Примечательно и то, что хотя выборы в облсовет прошли еще 25 октября, однако первая сессия новоизбранного совета была назначена только на 8 декабря. Единственным правдоподобным объяснением этой задержки было именно то, что будущие партнеры по коалиции хотели дождаться результатов выборов мэра Кривого Рога, второй тур которых был назначен на 6 декабря. Победителем стал Павлов от ОПЗЖ, и Олийнык мог рассчитывать, что партнеры теперь выполнят свою часть сделки.

Вот тут и пришел сюрприз от Банковой, которая потребовала сорвать избрание главы облсовета. Повод был придуман очень смешной. Когда депутаты собрались 8 декабря на сессию, из президиума им сообщили, что председатель совета избирается путем тайного голосования; согласно регламенту облсовета, для тайного голосования необходимо создать счетную комиссию с пропорциональным представительством депутатских фракций; но по тому же регламенту фракции могут быть образованными только по письменному представлению на имя главы облсовета. Дескать, возникла правовая коллизия, и поэтому нужно перенести избрание главы облсовета на 16 декабря, чтобы президиум успел разработать проект нового регламента выборов главы облсовета.

Но Олийныку вряд ли было смешно. Ибо тогда же стало известно, что этот сюрприз организовал Филатов, который продвигает Резниченко на пост главы ОГА. И что в этом заговоре участвуют два очень близких к Зеленскому нардепа - Юрий Кисель (его жене Зеленский продал свой земельный участок и недвижимость в Иванковичах под Киевом) и Юрий Корявченков («Юзик» из «Квартала 95»). Кисель и Корявченков возглавляют соответственно Днепропетровскую областную и Криворожскую городскую организации партии «Слуга народа», и оба они имеют своих людей среди новоизбранных «слуг народа» в областном совете.

Так что 16 декабря облсовет, скорее всего, таки изберет себе нового председателя. Только весьма вероятно, что этот пост достанется не Олийныку или какому-то другому человеку Коломойского, а кому-то из «слуг народа», связанных с Киселем или Корявченковым. И тогда ядром правящей коалиции в облсовете могут стать «Слуга народа» и «Пропозиция», без ОПЗЖ.

Синхронный пакет

Сессия облсовета 16 декабря начнется в 11:00. В тот же день в 10:00 должна начаться вторая сессия Днепровского горсовета. Первая сессия состоялась еще 27 ноября, но портфели тогда не были поделены. Филатов предусмотрительно отложил этот волнительный момент на 16 декабря - и чудесным образом угадал. Теперь в горсовете и облсовете может быть проведено синхронное голосование за пакетные договоренности.

В горсовете Днепра 64 места. Из них 22 получила «Пропозиция», 13 - ОПЗЖ, 9 - «Слуга народа», 8 - «Громадська сила», 7 - «Европейская солидарность», 5 - Блок Вилкула «Украинская перспектива». Ядром правящей коалиции могут стать «Пропозиция» и «Слуга народа» - опять же, без ОПЗЖ. И без портфелей для людей Коломойского.