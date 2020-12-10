Конфликт Тарана и Хомчака: Кого уволит Зеленский

Руслан Рудомський / Depo.ua

В СМИ активно обсуждают конфликт между министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, который бьет не только по имиджу ВСУ, но и по рейтингу президента Владимира Зеленского, который является верховным главнокомандующим.

Вчера мы писали о скандале, который образовывается вокруг министра обороны Андрея Тарана и вполне может привести к его отставке. Однако не он один в оборонном ведомстве имеет скандальную репутацию.

Журналисты, блогеры и ЛОМы активно критикуют деятельность главнокомандующего ВСУ, генерал-полковника Руслана Хомчака. Пример тому - хотя бы недавняя встреча блогеров в Офисе президента.

Негатив усиливается на фоне конфликта Хомчака с министром обороны Тараном, который, по последним сообщениям, сейчас перерос в острую фазу. Столь острую, что говорят, будто глава Офиса президента Андрей Ермак не видит другого выхода, кроме как уволить их обоих.

Собственно, конфликт у них начался почти сразу же после назначения Андрея Тарана министром обороны. Уже тогда в СМИ просачивались инсайды, что пока Таран входил в курс дел (которые сильно изменились со времени его выхода на пенсию в 2016 году), а также занимался ликвидацией Офиса реформ, Руслан Хомчак перетягивал в подчинение Генштаба, который он тогда возглавлял, все прибыльные области армейского хозяйства.

Негатив усиливается на фоне конфликта Хомчака с министром обороны Тараном, который, по последним сообщениям, сейчас перерос в острую фазу. Столь острую, что говорят, будто глава Офиса президента Андрей Ермак не видит другого выхода, кроме как уволить их обоих.

Собственно, конфликт у них начался почти сразу же после назначения Андрея Тарана министром обороны. Уже тогда в СМИ просачивались инсайды, что пока Таран входил в курс дел (которые сильно изменились со времени его выхода на пенсию в 2016 году), а также занимался ликвидацией Офиса реформ, Руслан Хомчак перетягивал в подчинение Генштаба, который он тогда возглавлял, все прибыльные области армейского хозяйства.

В частности, Хомчак добивался передачи в подчинение Генштаба квартирно-эксплуатационного управления, капитального ремонта и строительства, медицины, поставок и даже учебных заведений. Таран тогда не сопротивлялся, потому что ему было не до того - надо было выкручиваться из скандала, вызванного его же заявлением о недостижимости для Украины стандартов НАТО. Говорят, Тарану тогда сильно влетело от верховного главнокомандующего.

Так вот, квартиры, ремонты, строительство, медицина - в армии все это сгруппировано по отраслям и называется Командованиями. Сейчас все Командования подчинены Объединенному командованию, и дальше - начальнику Генштаба, которым после перехода Хомчака на высшую новосозданную должность главнокомандующего ВСУ стал его "правая рука" - генерал-лейтенант Сергей Корнийчук (когда Хомчак был еще главным инспектором Минобороны, Корнийчук служил заместителем, затем они оба перешли в Генштаб).

Есть версия, что впоследствии Таран пытался вернуть себе утраченное, однако натолкнулся на жесткий отпор Хомчака. Жесткий настолько, что Хомчак подключил даже депутатов Верховной Рады.

В частности, судачат о депутате от "Слуги народа" Марьяне Безуглой из Проектного офиса реформ Минбороны (по медицинскому обеспечению), которая работала при Хомчаке в Генштабе экспертом, а сейчас заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны. Якобы по просьбе Хомчака она вызвала Тарана на ковер в Раду, где буквально его разгромила.

Говорят, что таким образом Хомчак пытается отомстить Тарану за служебное расследование касательно Командования медицинских сил ВСУ (которое якобы разворовало на тендерах деньги на аппараты ИВЛ). По его итогам освободили командующего Медицинских сил ВСУ Игоря Хоменко, которого называют ставленником Хомчака.

При этом сам Хомчак дает интервью, собирает журналистов и блогеров на посиделки за чаем, во время которых красноречиво объясняет в свою пользу все неоднозначные события, намекая, что весь негатив идет от Минобороны.

Правда, у него это не очень удачно получается. Против него ополчились волонтеры и выжитые из оборонного ведомства реформаторы. В частности, идеолог реформы системы питания Диана Петреня прямо обвиняет Хомчака наравне с Тараном в сознательном срыве реформы в обмен на "занесенные конверты" от фирм-аутсорсеров.

Волонтер и лидер музыкальной группы "Антитела" публикует документальные подтверждения о коллекции квартир Хомчака, одну из которых он сам себе выделил, воспользовавшись служебным положением. А потом пишет и о своем преследовании со стороны Генштаба за обнародование этой информации, из-за чего эта история получила еще больший резонанс.

Но больше всего Хомчак зашкварился в ситуации с судебным иском Командования Медицинских сил в адрес волонтера Натальи Воронковой, которая написала о текущих проблемах военной медицины во времена эпидемии коронавируса, обвинив в них Хомчака и недавно уволенного Хоменко.

Таким образом можно предположить, что кресло под Хомчаком качается не меньше, чем под Тараном. Ведь подобные скандалы не добавляют положительного имиджа украинской армии и бросают тень не только на Генштаб и главнокомандующего ВСУ, но и на высшее руководство государства и армии - президента и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, рейтинг которого и так существенно просел.

Буквально вчера с Банковой принесли инсайд, что в Офисе президента активно ищут победные кейсы, которые могли бы поднять рейтинг президента. В этом контексте отставка сразу двух скандальных и скомпрометированных топ-чиновников с одновременным торжественным провозглашением перезагрузки всего оборонного ведомства выглядит не худшим вариантом. И замену Тарану будто бы уже нашли.