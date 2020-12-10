Миссия — возглавить облсоветы: Как «слуги» до сих пор пытаются победить на местных выборах

Ігор Петренко / Depo.ua

Выбранная в октябре местная власть завершает форматирование. В этом процессе партия власти пытается получить руководящие кресла в советах. Удается это "Слуге народа" с переменным успехом - все зависит от специфики политических раскладов в регионах.

По результатам местных выборов - 2020, "Слуга народа" взяла самое большое среди партий количество депутатских мандатов и обеспечила себе присутствие во всех местных советах. Что в партии и подали как якобы победу, а не проигрыш на выборах. Но на самом деле присутствие вовсе не является синонимом победы: по результатам большинства локальных избирательных кампаний, партия власти не получила, простите за тавтологию, большинство в советах. Да и ни одного кресла мэра областного центра или хотя бы большого города в активе "слуг" так и не оказалось.

Свою неудачу команда президента Зеленского с помощью договоренностей и интриг пытается конвертировать в "правильное" распределение портфелей в руководстве городов и областей, чтобы получить влияние на бюджетные потоки и контролировать ситуацию в регионах. Традиционные местные группы влияния на эти попытки реагируют очень по-разному - в зависимости от силы самих элит и необходимости делиться с "временщиками", которыми многие сегодня видят "слуг".

Посмотрим, как "слуги" выполняют установку нового куратора регионов от власти, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. А он в интервью поставил очень конкретную задачу: большинство председателей облсоветов должны взять кандидаты от "зеленых". Скажем, в Киевской области с этим заданием справились, но с огромным напряжением сил.

"Я легитимный": Как "слуга" с огромным трудом победила в Киевском облсовете (но это еще не точно)

В процессе избрания президиума этого облсовета сложилась неформальная коалиция (формализованные объединения фракций на местном уровне не предусмотрены законодательством Украины) "Слуги народа" (второй результат на выборах, 22 мандата), "Батькивщины" (14 депутатов) и "Оппозиционной платформы - За жизнь" (последняя по количеству депутатов, девять мандатов). Эти трое и поделили между собой не только руководящие должности в совете столичной области, но и руководство комиссиями. Председателем совета выбрали "слугу", экс-первого заместителя председателя облгосадминистрации Александра Склярова, его первым заместителем - Марину Сапожко из "Батькивщины" (между прочим, жену мэра Броваров), заместителем - Валерия Ксензенко от ОПЗЖ. Зато победительница выборов, "Европейская солидарность" (25 депутатских мандатов), и "За будущее" (14) участия в голосовании не принимали и перешли в оппозицию. Соперник Склярова, влиятельный в области депутат облсовета от партии "За будущее" Ярослав Москаленко, пообещал обжаловать результаты выборов в суде. Для избрания руководства пришлось провести целых три пленарных заседания, которые состоялось на фоне ряда скандалов и даже потасовки между депутатами.

Сейчас же ситуация в Киевском облсовете стала еще более напряженной: депутаты фракций "За будущее" и "Европейской солидарности" отказались получить депутатские удостоверения, подписанные председателем облсовета Скляровым, поскольку считают его нелегитимным. То есть этот областной совет становится проблемным для нынешнего президента. Как проблемным он был для его предшественника. Только тогда фрондерами выступали другие политические силы.

Харьковский облсовет: Удастся ли победителям выборов отбиться от аппетитов "слуг"

Не менее интересный расклад и в обновленном Харьковском областном совете. Первая сессия которого еще не состоялась (запланирована на 11 декабря), но победители кампании под ковром ведут активные торги. Лучшие позиции, на первый взгляд, имеет безусловный победитель выборов, "Блок Кернеса - Успешный Харьков" (46 мандатов из общего количества депутатов в этом совете - 120). Против них играет непонятная ситуация с состоянием здоровья харьковского мэра, который находится в немецкой клинике и вроде бы должен вернуться до конца года (вчера Кернес без его физического присутствия на сессии был объявлен мэром Харькова). Наблюдатели отмечают активность в переговорах за должности ОПЗЖ (29 депутатов) и ее руководителя в Харькове Игоря Райгина.

Позиции "Слуги народа" в этом городе (17 депутатов облсовета) кажутся не самыми мощными, однако не считаться с президентской силой пока не получится. Поэтому "слуги", похоже, и здесь войдут в коалицию. Хотят в этой третьей по количеству мандатов партии получить и кресло первого заместителя председателя Харьковской ОГА. А по другой информации - даже кресло главы обладминистрации. "Блок Кернеса - Успешный Харьков" будет выдвигать кандидатуру Сергея Чернова на председателя областного совета (он председательствует уже две подряд каденции совета). А "слуги", по слухам, хотят поставить на эту должность Егорову-Луценко или Артура Товмасяна.

Есть свой кандидат и у ОПЗЖ: это нынешний заместитель председателя облсовета Владимир Скоробагач. Эта кадровая колода еще может быть перетасована в процессе переговоров, активное участие в которых принимают "слуги".

Где-то в "засаде" ждут своего звездного часа две другие партии, которые будут представлены в областном совете Харьковщины: Блок Светличной (17 депутатов) и "Европейская солидарность" (11 депутатов). Если крупные игроки не договорятся "на троих", кто-то из меньших может удачно "продать" свою "золотую акцию", необходимую для формирования устойчивого большинства и уверенных голосований из ключевых, интересных для игроков, действующих на бизнес-политическом поле этой области вопросов .

Западная Украина: "Свободу" - "слугам", или Странный союз с непредсказуемыми последствиями

Не менее характерными, с точки зрения действий партии власти и ее борьбы за руководящие высоты, являются расклады в областных советах Западной Украины. Только на Львовщине состав президиума облсовета соответствует результату голосования избирателей. Чего не скажешь об Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком.

Уже в первый день работы нового облсовета в Ивано-Франковске сложилась неожиданная коалиция: популярная в регионе партия "Свобода" взяла в союзники "Батькивщину", "За будущее", "Платформу общин" и аутсайдера кампании - "Слугу народа". Они же проголосовали и за президиум совета. "Слуг" там не будет, но их помощь новой коалиции дает основания надеяться на определенные "дивиденды".

"Европейской солидарности", второй по численности мандатов (17, тогда как у "Свободы" - 18), осталось только заявить о переходе в оппозицию к большинству, "которая противоречит ценностным основам и волеизъявлению людей". И напомнить, что за партией "За будущее" "стоит одиозный пророссийский олигарх Игорь Коломойский, который в мае 2019 года в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины".

Похожие проблемы постигли "Евросолидарность" и в Тернопольском областном совете. И здесь ее вытолкали в оппозицию, а голоса за кандидатуру председателя облсовета "свободовца" Михаила Головко нашли во фракциях "Слуги народа", "За будущее" и "Доверия". Более того, в Тернополе "слуги" получили третий с конца результат на выборах, но имеют своего заместителя председателя облсовета - бывшего председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля.

Хмельницкий облсовет: Партия Зеленского проиграла партии Коломойского

В Хмельницком "зеленые" стали третьими по числу депутатских мест в облсовете. Казалось, это гарантирует должности и влияние. Но случился конфуз: в этот понедельник председателем совета в этой области неожиданно была выбрана 34-летняя Виолетта Лабазюк, жена нардепа -мажоритарщика от парламентской группы "Партия "За будущее"" Сергея Лабазюка. В кулуарной интриге ее кандидатура перевесила кандидата от "Слуги народа", главного врача Хмельницкого областного госпиталя ветеранов войны Оксану Бочкареву. Последняя заявила о фальсификациях, но поезд уже ушел. Так группа Лабазюка под флагами "За будущее" объединилась с партией мэра областного центра "Команда Симчишина" и вместе с ней сделала "слуг", забрав должности председателя облсовета и первого заместителя. И гол в раздевалку - должность "просто" заместителя отдали "Европейской солидарности".

Интрига в Днепре, победа в Житомирской и Сумской областях

Следующий раунд поединка за влияние между Банковой и "За будущее" Коломойского развернется в Днепре. Там на днях пройдет сессия облсовета. "Слуги" как победители будут претендовать на пост председателя совета. Удастся ли? Особенно это интересно на фоне назначения главой ОГА Валентина Резниченко, который шел в облсовет от партии мэра Днепра "Пропозиция", и смещения с должности Бондаренко, которого относят к сфере влияния Коломойского.

В ряде регионов ситуация более благоприятная для "слуг". Второй результат, который партия власти показала на выборах в облсовет в Полтаве, дал ей основания войти в коалицию с крупной фракцией "Доверия" (на уровне парламента у этих двух политсил наладилось не менее тесное сотрудничество) и обеспечить избрание директора Полтавского юридического института Александра Лемешко заместителем председателя Полтавского облсовета. Председателем же избран представитель "Доверия".

В Житомирской области "Слуга народа" победила, но в облсовет прошли девять партий, поэтому постоянного большинства здесь нет чисто арифметически, и властям пришлось изрядно потрудиться, чтобы закрепить свое первенство. В результате председателем областного совета 53 голосами из 64 избран представитель "слуг" Владимир Федоренко, недавний первый заместитель председателя Житомирской ОГА.

Победили "слуги" и на выборах в областной совет Сумщины, взяв четверть от общего количества мандатов. Чтобы взять фактическую власть в регионе, президентская партия здесь прибегла к слиянию с бывшими регионалами - возможно, по примеру Киевской области. Еще одна аналогия: как и в Киевской области, в Сумах "ЕС" и "За будущее" оказались в меньшинстве. Председателем облсовета здесь выбран 72-летний местный застройщик Виктор Федорченко.

"Слуги" для местных "баронов"

Общая картина получается такой, что только в считанных областях президентская партия может похвастаться кадровыми успехами - преимущественно там, где "Слуга народа" стала первой. Таких областей четыре, и не факт, что все из них возглавят именно "слуги".

Между тем местные влиятельные группы и ячейки партий, поддержка которых в конкретном регионе значительна, уже откровенно не желают уступать влияние "новым лицам", перспективы которых как целостной политической силы на общегосударственном уровне все сильнее окутывает туман. Где элитам нужны "слуги" как подручная сила для формирования коалиций, там перспективы президентской партии получше. Но в основном, за считанными исключениями, "Слуга народа" является второстепенным или запасным игроком. Которого можно и кинуть при случае... Это, очевидно, совсем не тот уровень влияния, о котором говорили и о котором мечтали на улице Банковой.